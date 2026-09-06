Đồng Nai: Hệ sinh thái nhà thầu Minh Phương, Thành Nam trúng thầu [Kỳ 3]

Qua rà soát hoạt động trúng thầu của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương và Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dư luận băn khoăn về hiệu quả tiết kiệm ngân sách và trách nhiệm của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đằng sau hai gói thầu cải tạo và hoàn thiện cơ sở vật chất trường học có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp tại Trường THCS Bù Nho và Trường THCS Phước Bình là một mạng lưới đối tác quen thuộc. Phân tích lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của nhóm doanh nghiệp này tại địa bàn thành phố Đồng Nai cho thấy tỷ lệ trúng thầu áp đảo, đặt ra yêu cầu cấp thiết về vai trò giám sát của cơ quan quản lý.

Bóc tách năng lực liên kết giữa các nhà thầu

Rà soát dữ liệu của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương (do ông Nguyễn Văn Phức làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu này sở hữu tỷ lệ trúng thầu đạt mức áp đảo lên tới 92,86%. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 32 gói thầu và được phê duyệt trúng thầu tới 30 gói, với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 123,43 tỷ đồng. Trong đó có tới 29 gói thầu tại địa bàn thành phố Đồng Nai.

Đối tác liên danh trực tiếp cùng nhà thầu Minh Phương tại dự án Trường THCS Bù Nho là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam (do ông Nguyễn Văn Quyết làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật) cũng sở hữu một lịch sử đấu thầu với số lượng gói thầu trúng rất lớn. Doanh nghiệp này đã tham gia đấu 72 gói thầu và trúng tới 55 gói (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 342,77 tỷ đồng. Trong đó, có đến 70 trên tổng số 72 gói thầu mà nhà thầu này nộp hồ sơ tham dự cũng cô đặc tại địa bàn thành phố Đồng Nai.

Mối liên hệ đối tác thường xuyên của nhóm doanh nghiệp này tại địa phương được phác họa rõ nét qua hai đặc trưng chính.

Thứ nhất, sự bắt tay liên danh giữa các nhà thầu quen thuộc. Hồ sơ thầu ghi nhận nhà thầu Minh Phương từng liên danh với 13 nhà thầu trong 15 gói thầu và thắng 13 gói. Đối tác liên danh "ruột" lớn nhất của nhà thầu Minh Phương là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát với 4 lần liên danh chung và trúng cả 4 gói thầu (bao gồm cả gói thầu cải tạo Trường THCS Phước Bình vừa qua). Đối với nhà thầu Thành Nam, doanh nghiệp này cũng có lịch sử liên danh 14 gói thầu và trúng thầu tới 13 gói. Sự phối hợp đồng bộ giữa nhà thầu Minh Phương và nhà thầu Thành Nam đã giúp liên danh này dễ dàng trúng gói thầu xây lắp và thiết bị trị giá hơn 6,45 tỷ đồng tại xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai.

Thứ hai, sự tập trung dòng vốn ngân sách vào các khu vực chủ đầu tư quen thuộc. Nhà thầu Thành Nam đã nộp hồ sơ tham dự 21 gói thầu tại chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Phú Riềng, thành phố Đồng Nai và trúng tới 21 gói, với tổng giá trị lũy kế hơn 106,73 tỷ đồng cùng tỷ lệ giá trúng thầu sát nút giá dự toán trung bình lên đến 98,8%. Trong khi đó, nhà thầu Minh Phương lại ghi nhận kết quả tuyệt đối tại một số khu vực khi trúng cả 5/5 gói thầu tham gia tại Ban Quản lý dự án Bù Đốp, thành phố Đồng Nai (tổng giá trị đạt 28,62 tỷ đồng, tỷ lệ giá trúng thầu đạt 98,62%) và trúng cả 4/4 gói thầu tham gia tại Ban Quản lý dự án Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai (với tỷ lệ giá trúng thầu sát trần đạt 99,98%).

Tiếng nói pháp lý từ chuyên gia và trách nhiệm người đứng đầu

Phân tích dữ liệu đấu thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Tình trạng một số nhóm nhà thầu trúng các gói thầu đầu tư công quy mô lớn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở biên độ rất thấp, dao động quanh mức 1,20% đến 1,50%, đi kèm các dấu hiệu hạn chế cạnh tranh như chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ hoặc đối thủ bị loại chóng vánh ở bước đánh giá năng lực, là biểu hiện của một môi trường đấu thầu có nguy cơ thiếu tính cạnh tranh lành mạnh. Thực trạng này cho thấy các chủ đầu tư cần sát sao và nâng cao vai trò giám sát, đôn đốc kiểm tra hơn nữa trong công tác lập hồ sơ mời thầu cũng như đánh giá hồ sơ dự thầu".

Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy chiếu trách nhiệm giải trình trực tiếp của người đứng đầu theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người quyết định đầu tư và đại diện chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Theo các quy định pháp lý hiện hành, người đứng đầu địa phương vẫn phải chịu trách nhiệm cao nhất về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý của mình. Sự xuất hiện của các gói thầu trường học có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp đi kèm hiện tượng thiếu đi tính cạnh tranh thực chất đang đặt ra các vấn đề đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần xem xét, tiến hành rà soát, kiểm tra để làm rõ trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư này

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