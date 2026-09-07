TP HCM: Liên danh 2 nhà thầu trúng gói nâng cấp hẻm hơn 6 tỷ, tiết kiệm 0,41%

Gói thầu Chi phí xây dựng hơn 6 tỷ do Ban QLDA ĐTXD phường Tăng Nhơn Phú làm chủ đầu tư ghi nhận một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0,41%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một gói thầu xây lắp giao thông tại phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM có giá dự toán hơn 6,08 tỷ đồng chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 6,063 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,41%.

Gói thầu hơn 6 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi qua mạng

Gói thầu được đề cập là Chi phí xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp hẻm 138, hẻm 144, hẻm 192 và hẻm 198 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu được phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-VP ngày 17/04/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Tăng Nhơn Phú.

Sau đó, Phụ lục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-QLDA-03 ngày 13/07/2026, do bà Lê Thị Kim Phương, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tăng Nhơn Phú ký ban hành.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phát hành từ ngày 13/08/2026, theo Thông báo mời thầu số hiệu IB2600436236-00.

Cùng ngày, bà Lê Thị Kim Phương ký Quyết định số 06/QĐ-QLDA-03 phê duyệt E-HSMT.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Xây dựng Sài Gòn. Đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn – Xây dựng.

Đến thời điểm đóng thầu lúc 10h ngày 22/08/2026, biên bản mở thầu ghi nhận có một nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh thi công các hẻm đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, gồm Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Nam Thống và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9.

Căn cứ khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP về xử lý tình huống trong đấu thầu, chủ đầu tư đã thực hiện mở thầu để tiến hành đánh giá E-HSDT.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 73/2026/BCĐG/E-HSDT ngày 25/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Xây dựng Sài Gòn lập, liên danh nêu trên đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Tổ chuyên gia ghi nhận sự đáp ứng về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu, theo cơ chế quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối với gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước.

Do chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Tổ chuyên gia không tiến hành xếp hạng mà kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu thực hiện đối chiếu tài liệu kiểm chứng trước khi trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sau khi hoàn tất đối chiếu tài liệu ngày 27/08/2026 và có Báo cáo thẩm định số 95/2026/BCTĐ ngày 28/08/2026 của Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn – Xây dựng, ngày 28/08/2026, bà Lê Thị Kim Phương ký Quyết định số 09/QĐ-QLDA-03 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu Chi phí xây dựng.

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu hơn 6,063 tỷ đồng

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công các hẻm đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú.

Giá trúng thầu là 6.063.737.870 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Trong khi đó, giá gói thầu được duyệt là 6.088.894.883 đồng. Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt 25.157.013 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,41%.

Kết quả trên cho thấy gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT. Sau quá trình đánh giá và đối chiếu tài liệu, nhà thầu được phê duyệt trúng thầu với mức giá thấp hơn dự toán được duyệt 25,157 triệu đồng.

Thông tin về hai thành viên liên danh

Đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Nam Thống (MSDN: 0303382598), đăng ký trụ sở tại số 16/4 Đường 236, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Thanh Hải.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2004 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2015.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 81 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 48 gói, 3 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt 121.573.083.906 đồng, gồm 41.233.243.160 đồng với vai trò độc lập và 80.339.840.746 đồng với vai trò liên danh.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9 (MSDN: 0301469483), có trụ sở tại số 25B Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM. Bà Trần Thị Ngọc Tuyền là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 09/2010.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia khoảng 45 gói thầu, trong đó trúng 39 gói và trượt 6 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả tư cách liên danh, đạt 1.754.406.113.210 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 263.417.640.929 đồng và với vai trò thành viên liên danh là 1.490.988.472.281 đồng.

Chuyên gia phân tích quy trình và mức độ cạnh tranh về giá

Trao đổi về quy trình lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định hành lang pháp lý cho hoạt động đấu thầu qua mạng.

Theo luật sư, trong trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, việc chủ đầu tư không tiến hành xếp hạng mà thực hiện bước đối chiếu tài liệu được quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Luật sư Nguyễn Thị Hương đồng thời cho rằng, đấu thầu rộng rãi nhằm tạo môi trường cạnh tranh giữa các nhà thầu, qua đó góp phần lựa chọn được phương án phù hợp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với trường hợp một gói thầu có giá trị hơn 6 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, mức tiết kiệm 0,41% là thông tin cần được nhìn nhận trên cơ sở hồ sơ mời thầu, dự toán, giá dự thầu và toàn bộ quá trình đánh giá E-HSDT. Việc đánh giá hiệu quả kinh tế của gói thầu cần dựa trên các dữ liệu và quy định có liên quan.

Cùng trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, công tác quản lý đầu tư công cần gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, đồng thời thực hiện các quy định, chỉ đạo liên quan đến quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Theo chuyên gia, chủ đầu tư cần rà soát thiết kế, dự toán ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ mời thầu, bảo đảm giá gói thầu phù hợp với mặt bằng thị trường và các quy định hiện hành. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, việc tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và đánh giá khách quan E-HSDT là cơ sở để bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của hoạt động đấu thầu.

Các nội dung trên được phân tích trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về công tác quản lý đầu tư công và đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.