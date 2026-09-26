Tesla gặp những khó khăn gì khi "bước chân" vào thị trường ôtô Việt Nam

Theo CNBC trích dẫn phân tích của nhiều chuyên gia cho rằng, hãng xe điện Tesla sẽ gặp khó khăn lớn khi đến Việt Nam, nơi đã có sự hiện diện của VinFast.

Video: 5 câu hỏi khi Tesla bước chân vào Việt Nam.

Theo CNBC, Tesla đang chuẩn bị nền tảng để gia nhập Việt Nam - thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (công bố vào tháng 5/2026) cho thấy doanh số xe điện năm 2025 tại Việt Nam đã tăng gấp đôi năm trước đó, và chiếm gần 40% doanh số ô tô mới bán ra thị trường.

Trong khi đó, thị phần của VinFast trong thị trường xe điện Việt Nam được tính toán đạt mức 92%. Điều này có được nhờ sự hậu thuẫn của tập đoàn Vingroup, cùng với hệ sinh thái phục vụ cho loại phương tiện xanh này của VinFast, gồm cả hệ thống trạm sạc công cộng và dịch vụ hậu mãi.

Theo CNBC, hãng xe điện Tesla sẽ gặp khó khi vào thị trường Việt Nam.

Theo Koketso Tsoai, chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại BMI - một đơn vị của Fitch Solutions, VinFast sở hữu nhiều thế mạnh tại Việt Nam như: Độ nhận diện thương hiệu mạnh, hệ sinh thái người tiêu dùng rộng lớn từ Vingroup và mạng lưới taxi điện từ đối tác GSM.

Trong khi đó, ông Supparoek Sawangwong - nhà phân tích khu vực ASEAN tại Mobility Global - cho rằng VinFast sở hữu cơ sở hạ tầng sạc điện khổng lồ tại thị trường trong nước, với mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện của hãng, điều này gây nhiều thách thức cho các đối thủ tại Việt Nam, điển hình như các hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda & Jaecoo...

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về thời điểm gia nhập thị trường của Tesla. Trong khi đó, Việt Nam đang trở thành một lựa chọn nổi bật hơn so với các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Ông Tsoai đánh giá Việt Nam đã có sẵn những yếu tố của một quốc gia hàng đầu cho xe điện với hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng.

CNBC cũng thừa nhận phần lớn sự tăng trưởng về doanh số xe điện tại Việt Nam đang bị chi phối bởi một đối thủ nội địa quá mạnh là Vinfast.

Để so sánh, thị trường xe điện của Thái Lan vốn có nền tảng sản xuất ô tô hoàn thiện và quá nhiều thương hiệu Trung Quốc. Trong khi đó, ông Tsoai cho biết Indonesia đang tập trung vào khía cạnh nguyên vật liệu sản xuất pin điện cũng như chính sách ưu đãi cho sản xuất trong nước.

Ông Tsoai kết luận, nếu vào Việt Nam, Tesla sẽ gia nhập một thị trường đã có nhận thức tương đối cao về xe điện, và dư địa phát triển của hãng phải tập trung nhiều hơn vào tính thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.

Dù VinFast có nhiều lợi thế hiện nay nhưng Tesla vẫn coi Việt Nam là một thị trường chiến lược, mang đến cho một lượng khách hàng tiềm năng ngày càng tăng nhanh. Theo Peter Richardson - phó chủ tịch kiêm giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, doanh số bán xe điện tại Việt Nam trong quý II/2026 đã tăng trưởng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

heo đánh giá của các nhà phân tích trên, quy mô của VinFast cùng với hệ sinh thái lớn có thể khiến Tesla khó cạnh tranh tại Việt Nam.

CNBC cũng đánh giá cơ hội dành cho Tesla sẽ lớn hơn theo thời gian khi thu nhập của người Việt đang tăng dần. Cụ thể, số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, với GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng thừa nhận phần lớn sự tăng trưởng về doanh số xe điện tại Việt Nam đang bị chi phối bởi một đối thủ nội địa quá mạnh. Theo báo cáo của VinFast, thị phần của hãng trong thị trường ô tô du lịch đã tăng lên mức 36% vào năm 2025, trong khi năm trước đó chỉ đạt khoảng 22%.

VinFast là thương hiệu ô tô bán chạy nhất trong 24 tháng liên tiếp tại thị trường Việt Nam, doanh số xe của hãng sau 8 tháng đầu năm 2026 đã đạt 154.000 chiếc. Trong khi đó, báo cáo doanh thu quý đầu tiên năm 2026 của VinFast cho thấy doanh thu 23,11 nghìn tỷ đồng (tương đương 920,7 triệu USD), tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lỗ ròng cũng tăng 59% lên 1,12 tỷ USD.

Ông Sawangwong cho rằng danh tiếng của Tesla như một thương hiệu xe điện “thời thượng và sáng tạo” có thể đặc biệt thu hút người tiêu dùng ưa thích tính cao cấp.

Theo đánh giá của các nhà phân tích trên, quy mô của VinFast cùng với hệ sinh thái lớn có thể khiến Tesla khó cạnh tranh tại Việt Nam. Tuy nhiên, Tesla sẽ có hai ứng cử viên tiềm năng để bắt đầu tại thị trường trong nước, gồm Model 3 và Model Y. Trong giai đoạn đầu, hãng sẽ có vị thế tốt hơn so với đối thủ trong phân khúc khách hàng cao cấp.

Ông Richardson cho biết nguồn cung trong khu vực từ nhà máy Tesla ở Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ giúp tối ưu hóa về mặt chi phí. Theo đánh giá của ông, thành công lâu dài của Tesla sẽ phụ thuộc vào giá bán cạnh tranh và sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước.