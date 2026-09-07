Đồng Nai: Lộ diện liên danh trúng gói làm đường hơn 6,1 tỷ đồng ở xã Phú Hòa

Tại xã Phú Hòa, một liên danh trúng gói thầu làm đường hơn 6 tỷ đồng khi là đơn vị duy nhất tham gia, ngân sách nhà nước tiết kiệm vỏn vẹn khoảng 67 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/09/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Hòa (TP Đồng Nai) Nguyễn Hùng Cường đã ký Quyết định số 151/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 06 (xây lắp) Thi công xây dựng công trình giao thông, thuộc dự án Nâng cấp đường số 1 ấp Phú Điền 4.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công đường số 1 ấp Phú Điền 4 với giá trúng thầu 6.058.001.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 6.125.139.000 đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), tiết kiệm 67.138.000 đồng, tương ứng 1,10%. Gói thầu được triển khai theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 270 ngày.

Quyết định số 151/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Một liên danh dự thầu tại gói thầu chào hàng cạnh tranh

Dự án Nâng cấp đường số 1 ấp Phú Điền 4 có tổng mức đầu tư 8.270.656.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 24/06/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hòa - Nguyễn Thanh Tâm ký thay Chủ tịch UBND xã Phú Hòa. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã 100%. Sau đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Hòa - Nguyễn Hùng Cường phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-PKT ngày 06/07/2026.

Gói thầu số 06 có mã thông báo mời thầu IB2600390629, được phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 23/07/2026 theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH Xây dựng Thiết kế Đăng Khôi lập và được Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC thẩm định trước khi chủ đầu tư ký quyết định phê duyệt.

Đến thời điểm hoàn thành mở thầu vào chiều ngày 12/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh thi công đường số 1 ấp Phú Điền 4. Do chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, bên mời thầu không phải thực hiện bước xếp hạng nhà thầu.

Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 46/BCĐG-TCG-ĐK lập ngày 26/08/2026, Tổ chuyên gia gồm ba thành viên do ông Trần Hữu Đông làm Tổ trưởng đã đánh giá hồ sơ của liên danh đạt tất cả các bước về tính hợp lệ, kỹ thuật và tài chính. Đáng chú ý, ở tiêu chí năng lực và kinh nghiệm, Tổ chuyên gia đã phát hành Văn bản số 05/CV-TCG-ĐK ngày 20/08/2026 yêu cầu làm rõ; sau khi liên danh có văn bản giải trình và bổ sung tài liệu vào ngày 25/08/2026, hồ sơ mới được đánh giá đáp ứng yêu cầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu sau đó được Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC thẩm định thông qua Báo cáo thẩm định số 84/BCTĐ-DC ngày 28/08/2026 trước khi chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt.

Dấu ấn nhà thầu quen mặt và bài toán tối ưu ngân sách

Liên danh thi công đường số 1 ấp Phú Điền 4 được thành lập bởi hai doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai: Công ty TNHH Duy Phát Đạt và Công ty TNHH Một thành viên Phát Trung Việt.

Trong đó, Công ty TNHH Duy Phát Đạt mang mã số thuế 3602240879, có địa chỉ trụ sở tại số 74, ấp 1, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này đã tham gia và trúng 14/14 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổng giá trị trúng thầu của đơn vị đạt khoảng 49.083.632.033 đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Phát Trung Việt mang mã số thuế 3600520905, có trụ sở đóng ngay tại địa bàn thực hiện dự án ở số 69, phố 1, ấp 1, Quốc lộ 20, xã Phú Hòa, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập từ năm 2009, đã tham gia 56 gói thầu trên hệ thống và trúng tới 52 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 103.650.048.987 đồng. Riêng tại chủ đầu tư Phòng Kinh tế xã Phú Hòa, doanh nghiệp này từng tham gia và trúng thầu 2 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 8,6 tỷ đồng.

Bình luận về hoạt động đấu thầu trong trường hợp này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 81 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép áp dụng chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị dưới 10 tỷ đồng nhằm rút ngắn thủ tục và tạo điều kiện cho các nhà thầu cạnh tranh trực tiếp về giá. Việc chỉ có một liên danh nộp hồ sơ không vi phạm pháp luật, nhưng thực tế này khiến mục tiêu cạnh tranh thực chất về chi phí giữa các chủ thể kinh doanh không diễn ra như kỳ vọng.

Dưới góc độ quản lý vốn công, theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đều nhấn mạnh việc tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán và tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn ngân sách. Với những dự án đường giao thông nông thôn sử dụng ngân sách cơ sở, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng khâu lập tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu, khảo sát thị trường sâu rộng để thu hút nhiều đơn vị tham gia, từ đó nâng cao giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương.