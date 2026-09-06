Cần Thơ: Nguyễn Ngân trúng gói thầu giao thông 3,37 tỷ đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công xây dựng công trình giao thông nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.
Cụ thể, gói thầu có tên Thi công xây dựng công trình: Tuyến GTNT kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, thuộc dự án Tuyến GTNT kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên làm chủ đầu tư.
Gói thầu mang mã thông báo mời thầu IB2600397686, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600222255. Dự án được triển khai tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, sử dụng nguồn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.
Theo hồ sơ pháp lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 14/07/2026, do ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên ký ban hành.
Đến ngày 24/07/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh tiếp tục ký Quyết định số 106/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT); chứng thư số được ký ngày 26/07/2026.
Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, do ông Lê Đỗ Trường Giang làm Tổ trưởng tổ chuyên gia. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Lâm San 1719.
Một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu
Theo Biên bản mở thầu, thời điểm đóng và hoàn thành mở thầu là ngày 03/08/2026. Gói thầu có giá dự toán được duyệt 3.370.885.004 đồng.
Tại thời điểm mở thầu, có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu 3.350.419.465 đồng và không áp dụng thư giảm giá.
Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 872/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 07/08/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm kết luận hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.
Ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp đấu thầu trong nước, Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá nội dung nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, không đánh giá theo nội dung kê khai, tài liệu đính kèm ban đầu.
Do chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bên mời thầu không tiến hành xếp hạng nhà thầu mà đề nghị mời Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân đối chiếu tài liệu và thực hiện các bước tiếp theo để xét duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Ngày 19/08/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên ký Quyết định số 163/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng; chứng thư số được ký ngày 21/08/2026.
Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân trúng thầu với giá 3.350.419.000 đồng.
So với giá gói thầu 3.370.885.004 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 20.466.004 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,61%.
Công ty Nguyễn Ngân đã tham gia 44 gói thầu
Theo dữ liệu được cung cấp, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân có mã số thuế 6300286181, do ông Dương Thanh Bình làm người đại diện theo pháp luật. Trụ sở doanh nghiệp tại Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ.
Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 03/2017, hoạt động trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp và tư vấn.
Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân đã tham gia 44 gói thầu, trúng 34 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 74,37 tỷ đồng, trong đó địa bàn hoạt động chủ yếu tập trung tại TP Cần Thơ.
Trong năm 2026, doanh nghiệp này tiếp tục được ghi nhận trúng một số gói thầu xây lắp trên địa bàn TP Cần Thơ.
Cụ thể, tháng 08/2026, Công ty Nguyễn Ngân trúng gói Thi công xây dựng. Đầu tư lộ Tám Ngàn (Vàm Tám Ngàn - Kênh Ranh) tại Phòng Kinh tế xã Tân Bình, trị giá 3.258.418.000 đồng.
Tháng 07/2026, doanh nghiệp trúng gói Thi công xây dựng công trình tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân và UBND xã Vĩnh Tường, trị giá 1.815.651.000 đồng.
Trong tháng 06/2026, Công ty Nguyễn Ngân được ghi nhận trúng hai gói Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Thanh, với giá trị lần lượt 1.940.664.000 đồng và 1.888.186.000 đồng.
Cũng trong tháng 06/2026, doanh nghiệp trúng gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông, trị giá 2.677.924.061 đồng.
Chuyên gia lưu ý yêu cầu bảo đảm cạnh tranh, minh bạch
Trao đổi về diễn biến tại gói thầu dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, hướng tới các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Theo luật sư, đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh trực tuyến, trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT, pháp luật cho phép bên mời thầu mở thầu để đánh giá và xét duyệt kết quả nếu hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT.
Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, đối với những gói thầu được tổ chức theo hình thức rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham dự hạn chế, chủ đầu tư cần rà soát các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm các yêu cầu được xây dựng phù hợp quy định và duy trì tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
Đối với gói thầu thi công tuyến GTNT kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, dữ liệu công khai cho thấy Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT và sau quá trình đánh giá được phê duyệt trúng thầu với giá 3.350.419.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,61% so với giá gói thầu.
QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
Hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được điều chỉnh nghiêm ngặt bởi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, nhằm bảo đảm 05 nguyên tắc cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Nghiêm cấm đưa tiêu chí hạn chế cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu: Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trường hợp hồ sơ mời thầu có nội dung làm hạn chế cạnh tranh thì các nội dung đó không phải là căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu.
Trách nhiệm toàn diện và nghĩa vụ giải trình của người đứng đầu Chủ đầu tư: Theo khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng, cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của gói thầu. Đồng thời, Chủ đầu tư có nghĩa vụ giải trình đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
Siết chặt kỷ luật đấu thầu theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư với kết quả thực hiện công tác đấu thầu trong phạm vi phụ trách; kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong E-HSMT không phù hợp hoặc tiêu chí mang tính định hướng; xác định giá gói thầu đúng, đủ chi phí và nghiêm cấm mọi hành vi nâng khống giá dự toán. Đối với các trường hợp nhà thầu trúng thầu nhiều gói thầu trong cùng thời điểm, Chủ đầu tư phải rà soát, kiểm soát nghiêm ngặt việc bố trí, huy động thực tế nhân sự chủ chốt, thiết bị máy móc và nguồn lực tài chính tại hiện trường.
Thực hành tiết kiệm ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính: Theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công, các chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai toàn diện giải pháp rà soát, cắt giảm chi phí chưa cần thiết ngay từ khâu khảo sát, lập thiết kế và thẩm định dự toán; nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu và tích cực thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để tối ưu hóa nguồn lực công, mang lại hiệu quả chi tiêu cao nhất cho ngân sách nhà nước.