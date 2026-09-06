Cần Thơ: Nguyễn Ngân trúng gói thầu giao thông 3,37 tỷ đồng

Gói thầu thi công tuyến giao thông nông thôn kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ có giá dự toán hơn 3,37 tỷ đồng, với một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,61%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công xây dựng công trình giao thông nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cụ thể, gói thầu có tên Thi công xây dựng công trình: Tuyến GTNT kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, thuộc dự án Tuyến GTNT kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên làm chủ đầu tư.

Gói thầu mang mã thông báo mời thầu IB2600397686, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600222255. Dự án được triển khai tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, sử dụng nguồn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Theo hồ sơ pháp lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của công trình được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-BQLDA ngày 14/07/2026, do ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên ký ban hành.

Đến ngày 24/07/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh tiếp tục ký Quyết định số 106/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT); chứng thư số được ký ngày 26/07/2026.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm, do ông Lê Đỗ Trường Giang làm Tổ trưởng tổ chuyên gia. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Lâm San 1719.

Nguồn: MSC

Một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Theo Biên bản mở thầu, thời điểm đóng và hoàn thành mở thầu là ngày 03/08/2026. Gói thầu có giá dự toán được duyệt 3.370.885.004 đồng.

Tại thời điểm mở thầu, có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân. Nhà thầu này đưa ra giá dự thầu 3.350.419.465 đồng và không áp dụng thư giảm giá.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 872/BCĐG E-HSDT-MTPT ngày 07/08/2026, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Một Trăm Phần Trăm kết luận hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm, căn cứ khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp đấu thầu trong nước, Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá nội dung nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu, không đánh giá theo nội dung kê khai, tài liệu đính kèm ban đầu.

Do chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bên mời thầu không tiến hành xếp hạng nhà thầu mà đề nghị mời Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân đối chiếu tài liệu và thực hiện các bước tiếp theo để xét duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngày 19/08/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên ký Quyết định số 163/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng; chứng thư số được ký ngày 21/08/2026.

Theo quyết định, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân trúng thầu với giá 3.350.419.000 đồng.

So với giá gói thầu 3.370.885.004 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 20.466.004 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,61%.

Công ty Nguyễn Ngân đã tham gia 44 gói thầu

Theo dữ liệu được cung cấp, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân có mã số thuế 6300286181, do ông Dương Thanh Bình làm người đại diện theo pháp luật. Trụ sở doanh nghiệp tại Ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ.

Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 03/2017, hoạt động trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp và tư vấn.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân đã tham gia 44 gói thầu, trúng 34 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 74,37 tỷ đồng, trong đó địa bàn hoạt động chủ yếu tập trung tại TP Cần Thơ.

Trong năm 2026, doanh nghiệp này tiếp tục được ghi nhận trúng một số gói thầu xây lắp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, tháng 08/2026, Công ty Nguyễn Ngân trúng gói Thi công xây dựng. Đầu tư lộ Tám Ngàn (Vàm Tám Ngàn - Kênh Ranh) tại Phòng Kinh tế xã Tân Bình, trị giá 3.258.418.000 đồng.

Tháng 07/2026, doanh nghiệp trúng gói Thi công xây dựng công trình tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân và UBND xã Vĩnh Tường, trị giá 1.815.651.000 đồng.

Trong tháng 06/2026, Công ty Nguyễn Ngân được ghi nhận trúng hai gói Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vị Thanh, với giá trị lần lượt 1.940.664.000 đồng và 1.888.186.000 đồng.

Cũng trong tháng 06/2026, doanh nghiệp trúng gói Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thuận Đông, trị giá 2.677.924.061 đồng.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu bảo đảm cạnh tranh, minh bạch

Trao đổi về diễn biến tại gói thầu dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, hướng tới các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Theo luật sư, đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh trực tuyến, trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT, pháp luật cho phép bên mời thầu mở thầu để đánh giá và xét duyệt kết quả nếu hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT.

Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, đối với những gói thầu được tổ chức theo hình thức rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham dự hạn chế, chủ đầu tư cần rà soát các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu nhằm bảo đảm các yêu cầu được xây dựng phù hợp quy định và duy trì tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đối với gói thầu thi công tuyến GTNT kênh Tắc, ấp Thuận Hòa, dữ liệu công khai cho thấy Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyễn Ngân là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT và sau quá trình đánh giá được phê duyệt trúng thầu với giá 3.350.419.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,61% so với giá gói thầu.