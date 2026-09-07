Gói thầu hơn 17,67 tỷ đồng tại TP HCM chỉ có một liên danh dự thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một gói thầu xây lắp thuộc dự án tuyến đường và mương thoát nước tại xã Nghĩa Thành, TP HCM có giá dự toán hơn 17,67 tỷ đồng chỉ ghi nhận một liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Liên danh này sau đó được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 17,4 tỷ đồng, tiết kiệm 1,52% so với giá dự toán.
Gói thầu hơn 17,67 tỷ đồng chỉ có một liên danh dự thầu
Hồ sơ quản lý đấu thầu thể hiện, Gói thầu số 03: Xây lắp thuộc dự án “Tuyến đường tổ 7, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành và Xây dựng mương thoát nước tại các tuyến đường trung tâm xã”, có mã thông báo mời thầu điện tử (E-TBMT) IB2600384192, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600204725.
Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.
Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành Nguyễn Minh Đức phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-BQLDA ngày 02/07/2026. Theo quyết định này, giá gói thầu xây lắp ban đầu là 17.550.511.480 đồng.
Sau đó, thông qua các quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh dự toán số 35/QĐ-BQLDA ngày 15/07/2026 và số 52/QĐ-BQLDA ngày 28/07/2026, giá dự toán của gói thầu xây lắp được điều chỉnh lên 17.675.160.072 đồng.
Ngày 06/08/2026, Giám đốc Nguyễn Minh Đức ký Quyết định số 57/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).
Theo biên bản mở thầu ngày 15/08/2026, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu lúc 09h00 ngày 15/08/2026, hệ thống ghi nhận duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Đường tổ 7 Sông Cầu. Giá dự thầu của liên danh là 17.407.326.579 đồng, không áp dụng thư giảm giá.
Ngày 19/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Thành Nguyễn Minh Đức ký Quyết định số 70/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Đường tổ 7 Sông Cầu, gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Khánh và Công ty TNHH Xây dựng Phong Thịnh, với giá trúng thầu 17.407.326.579 đồng.
So với giá dự toán được duyệt 17.675.160.072 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 267.833.493 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1,52%.
Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định.
Quy trình đánh giá, phê duyệt kết quả hoàn tất trong 4 ngày
Dữ liệu hồ sơ cho thấy, quá trình từ thời điểm mở thầu đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trong 4 ngày.
Cụ thể, ngày 15/08/2026, chủ đầu tư tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
Đến ngày 17/08/2026, chủ đầu tư ban hành Văn bản làm rõ số 119/BQLDA-CTXD. Cũng trong ngày, phía nhà thầu có Văn bản phản hồi số 36/CV-ĐK-PT.
Ngày 18/08/2026, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp hoàn tất Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 39/BC-LH.
Ngày 19/08/2026, đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Minh Hoàng Châu ban hành Báo cáo thẩm định số 51/TĐ-MHC.
Cùng ngày, Quyết định số 70/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ban hành.
Như vậy, theo các mốc thời gian được công bố, từ thời điểm mở thầu ngày 15/08 đến khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 19/08/2026, quá trình đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả của gói thầu được hoàn tất trong 4 ngày.
Năng lực của các thành viên liên danh trúng thầu
Theo dữ liệu được công bố, Công ty TNHH Xây dựng Phong Thịnh (MSDN: vn3502271425), có địa chỉ tại số 198 Lý Tự Trọng, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2014, người đại diện pháp luật là Tống Kỳ Phong.
Tính đến hết tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Phong Thịnh đã tham gia khoảng 32 gói thầu, trong đó trúng 19 gói và trượt 13 gói.
Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 178.401.441.496 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 120.646.471.487 đồng; với vai trò liên danh là 57.754.970.009 đồng.
Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán dựa trên các gói được công bố là 96,01%.
Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Khánh (MSDN: vn3501911464), có địa chỉ tại số 0446 Quốc lộ 56, Thôn Quảng Thành 2, Xã Nghĩa Thành, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2011, người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Sang.
Tính đến hết tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Khánh đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 7 gói và 1 gói chưa có kết quả.
Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 111.550.794.238 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập là 48.786.989.903 đồng; với vai trò liên danh là 62.763.804.335 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán dựa trên các gói được công bố là 94,3%.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM CẠNH TRANH VÀ NGHĨA VỤ GIẢI TRÌNH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP
Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong hoạt động đấu thầu xây lắp đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo hệ thống quy định pháp luật hiện hành:
Bảo đảm cạnh tranh công bằng trong hồ sơ mời thầu: Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 26 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: "Hồ sơ mời thầu không được nêu điều kiện dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng". Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng yêu cầu hồ sơ mời thầu phải bao gồm đầy đủ các nội dung cần thiết để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu, tuyệt đối không được đưa vào các điều kiện rào cản kỹ thuật hay tiêu chuẩn định hướng làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh bình đẳng.
Chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu: Điểm c Khoản 5 Điều 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tổ chức lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, bảo đảm tuân thủ đầy đủ nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu, tiêu chí mang tính định hướng dẫn đến hạn chế hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu cụ thể.
Yêu cầu tiết kiệm chi phí đầu tư công: Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu, quản lý chặt chẽ dự toán, triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm chi phí chưa cần thiết và khuyến khích nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi nhằm bảo đảm mục tiêu sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách nhà nước.
Quy trình xử lý đối với trường hợp 01 nhà thầu tham dự: Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có duy nhất 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, không tính điểm tổng hợp hay ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu mà tiến hành đối chiếu tài liệu, xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Việc mở thầu và đánh giá hồ sơ đối với 01 nhà thầu không đồng nghĩa với vi phạm nếu quá trình mời thầu tuân thủ đúng quy chuẩn.
Trách nhiệm toàn diện và nghĩa vụ giải trình của người đứng đầu: Khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 38 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) khẳng định Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về: Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; việc chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết, quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu; tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu. Khoản 11 Điều 78 Luật này quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình việc thực hiện trách nhiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu. Đồng thời, theo Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng thực địa và cập nhật tiến độ thực tế lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.