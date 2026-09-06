Vị trí chiến lược của ngọn đồi Ali Taher ở Lebanon

Việc mất quyền kiểm soát hoàn toàn ngọn đồi Ali Taher sẽ làm gián đoạn sự hiện diện và các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Hezbollah trong khu vực.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah có hiệu lực hơn hai tháng trước, giao tranh đã chấm dứt ở phần lớn Lebanon, nhưng không phải trên một ngọn đồi chiến lược nhìn ra một phần của thành phố lớn phía Nam nước này, AP đưa tin.

Vị trí chiến lược của đồi Ali Taher

Trong những tuần gần đây, đồi Ali Taher đã trở thành mục tiêu của các cuộc pháo kích và không kích hàng ngày của quân đội Israel. Hezbollah, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Lebanon, đã nhiều lần tấn công lực lượng Israel trong khu vực bằng máy bay không người lái.

Mỹ, với vai trò trung gian hòa giải giữa Lebanon và Israel, muốn Hezbollah giao quyền kiểm soát ngọn đồi cho quân đội Lebanon như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm giải giáp nhóm vũ trang này và phá hủy cơ sở hạ tầng của họ, song Hezbollah từ chối.

Trước đó, vào tháng 6, Lebanon và Israel đã đạt được một thỏa thuận khung, trong đó nêu rõ Israel sẽ rút quân khỏi Lebanon nếu Hezbollah bị giải giáp. Hezbollah khi đó không tham gia vào các cuộc đàm phán và đã bác bỏ lời kêu gọi giải giáp ở các khu vực phía bắc sông Litani, nơi căn cứ Ali Taher tọa lạc.

Khói bụi bốc lên từ những ngôi nhà bị phá hủy ở làng Mansouri, miền Nam Lebanon, ngày 3/9/2026. Ảnh AP/Mohammed Zaatari.

Một trận chiến toàn diện tranh giành ngọn đồi gần thành phố Nabatiyeh này có thể làm leo thang giao tranh trên khắp đất nước, và tình trạng bất ổn ở Lebanon làm phức tạp thêm những nỗ lực giải quyết cuộc chiến ở Iran.

Tối 3/9, quân đội Israel tuyên bố đã giành được “quyền kiểm soát hoạt động” đối với Ali Taher và mạng lưới đường hầm bên dưới mà Hezbollah sử dụng. Hiện chưa rõ phạm vi kiểm soát của Israel mở rộng đến đâu. Ngay trước khi Israel đưa ra thông báo, lực lượng không quân của họ vẫn đang nhắm mục tiêu vào ngọn đồi này, theo truyền thông nhà nước Lebanon.

Kể từ khi Israel đưa ra thông báo, Hezbollah vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Hezbollah kiên quyết bác bỏ đề xuất của Chính phủ Lebanon về việc giao Ali Taher cho quân đội nước này. Họ lo ngại Israel sẽ chiếm quyền kiểm soát ngọn đồi này từ quân đội Lebanon và sau đó đòi giao nộp thêm lãnh thổ.

Được biết, Israel đã chiếm đóng Ali Taher trong 18 năm trước khi rút quân khỏi Lebanon vào năm 2000.

Ngọn đồi này có vị trí chiến lược, nhìn ra nhiều ngôi làng cũng như các tuyến đường chính dẫn đến Nabatiyeh. Mất quyền kiểm soát hoàn toàn ngọn đồi này sẽ làm gián đoạn sự hiện diện và các tuyến đường tiếp tế của Hezbollah trong khu vực.

Quân đội Israel cho biết, địa điểm này cũng quan trọng đối với Hezbollah vì các đường hầm mà nhóm vũ trang này đã xây dựng ở đó, với nguồn tài trợ từ Iran.

Trong tuyên bố hôm 3/9, Israel cho biết ngọn đồi này có các trung tâm chỉ huy ngầm, kho chứa vũ khí, máy phát điện, khu nhà ở, phòng tắm và nhà bếp. Israel tuyên bố đã loại bỏ các chiến binh Hezbollah khỏi Ali Taher và đang nỗ lực "vô hiệu hóa các địa điểm cơ sở hạ tầng ngầm".

Tuy nhiên, một nhiếp ảnh gia của hãng AP, người đã đến thăm làng Kfar Rumman gần đó vào ngày 4/9, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiện diện quân sự Israel trên đồi.

Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Ansar, miền Nam Lebanon, ngày 15/8/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Giao tranh trong khu vực leo thang những tuần gần đây

Nasser Khdour, một nhà nghiên cứu về Trung Đông tại ACLED, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ chuyên theo dõi các cuộc xung đột trên toàn thế giới cho biết, Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự xung quanh Ali Taher kể từ tháng 7.

Mahmoud Qamati, một lãnh đạo của lực lượng Hezbollah cho biết vào cuối tháng 8 rằng họ đang đẩy lùi nỗ lực của quân đội Israel nhằm chiếm Ali Taher. Tuy nhiên, Qamati và những người khác hạ thấp tầm quan trọng của địa điểm này nếu Israel chiếm được nó.

“Ali Taher rất quan trọng, nhưng nếu mất căn cứ này thì không có nghĩa là sự kết thúc của Hezbollah”, Qamati nói.

Vào giữa tháng 8, Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, mà họ mô tả là hành động trả đũa cho vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah nhằm vào Ali Taher khiến 3 binh sĩ bị thương nặng. Các cuộc tấn công của Israel, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, là những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào cuối tháng 6.

Ngày 27/8, Israel tiếp tục tiến hành đợt không kích, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương, sau khi quân đội nước này cho biết Hezbollah đã phóng 2 máy bay không người lái mang chất nổ vào binh lính Israel trong khu vực. Tuy nhiên, Hezbollah không nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào.

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