Đồng Nai: Công ty Tân Hoàng Hiếu trúng gói hạ tầng 5,2 tỷ tại phường Tam Hiệp

Gói thầu đường hơn 5,2 tỷ tại phường Tam Hiệp chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức xấp xỉ 1,52%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/08/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) - Nguyễn Long Biên đã ký Quyết định số 207/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 05 (xây lắp): Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Cải tạo mặt đường, xây dựng mương thoát nước trên đường 518 tại phường Tam Hiệp. Dự án có tổng mức đầu tư 6.559.599.000 đồng, sử dụng nguồn ngân sách phường Tam Hiệp, do Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp - Nguyễn Văn Anh phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 26/06/2026.

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Công trình được triển khai nhằm cải tạo nền mặt đường bê tông nhựa và xây dựng hệ thống mương thoát nước bằng bê tông cốt thép trên đường 518, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ và bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực đô thị. Trong đó, Gói thầu số 05 (xây lắp) là hạng mục xây dựng chính của dự án, có giá dự toán được duyệt là 5.252.292.198 đồng.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công tối đa 120 ngày kể từ ngày khởi công. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc.

Dữ liệu tại biên bản mở thầu hoàn thành vào sáng ngày 20/08/2026 ghi nhận, chỉ có duy nhất 01 đơn vị nộp hồ sơ tham gia là Công ty TNHH Xây dựng Nhà Tân Hoàng Hiếu. Doanh nghiệp không nộp thư giảm giá và đưa ra mức giá dự thầu 5.172.713.631 đồng.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 23/BCĐG-BTP-TCG ngày 24/08/2026 của tổ chuyên gia, hồ sơ của nhà thầu được đánh giá đạt tuyệt đối tại các nội dung về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp đã phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Nhà Tân Hoàng Hiếu trúng thầu đúng bằng giá dự thầu 5.172.713.631 đồng. So với giá dự toán gói thầu, ngân sách nhà nước chỉ giảm trừ được 79.578.567 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,52%.

Quyết định số 207/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Đơn vị vừa trúng gói thầu xây lắp trên là Công ty TNHH Xây dựng Nhà Tân Hoàng Hiếu (mã số thuế 3603573133), doanh nghiệp thành lập ngày 04/12/2023, có địa chỉ trụ sở tại lầu 1, số 30, tổ 1, khu phố 11, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.

Theo số liệu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Nhà Tân Hoàng Hiếu đã tham gia 13 gói thầu trên phạm vi toàn quốc và trúng 11 gói, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt 15.639.831.299 đồng, toàn bộ đều được thực hiện với tư cách nhà thầu độc lập.

Đáng chú ý, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tam Hiệp, doanh nghiệp này đã tham gia 2 gói thầu và đều trúng thầu cả 2 gói (đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%), với tổng giá trị trúng thầu đạt 7.765.104.109 đồng. Điều đặc biệt là cả 2 kết quả trúng thầu nói trên đều được công bố liên tiếp trong những ngày cuối tháng 08/2026.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ gói thầu này là Công ty TNHH Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Bách Thiên Phúc cũng từng đóng vai trò bên mời thầu tại 2 gói thầu mà Công ty TNHH Xây dựng Nhà Tân Hoàng Hiếu tham dự và doanh nghiệp đều trúng thầu cả 2 gói với tổng giá trị khoảng 2.306.400.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia và yêu cầu cạnh tranh trong chào hàng qua mạng

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng được pháp luật quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhằm rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các công trình quy mô thông dụng, có thiết kế kỹ thuật định hình. Dù vậy, bản chất cốt lõi của phương thức này vẫn phải hướng đến mục tiêu cạnh tranh bình đẳng về giải pháp và giá để tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách. Khi một gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ, tính cạnh tranh trên thị trường gần như không phát huy tác dụng, trực tiếp dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn.

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 đã đặt ra yêu cầu rất cao về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công năm 2026. Chủ đầu tư các cấp cần tăng cường tính công khai, minh bạch để thu hút nhiều nhà thầu tiềm năng cùng tham gia. Đồng thời, chủ đầu tư cần tích cực thương thảo, vận động nhà thầu chia sẻ lợi ích, giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, nâng cao chất lượng lập dự toán nhằm bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách chi ra đều mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực nhất.