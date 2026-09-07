Trượt ngã, cụ bà 98 tuổi gãy cổ xương đùi phải thay khớp háng

Ở người cao tuổi, gãy cổ xương đùi có thể dẫn đến nhiều biến chứng nếu bất động kéo dài, đòi hỏi điều trị và phục hồi sớm.

Gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi: Không nên chủ quan

Bệnh nhân Hữu Thị T., 98 tuổi, được tiếp nhận tại Bệnh viện 19-8 sau khi bị trượt ngã và gãy cổ xương đùi trái. Ở độ tuổi gần 100, chấn thương này đặt ra nhiều thách thức trong điều trị do người bệnh có nguy cơ cao gặp các biến chứng liên quan đến gây mê, phẫu thuật và tình trạng bất động kéo dài.

Sau khi thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay khớp háng bán phần có xi măng. Mục tiêu là giảm đau, phục hồi khả năng vận động sớm và hạn chế những biến chứng do phải nằm lâu.

Ê-kíp phẫu thuật cho cụ bà 98 tuổi - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi BSCKII Vũ Văn Vinh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật thần kinh và Y học thể thao, cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức.

Trong quá trình phẫu thuật, chỏm xương đùi bị gãy được lấy bỏ. Phần ống tủy xương đùi được chuẩn bị phù hợp với kích thước chuôi khớp. Chuôi khớp háng bán phần được cố định bằng xi măng xương, sau đó lắp chỏm nhân tạo và đưa khớp háng về vị trí giải phẫu.

Trước khi kết thúc phẫu thuật, ê-kíp kiểm tra độ vững của khớp, biên độ vận động và chiều dài chi, sau đó đóng vết mổ.

Theo BSCKII Vũ Văn Vinh, tùy tình trạng sức khỏe, mức độ tổn thương và đặc điểm của từng người bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp.

“Mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là thay thế khớp háng bị tổn thương mà còn giảm đau và giúp người bệnh sớm phục hồi sau mổ”, BSCKII Vũ Văn Vinh cho biết.

Với điều kiện thuận lợi, người bệnh có thể ngồi dậy và vận động sớm ngay từ ngày đầu tiên sau phẫu thuật. Điều này có ý nghĩa đặc biệt ở người cao tuổi, bởi nằm bất động kéo dài làm gia tăng nguy cơ viêm phổi, loét tì đè, huyết khối tĩnh mạch và suy giảm thể trạng.

Hình ảnh xương đùi bị gãy - Ảnh BVCC

Hình ảnh sau thay khớp háng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người già dễ gãy cổ xương đùi nhưng không dễ điều trị

BSCKII Vũ Văn Vinh cho biết, gãy cổ xương đùi là chấn thương thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt sau những cú ngã trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, điều trị ở nhóm bệnh nhân này không đơn thuần là xử lý tổn thương xương.

Tuổi cao thường đi kèm nhiều vấn đề sức khỏe và bệnh lý nền. Vì vậy, trước phẫu thuật, người bệnh cần được đánh giá toàn diện để xác định khả năng chịu đựng gây mê, phẫu thuật cũng như xây dựng kế hoạch điều trị và phục hồi phù hợp.

Bên cạnh điều trị phẫu thuật, phục hồi chức năng sau mổ cũng cần được chú trọng. Khi tình trạng cho phép, vận động sớm dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế giúp người bệnh từng bước lấy lại khả năng sinh hoạt, đồng thời hạn chế các biến chứng liên quan đến bất động.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Cách phòng ngã ở người cao tuổi - Giữ nền nhà khô ráo, hạn chế thảm hoặc vật dụng dễ trượt. - Bảo đảm ánh sáng đầy đủ, đặc biệt tại cầu thang và khu vực nhà vệ sinh. - Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, không để dây điện hoặc vật cản trên lối đi. - Người cao tuổi có nguy cơ mất thăng bằng nên sử dụng dụng cụ hỗ trợ khi cần. - Sau khi bị ngã và xuất hiện đau vùng háng, đau đùi, không đứng hoặc đi lại được, cần đưa người bệnh đi khám sớm.

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