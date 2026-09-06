Cần Thơ: Gói thầu nâng cấp đường Nguyễn Trãi tiết kiệm 6,92%

Gói thầu xây lắp dự án nâng cấp đường Nguyễn Trãi tại Cần Thơ có giá trúng thầu 3,39 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu hơn 252 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 6,92%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Nâng cấp đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Cầu Cái Răng Bé - Phạm Hùng), tại phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 4.441.579.628 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng làm chủ đầu tư.

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 7: Thi công xây lắp có giá gói thầu được phê duyệt 3.645.378.525 đồng.

Công ty Xây dựng Trường Phát trúng thầu

Ngày 27/08/2026, ông Trần Tiến Đạt - Q. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng ký ban hành Quyết định số 193/QĐ-BQLDA (chứng thư số xác thực ngày 28/08/2026), phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 7: Thi công xây lắp.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là nhà thầu độc lập Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 3.393.220.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu được duyệt 3.645.378.525 đồng. Giá trị giảm tuyệt đối là 252.158.525 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 6,92% cho ngân sách nhà nước.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Theo hồ sơ mời thầu điện tử (E-TBMT số IB2600412170-00), gói thầu được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 15h42 ngày 03/08/2026.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 55/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 104/QĐ-BQLDA ngày 03/08/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 08h07 ngày 13/08/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu, với giá chào thầu 3.393.220.663 đồng.

Sau quá trình đối chiếu và thương thảo hợp đồng ngày 26/08/2026, mức giá trên được điều chỉnh giảm 663 đồng, qua đó xác định giá đề nghị trúng thầu chính thức là 3.393.220.000 đồng.

Nguồn: MSC

Nhà thầu trúng thầu có lịch sử tham gia 86 gói thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát (MSDN: vn1800738824), có địa chỉ tại số 1, Đường Nguyễn Hữu Trí, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2008 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Thành Sang.

Theo dữ liệu về lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia 86 gói thầu. Trong số này, doanh nghiệp trúng 38 gói, trượt 42 gói, 3 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng là 155.436.012.316 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 76.866.325.625 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 78.569.686.691 đồng.

Các thông tin trên được ghi nhận từ dữ liệu đấu thầu được cung cấp, phục vụ việc tham khảo về quá trình tham gia đấu thầu của doanh nghiệp.

Quy định về trường hợp chỉ có một nhà thầu dự thầu

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện trên cơ sở Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định các mục tiêu của hoạt động đấu thầu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng pháp luật về đấu thầu vẫn cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo quy định tại Điều 61 Luật Đấu thầu, việc xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở đáp ứng các điều kiện và yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng chủ đầu tư cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí trong E-HSMT phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tiếp cận thông tin và tham gia cạnh tranh bình đẳng.

Với Gói thầu số 7: Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Nguyễn Trãi, hồ sơ công khai thể hiện gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Sau quá trình đánh giá, đối chiếu và thương thảo hợp đồng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát được phê duyệt trúng thầu với giá 3.393.220.000 đồng, tiết kiệm 252.158.525 đồng, tương ứng 6,92% so với giá gói thầu được duyệt.