Gói thầu hơn 17,67 tỷ đồng tại TP HCM chỉ có một liên danh dự thầu

Ban QLDA ĐTXD xã Nghĩa Thành vừa lựa chọn Liên danh Đường tổ 7 Sông Cầu trúng gói thầu xây lắp hơn 17,67 tỷ trong bối cảnh 1 nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,52%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một gói thầu xây lắp thuộc dự án tuyến đường và mương thoát nước tại xã Nghĩa Thành, TP HCM có giá dự toán hơn 17,67 tỷ đồng chỉ ghi nhận một liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Liên danh này sau đó được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 17,4 tỷ đồng, tiết kiệm 1,52% so với giá dự toán.

Gói thầu hơn 17,67 tỷ đồng chỉ có một liên danh dự thầu

Hồ sơ quản lý đấu thầu thể hiện, Gói thầu số 03: Xây lắp thuộc dự án “Tuyến đường tổ 7, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành và Xây dựng mương thoát nước tại các tuyến đường trung tâm xã”, có mã thông báo mời thầu điện tử (E-TBMT) IB2600384192, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600204725.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.

Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành Nguyễn Minh Đức phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-BQLDA ngày 02/07/2026. Theo quyết định này, giá gói thầu xây lắp ban đầu là 17.550.511.480 đồng.

Sau đó, thông qua các quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh dự toán số 35/QĐ-BQLDA ngày 15/07/2026 và số 52/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026, giá dự toán của gói thầu xây lắp được điều chỉnh lên 17.675.160.072 đồng.

Ngày 06/08/2026, Giám đốc Nguyễn Minh Đức ký Quyết định số 57/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Theo biên bản mở thầu ngày 15/08/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu lúc 09h00 ngày 15/08/2026, hệ thống ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Đường tổ 7 Sông Cầu. Giá dự thầu của liên danh là 17.407.326.579 đồng, không áp dụng thư giảm giá.

Nguồn: MSC

Ngày 19/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành Nguyễn Minh Đức ký Quyết định số 70/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Đường tổ 7 Sông Cầu, gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Khánh và Công ty TNHH Xây dựng Phong Thịnh, với giá trúng thầu 17.407.326.579 đồng.

So với giá dự toán được duyệt 17.675.160.072 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 267.833.493 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,52%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định.

Quy trình đánh giá, phê duyệt kết quả hoàn tất trong 4 ngày

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, quá trình từ thời điểm mở thầu đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trong 4 ngày.

Cụ thể, ngày 15/08/2026, chủ đầu tư tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đến ngày 17/08/2026, chủ đầu tư ban hành Văn bản làm rõ số 119/BQLDA-CTXD. Cũng trong ngày, phía nhà thầu có Văn bản phản hồi số 36/CV-ĐK-PT.

Ngày 18/08/2026, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp hoàn tất Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 39/BC-LH.

Ngày 19/08/2026, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Minh Hoàng Châu ban hành Báo cáo thẩm định số 51/TĐ-MHC.

Cùng ngày, Quyết định số 70/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ban hành.

Như vậy, theo các mốc thời gian được công bố, từ thời điểm mở thầu ngày 15/08 đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 19/08/2026, quá trình đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả của gói thầu được hoàn tất trong 4 ngày.

Năng lực của các thành viên liên danh trúng thầu

Theo dữ liệu được công bố, Công ty TNHH Xây dựng Phong Thịnh (MSDN: vn3502271425), có địa chỉ tại số 198 Lý Tự Trọng, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2014, người đại diện pháp luật là Tống Kỳ Phong.

Tính đến hết tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Phong Thịnh đã tham gia khoảng 32 gói thầu, trong đó trúng 19 gói và trượt 13 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 178.401.441.496 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 120.646.471.487 đồng; với vai trò liên danh là 57.754.970.009 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán dựa trên các gói được công bố là 96,01%.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Khánh (MSDN: vn3501911464), có địa chỉ tại số 0446 Quốc lộ 56, Thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2011, người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Sang.

Tính đến hết tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Khánh đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 7 gói và 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 111.550.794.238 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 48.786.989.903 đồng; với vai trò liên danh là 62.763.804.335 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán dựa trên các gói được công bố là 94,3%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.