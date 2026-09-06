Cần Thơ: Gói thầu nâng cấp đường Nguyễn Trãi tiết kiệm 6,92%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Nâng cấp đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Cầu Cái Răng Bé - Phạm Hùng), tại phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 4.441.579.628 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng làm chủ đầu tư.
Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 7: Thi công xây lắp có giá gói thầu được phê duyệt 3.645.378.525 đồng.
Công ty Xây dựng Trường Phát trúng thầu
Ngày 27/08/2026, ông Trần Tiến Đạt - Q. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng ký ban hành Quyết định số 193/QĐ-BQLDA (chứng thư số xác thực ngày 28/08/2026), phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 7: Thi công xây lắp.
Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là nhà thầu độc lập Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát.
Giá trúng thầu được phê duyệt là 3.393.220.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu được duyệt 3.645.378.525 đồng. Giá trị giảm tuyệt đối là 252.158.525 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 6,92% cho ngân sách nhà nước.
Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.
Theo hồ sơ mời thầu điện tử (E-TBMT số IB2600412170-00), gói thầu được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 15h42 ngày 03/08/2026.
Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 55/QĐ-BQLDA ngày 24/07/2026 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 104/QĐ-BQLDA ngày 03/08/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng.
Tại thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 08h07 ngày 13/08/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu, với giá chào thầu 3.393.220.663 đồng.
Sau quá trình đối chiếu và thương thảo hợp đồng ngày 26/08/2026, mức giá trên được điều chỉnh giảm 663 đồng, qua đó xác định giá đề nghị trúng thầu chính thức là 3.393.220.000 đồng.
Nhà thầu trúng thầu có lịch sử tham gia 86 gói thầu
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát (MSDN: vn1800738824), có địa chỉ tại số 1, Đường Nguyễn Hữu Trí, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ.
Doanh nghiệp được thành lập năm 2008 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Thành Sang.
Theo dữ liệu về lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia 86 gói thầu. Trong số này, doanh nghiệp trúng 38 gói, trượt 42 gói, 3 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy.
Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng là 155.436.012.316 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 76.866.325.625 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 78.569.686.691 đồng.
Các thông tin trên được ghi nhận từ dữ liệu đấu thầu được cung cấp, phục vụ việc tham khảo về quá trình tham gia đấu thầu của doanh nghiệp.
Quy định về trường hợp chỉ có một nhà thầu dự thầu
Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng được thực hiện trên cơ sở Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định các mục tiêu của hoạt động đấu thầu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng pháp luật về đấu thầu vẫn cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các bước mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Theo quy định tại Điều 61 Luật Đấu thầu, việc xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên cơ sở đáp ứng các điều kiện và yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng cho rằng chủ đầu tư cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí trong E-HSMT phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tiếp cận thông tin và tham gia cạnh tranh bình đẳng.
Với Gói thầu số 7: Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Nguyễn Trãi, hồ sơ công khai thể hiện gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Sau quá trình đánh giá, đối chiếu và thương thảo hợp đồng, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trường Phát được phê duyệt trúng thầu với giá 3.393.220.000 đồng, tiết kiệm 252.158.525 đồng, tương ứng 6,92% so với giá gói thầu được duyệt.
BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG ĐẤU THẦU ĐẦU TƯ CÔNG
Nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh và minh bạch: Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), E-HSMT không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Theo khoản 4 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, các tiêu chuẩn đánh giá mang tính hạn chế cạnh tranh đều bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để loại bỏ nhà thầu. Đơn vị tư vấn lập, thẩm định E-HSMT và đánh giá E-HSDT phải bảo đảm tính độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tham dự theo Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Quy trình đánh giá và xét duyệt trúng thầu trực tuyến: Căn cứ Điều 50, Điều 61 Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, việc đánh giá E-HSDT thực hiện trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP). Nhà thầu được đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự tại thời điểm đóng thầu, việc xử lý tình huống cho phép mở thầu ngay phải được chủ đầu tư thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khách quan.
Trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu: Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả đấu thầu, gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và trách nhiệm giải trình. Căn cứ khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng về tiến độ, chất lượng và chi phí, đồng thời thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin tiến độ thực tế lên Hệ thống e-GP theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.