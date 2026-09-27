Lần đầu tiên quan sát được cách tế bào sửa chữa DNA hỏng

Lần đầu tiên con người quan sát rõ cách một nhóm protein tập hợp thành cỗ máy sửa chữa DNA giúp giải thích sự liên quan đến ung thư và một số bệnh di truyền.
Mẫu xe nổi tiếng Toyota Corolla sẽ ra mắt thế hệ mới vào năm sau với thiết kế "lột xác" và thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid cắm sạc và thuần điện.
Bên cạnh vận động và kiểm soát tổng lượng calo, lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo không bão hòa có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ nội tạng.
Mẫu xe SUV hạng sang Volkswagen ID.Era 8X 2027 vừa xuất hiện những hình ảnh thực tế trước thời điểm mở bán vào ngày 28/9/2026 tại thị trường Trung Quốc.
Mặc dù đã chính thức xuất hiện và có mặt tại đại lý, nhưng các thông tin chi tiết và giá bản của phiên bản facelift Kia Carens 2026 hiện vẫn chưa được công bố.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Dậu có cơ hội phát huy năng lực, tuổi Thân được hỗ trợ về tài chính.
Từ cô nàng Vân Vân nhí nhảnh trong Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền ngày càng trưởng thành với nhan sắc nổi bật cùng phong cách có phần táo bạo hơn.
Chỉ vài chục nghìn đồng, đỗ đen trở thành nguồn bổ sung protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết, góp phần duy trì mái tóc khỏe, làn da sáng và vẻ ngoài rạng rỡ.
Sau gần một năm thi công, sân vận động PVF tại Hưng Yên đang dần hoàn thiện khi hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn được nâng vào vị trí thiết kế.
Icaur V23 là mẫu SUV địa hình với thiết kế cá tính, phá cách đến từ Trung Quốc. Mẫu xe này vừa được giới thiệu và sắp mở bán sớm tại thị trường Việt Nam.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tý được quý nhân nâng đỡ, tài lộc, nhân duyên thuận. Tuổi Thân tăng tài chính, tình cảm khởi sắc.
"Điểm nghẽn" cuối cùng cầu Phước Khánh đã thảm nhựa láng mịn, sẵn sàng cho thời khắc thông xe toàn tuyến cao tốc BL-LT sau hơn 10 năm chờ đợi...
Dân văn phòng nay có nhiều lựa chọn laptop dưới 20 triệu đồng, chip mạnh, RAM lớn, SSD nhanh, vừa đa nhiệm tốt vừa tiện di chuyển.
Nissan Pixo đã trở lại đô thị, lần này mẫu xe cỡ nhỏ sử dụng hệ truyền động điện và nền tảng của Renault, xe có thể lăn bánh gần 260km cho 1 lần sạc.
Ở tuổi 36, Phanh Lee tiếp tục gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn trong những hình ảnh mới chia sẻ sau buổi hẹn hò cùng ông xã.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất công việc, tài lộc, tình cảm có tín hiệu tích cực, tuổi Hợi đón nhiều cơ hội mới.
Honda City 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với loạt thay đổi về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn với màn hình lớn hơn, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù...
Emoura Phạm vào Top 15 Tài năng, đồng thời gây chú ý qua những màn xuất hiện tại Miss Grand International 2026.
Mẫu xe thể thao Nissan Z Kaze sở hữu thiết kế tái hiện phong cách của thập niên '90, mui xe kết hợp hai tấm kính có thể tháo rời trên nóc gợi nhớ quá khứ.
Mazda CX-6e, mẫu SUV điện thuộc phân khúc C-SUV, sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 7/10/2026. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc.
Mẫu SUV thuần điện Kia EV3 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á với thiết kế hiện đại, công nghệ vượt trội và mức giá dễ tiếp cận.
Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look vừa ra mắt tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Xe được niêm yết với mức giá 12,7 triệu baht (khoảng 9,9 tỷ đồng).