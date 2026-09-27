Chuyên gia chỉ cách ăn bánh dẻo để không nạp quá nhiều năng lượng

Một chiếc bánh dẻo truyền thống 350g có thể cung cấp tới 1.250 kcal, tương đương 5-6 bát cơm, cùng lượng đường có thể vượt khuyến nghị cả ngày.

Một chiếc bánh có thể tương đương 5-6 bát cơm

Loại bánh dẻo thị phi gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh minh họa BSCC

Trao đổi về giá trị dinh dưỡng của bánh dẻo, TS.BS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, bánh dẻo truyền thống thường được làm từ bột nếp, đường, hạt sen, trứng muối cùng nhiều loại nhân giàu chất béo nên cần được sử dụng điều độ.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và cơ sở dữ liệu USDA FoodData Central, một chiếc bánh dẻo truyền thống khoảng 350g có thể cung cấp từ 950-1.250 kcal, tùy loại nhân, lượng đường và chất béo sử dụng.

"Lượng năng lượng này tương đương khoảng 5-6 bát cơm trắng, hoặc gần một nửa đến 2/3 nhu cầu năng lượng của một người trưởng thành trong cả ngày, với mức khuyến nghị khoảng 2.000 kcal/ngày", TS Giang cho biết.

TS.BS Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh, bánh dẻo chứa nhiều tinh bột tinh chế, đường và chất béo. Vì vậy, chỉ cần ăn một lượng lớn trong một lần cũng có thể khiến cơ thể nạp dư năng lượng.

Đặc biệt, với những người có thói quen ăn hết cả chiếc bánh trong một lần, lượng đường hấp thu sẽ làm đường huyết tăng nhanh, buộc cơ thể tiết nhiều insulin để xử lý.

"Nếu duy trì thói quen này thường xuyên, nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2 và rối loạn chuyển hóa sẽ gia tăng", TS Giang cảnh báo.

Không phải ai cũng phù hợp ăn bánh dẻo

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 50g đường tự do mỗi ngày, tốt nhất là dưới 25g/ngày.

Trong khi đó, một chiếc bánh dẻo cỡ lớn có thể chứa khoảng 50-80g đường, nghĩa là chỉ một chiếc bánh đã có thể vượt mức khuyến nghị trong cả ngày.

Những đối tượng cần đặc biệt hạn chế ăn bánh dẻo gồm người mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và người cao tuổi.

Đối với người khỏe mạnh, TS.BS Giang khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 1/8-1/6 chiếc bánh, tương đương 40-60g mỗi lần.

Thời điểm phù hợp để ăn là sau bữa chính hoặc vào buổi sáng, đầu giờ chiều. Không nên ăn bánh vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ vì cơ thể ít có cơ hội tiêu hao năng lượng.

Trong ngày đã ăn bánh dẻo, người dùng nên giảm lượng cơm, xôi, bánh mì và các món ngọt khác; đồng thời tăng rau xanh, uống đủ nước và duy trì khoảng 30 phút vận động để cân bằng năng lượng.

Hơn nữa, TS.BS Lê Thị Hương Giang cảnh báo, xu hướng bánh dẻo hiện nay còn được bổ sung nhiều topping như trứng muối, phô mai, chà bông, các loại hạt hay xốt béo.

Càng nhiều topping, lượng năng lượng, đường, chất béo và natri càng tăng. Người tiêu dùng nên ưu tiên những chiếc bánh có kích thước vừa phải và chia nhỏ để nhiều người cùng thưởng thức thay vì ăn hết một chiếc.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cũng là vấn đề cần được quan tâm, nhất là với các loại bánh nhà làm hoặc bán qua mạng.

Do nhân bánh chứa nhiều đạm và có độ ẩm cao, nếu bảo quản không đúng cách, bánh có thể tạo điều kiện cho các vi khuẩn như Salmonella, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua bánh tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác, nguồn gốc và hạn sử dụng rõ ràng.

"Bánh dẻo không phải là thực phẩm có hại, nhưng đây là món ăn rất giàu năng lượng. Hãy coi bánh là món để thưởng thức, không phải bữa ăn hay món ăn vặt. Ăn vừa đủ, chia sẻ cùng gia đình, cân đối khẩu phần và lựa chọn sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm là cách thưởng thức thông minh và tốt cho sức khỏe", TS.BS Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh.