Gói thầu 17,4 tỷ đồng tại Bảy Hiền tiết kiệm 0,49%, quyết định ghi sai tên

Ban QLDA ĐTXD phường Bảy Hiền vừa trao gói thầu hơn 17,4 tỷ đồng cho Công ty Công trình giao thông số 1 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0,49%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bảy Hiền - Nguyễn Tấn Tài đã ký Quyết định số 63/QĐ-BQL ngày 21/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông” thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường C27, hẻm 536/43/18 Âu Cơ, hẻm 88 Phan Sào Nam, hẻm 97 Năm Châu, hẻm 85 Lê Lai và các hẻm nhánh, phường Bảy Hiền.

Gói thầu có giá 17.420.495.717 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 360 ngày.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông số 1 trúng thầu với giá 17.335.442.146 đồng. So với giá gói thầu, giá trúng thầu giảm 85.053.571 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,49%.

Hai nhà thầu tham dự, một nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu có mã số TBMT IB2600432006, phát hành E-HSMT từ ngày 07/08/2026 theo Quyết định số 59/QĐ-BQL.

Trước đó, tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 54/QĐ-BQL ngày 27/07/2026 và Quyết định phê duyệt dự toán số 56/QĐ-BQL ngày 29/07/2026, giá gói thầu được xác định là 17.420.495.717 đồng.

Trong đó, chi phí thi công xây dựng là 17.342.103.995 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 78.391.722 đồng.

Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10h20 ngày 17/08/2026 ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông số 1 chào giá 17.335.442.146 đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Nguyệt chào giá 17.382.584.498 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 65/2026/BCĐG-HT ngày 18/08/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TM Đầu tư và Xây dựng Hưng Thịnh lập, cả 2 nhà thầu đều được đánh giá đạt tại bước kiểm tra tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm.

Tuy nhiên, tại bước đánh giá về kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Nguyệt được đánh giá không đạt.

Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu 4 nội dung mà nhà thầu này không đáp ứng, gồm: không đề xuất cách thức quản lý dự án tại Mục 3.1; không đề xuất sơ đồ và thuyết minh tổ chức quản lý hiện trường tại Mục 3.2; không có tài liệu chứng minh hợp tác với đơn vị xử lý rác thải công trình tại Mục 6.1; không có thuyết minh biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn lao động tại Mục 6.2.

Sau kết quả đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông số 1 là nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu và được mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Ngày 21/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bảy Hiền Nguyễn Tấn Tài ký Quyết định số 63/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông số 1 được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 17.335.442.146 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 85.053.571 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,49%.

Nguồn: MSC

Quyết định phê duyệt ghi tên nhà thầu không trúng thầu khác với hồ sơ dự thầu

Một nội dung khác được thể hiện trong hồ sơ là sự không thống nhất về tên nhà thầu không được lựa chọn giữa các tài liệu của quá trình đấu thầu.

Cụ thể, Biên bản mở thầu điện tử ngày 17/08/2026 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 65/2026/BCĐG-HT ngày 18/08/2026 đều xác định nhà thầu tham dự cùng Công ty TNHH Một thành viên Công trình giao thông số 1 là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Nguyệt, mã định danh vn0312390429.

Tuy nhiên, tại Điều 1, Mục 3 của Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 63/QĐ-BQL ngày 21/08/2026, phần thông tin về nhà thầu không trúng thầu lại ghi: “Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn và Thi công Xây dựng Việt Nam (MST: 0315669813)”, với lý do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Như vậy, tên và mã số thuế của nhà thầu không trúng thầu trong Quyết định số 63/QĐ-BQL không trùng khớp với thông tin về nhà thầu được ghi nhận tại Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT.

Đây là nội dung cần được làm rõ về mặt nghiệp vụ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các tài liệu của hồ sơ đấu thầu.

Theo hồ sơ, đơn vị thực hiện công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu được lựa chọn theo kế hoạch đấu thầu của dự án.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Một phần báo cáo đánh giá E-HSDT. Nguồn: MSC

Một phần Quyết định phê duyệt KQLCNT. Nguồn: MSC

5 gói thầu tư vấn, phụ trợ được chỉ định thầu rút gọn

Bên cạnh gói thầu xây lắp, theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 54/QĐ-BQL ngày 27/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bảy Hiền cũng phê duyệt hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với 5 gói thầu tư vấn và phụ trợ của dự án.

Tổng giá trị dự toán của 5 gói thầu này hơn 761 triệu đồng.

Trong đó, Gói thầu số 1 - Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT có giá 64.256.537 đồng; Gói thầu số 2 - Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT có giá 34.684.208 đồng; Gói thầu số 3 - Tư vấn giám sát thi công có giá 490.965.925 đồng; Gói thầu số 5 - Bảo hiểm công trình có giá 44.158.135 đồng; Gói thầu số 6 - Kiểm toán công trình có giá 127.945.248 đồng.

Các gói thầu trên được phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành trước đó.

Chuyên gia lưu ý yêu cầu về tính thống nhất của hồ sơ

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện theo đúng các tiêu chí đã được quy định trong hồ sơ mời thầu và bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư, Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, quy định các hành vi bị cấm trong đấu thầu, trong đó có các hành vi làm hạn chế cạnh tranh theo quy định.

Đối với trường hợp cụ thể này, việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Nguyệt được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm nhưng không đạt ở bước đánh giá kỹ thuật cần được đối chiếu với các tiêu chí, yêu cầu cụ thể trong E-HSMT và nội dung hồ sơ mà nhà thầu đã nộp.

Luật sư Nguyễn Văn Lập cũng cho rằng sự không thống nhất về tên, mã số thuế của nhà thầu không trúng thầu giữa Biên bản mở thầu, Báo cáo đánh giá E-HSDT và Quyết định phê duyệt KQLCNT là nội dung cần được rà soát để bảo đảm tính chính xác, thống nhất của hồ sơ.

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tạo môi trường cạnh tranh giữa các nhà thầu, qua đó lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu với hiệu quả kinh tế phù hợp.

Theo chuyên gia, với gói thầu có giá 17.420.495.717 đồng, có 2 nhà thầu tham dự nhưng sau bước đánh giá kỹ thuật chỉ còn một nhà thầu đáp ứng yêu cầu để được xem xét về tài chính. Giá trúng thầu là 17.335.442.146 đồng, thấp hơn giá gói thầu 85.053.571 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,49%.

Các chuyên gia cho rằng việc đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào toàn bộ hồ sơ, tiêu chí E-HSMT và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời những sai lệch về thông tin trong quyết định phê duyệt cần được kiểm tra, điều chỉnh hoặc làm rõ theo thẩm quyền để bảo đảm tính chính xác của hồ sơ đấu thầu.