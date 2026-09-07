TP HCM: Gói thầu xây lắp Trường Mầm non Tân Thạnh Đông hơn 3,78 tỷ về tay ai?

Gói thầu xây lắp thuộc dự án sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Tân Thạnh Đông có giá 3,786 tỷ đồng, ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

Gói thầu xây lắp thuộc dự án “Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Tân Thạnh Đông” tại xã Phú Hòa Đông, TP Hồ Chí Minh có mã thông báo mời thầu IB2600445785. Theo biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Gói thầu hơn 3,78 tỷ đồng

Gói thầu IB2600445785 có tên “Xây lắp”, thuộc dự án “Sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Tân Thạnh Đông”.

Chủ đầu tư, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông. Công trình được thực hiện tại xã Phú Hòa Đông, TP TP HCM, thuộc loại công trình dân dụng (sửa chữa), cấp III, nhóm C.

Nguồn vốn thực hiện là ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hợp đồng được xác định theo loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 150 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.786.650.371 đồng.

Theo hồ sơ dự án, chủ trương đầu tư được UBND xã Phú Hòa Đông phê duyệt tại Quyết định số 5210/QĐ-UBND ngày 31/12/2025, với tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng.

Ngày 20/7/2026, UBND xã Phú Hòa Đông ban hành Quyết định số 2057/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Đến ngày 3/8/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông ban hành Quyết định số 155/QĐ-BQL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với tổng giá trị các gói thầu là 5.740.240.242 đồng.

Kế hoạch này gồm 7 gói thầu, trong đó gói xây lắp có giá 3.786.650.371 đồng, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Các gói còn lại gồm tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 16.358.329 đồng; tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu 7.012.316 đồng; lắp đặt thiết bị xây dựng và thiết bị 1.715.689.984 đồng; tư vấn giám sát thi công 138.871.889 đồng; kiểm toán 17.681.204 đồng và thẩm định giá thiết bị 57.976.149 đồng.

Ngày 12/8/2026, E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-BQL do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Hòa Đông Lê Hoàng Hải ký.

Đơn vị tư vấn lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Khang Thịnh; đơn vị thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vương Nguyễn.

Một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Theo Biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng/mở thầu gói IB2600445785 là 9h06 ngày 1/9/2026. Việc mở thầu hoàn thành lúc 9h12 cùng ngày.

Kết quả mở thầu ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng và Cơ giới Mười Phát nộp E-HSDT.

Nhà thầu này có mã định danh vn0315674605, giá dự thầu 3.699.176.144 đồng, không áp dụng giảm giá. Hồ sơ dự thầu có hiệu lực 90 ngày; bảo đảm dự thầu 49.227.000 đồng theo hình thức cam kết trong đơn dự thầu, hiệu lực 120 ngày. Thời gian thực hiện gói thầu được đề xuất là 150 ngày.

So với giá gói thầu được phê duyệt 3.786.650.371 đồng, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng và Cơ giới Mười Phát thấp hơn 87.474.227 đồng, tương đương khoảng 2,31%.

Nội dung gói thầu xây lắp tập trung vào việc sửa chữa, nâng cấp tổng thể phân hiệu ấp 11, phân hiệu ấp 1 và phân hiệu ấp 8 thuộc Trường Mầm non Tân Thạnh Đông.

Các hạng mục gồm sơn nhà, lát gạch, chống thấm, cải tạo hệ thống điện nước, thay cửa, hàng rào, mái che, thảm cỏ và nhà xe.

Năng lực nhà thầu

Theo thông tin về Công ty TNHH Xây dựng và Cơ giới Mười Phát, doanh nghiệp có mã số thuế 0315674605, loại hình Công ty TNHH một thành viên. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Như Thập, chức vụ Giám đốc.

Doanh nghiệp có trụ sở tại số 199/2 Bùi Văn Ngữ, Khu phố 7, phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Quy mô doanh nghiệp được ghi nhận là siêu nhỏ.

Về lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia 7 gói thầu, trong đó có 6 gói trúng thầu, 0 gói trượt thầu và 1 gói chưa có kết quả, bao gồm gói IB2600445785.

Tổng giá trị trúng thầu lũy kế, bao gồm cả các gói thực hiện với vai trò liên danh, là 6.032.745.302 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 3.253.653.751 đồng, trong đó 1.720.492.000 đồng đến từ các gói chỉ định thầu.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận là 96,95%. Địa bàn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp được ghi nhận tại TP HCM.

Lịch sử chấp hành pháp luật về đấu thầu của doanh nghiệp ghi nhận 0 quyết định xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.

Chuyên gia lưu ý đánh giá đầy đủ hồ sơ dự thầu

Trao đổi về quá trình lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT vẫn có thể được xem xét theo quy định của pháp luật về đấu thầu qua mạng.

Theo chuyên gia, quá trình đánh giá cần căn cứ vào hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật hiện hành; việc có một nhà thầu tham dự không đồng nghĩa với việc hồ sơ dự thầu đương nhiên được chấp thuận.

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng bên mời thầu và tổ chuyên gia cần đánh giá E-HSDT một cách khách quan, minh bạch, trong đó rà soát các tiêu chí về năng lực kỹ thuật, nhân sự, thiết bị và giải pháp thi công theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT.

Theo luật sư, cần đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu dưới hình thức cam kết theo các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Các ý kiến trên được đưa ra trong bối cảnh gói thầu đang được đánh giá hồ sơ dự thầu. Việc nhà thầu có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT và có được lựa chọn hay không phải căn cứ vào kết quả đánh giá, thẩm định và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện gói thầu IB2600445785 đang trong bước đánh giá E-HSDT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.