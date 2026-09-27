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[GALLERY] Loại thịt được ca ngợi 'tốt bậc nhất', giúp kiểm soát cân nặng

Kho tri thức

[GALLERY] Loại thịt được ca ngợi 'tốt bậc nhất', giúp kiểm soát cân nặng

Không chỉ có giá bình dân, dễ mua tại các khu chợ Việt, ức gà còn giàu protein, ít chất béo, có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Ngọc Mai
Ức gà là phần thịt nạc phổ biến, có giá thành tương đối bình dân và dễ tìm mua. Nhờ hương vị nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, ức gà có thể xuất hiện trong thực đơn từ bữa cơm gia đình đến chế độ ăn dành cho người tập luyện. Ảnh: Bách hoá XANH
Ức gà là phần thịt nạc phổ biến, có giá thành tương đối bình dân và dễ tìm mua. Nhờ hương vị nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, ức gà có thể xuất hiện trong thực đơn từ bữa cơm gia đình đến chế độ ăn dành cho người tập luyện. Ảnh: Bách hoá XANH
Một trong những ưu điểm nổi bật của ức gà là hàm lượng protein dồi dào. Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, phục hồi và duy trì khối lượng cơ, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên vận động hoặc muốn duy trì cơ bắp trong quá trình kiểm soát cân nặng. Ảnh: Điện máy XANH
Một trong những ưu điểm nổi bật của ức gà là hàm lượng protein dồi dào. Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, phục hồi và duy trì khối lượng cơ, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên vận động hoặc muốn duy trì cơ bắp trong quá trình kiểm soát cân nặng. Ảnh: Điện máy XANH
Với khoảng 144–165 calo trong 100g tùy cách chế biến và phần thịt, ức gà nạc cung cấp lượng protein đáng kể mà không chứa quá nhiều chất béo. Thực phẩm giàu protein cũng có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn và hạn chế ăn vặt. Ảnh: Vinmec
Với khoảng 144–165 calo trong 100g tùy cách chế biến và phần thịt, ức gà nạc cung cấp lượng protein đáng kể mà không chứa quá nhiều chất béo. Thực phẩm giàu protein cũng có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn và hạn chế ăn vặt. Ảnh: Vinmec
Bên cạnh protein, ức gà còn cung cấp phốt pho – khoáng chất tham gia vào cấu trúc và quá trình duy trì hệ xương. Kết hợp ức gà với rau xanh, sữa và các thực phẩm giàu canxi trong chế độ ăn cân bằng có thể góp phần chăm sóc sức khỏe xương khớp. Ảnh: CellphoneS
Bên cạnh protein, ức gà còn cung cấp phốt pho – khoáng chất tham gia vào cấu trúc và quá trình duy trì hệ xương. Kết hợp ức gà với rau xanh, sữa và các thực phẩm giàu canxi trong chế độ ăn cân bằng có thể góp phần chăm sóc sức khỏe xương khớp. Ảnh: CellphoneS
Ức gà chứa axit amin tryptophan, một chất tham gia vào quá trình cơ thể tổng hợp serotonin và melatonin. Đây là những chất liên quan đến điều hòa tâm trạng và chu kỳ ngủ – thức. Tuy nhiên, một thực phẩm đơn lẻ không thể thay thế chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh trong việc cải thiện giấc ngủ. Ảnh: CellphoneS
Ức gà chứa axit amin tryptophan, một chất tham gia vào quá trình cơ thể tổng hợp serotonin và melatonin. Đây là những chất liên quan đến điều hòa tâm trạng và chu kỳ ngủ – thức. Tuy nhiên, một thực phẩm đơn lẻ không thể thay thế chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh trong việc cải thiện giấc ngủ. Ảnh: CellphoneS
Ức gà cung cấp selen cùng một số vitamin nhóm B, những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và nhiều chức năng sinh lý. Selen cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa, trong khi vitamin nhóm B hỗ trợ quá trình tạo năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Ảnh: CellphoneS
Ức gà cung cấp selen cùng một số vitamin nhóm B, những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và nhiều chức năng sinh lý. Selen cũng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa, trong khi vitamin nhóm B hỗ trợ quá trình tạo năng lượng và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Ảnh: CellphoneS
Với người muốn ăn nhẹ nhàng, ức gà luộc kết hợp cùng rau xanh, khoai lang hoặc ngũ cốc nguyên hạt là một lựa chọn dễ thực hiện. Cách chế biến này hạn chế lượng dầu và sốt bổ sung, đồng thời giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Ảnh: CellphoneS
Với người muốn ăn nhẹ nhàng, ức gà luộc kết hợp cùng rau xanh, khoai lang hoặc ngũ cốc nguyên hạt là một lựa chọn dễ thực hiện. Cách chế biến này hạn chế lượng dầu và sốt bổ sung, đồng thời giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Ảnh: CellphoneS
Không chỉ luộc, ức gà còn có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như ức gà áp chảo, salad ức gà, ức gà nướng mật ong, ức gà xé trộn rau củ, ức gà sốt tiêu đen, ức gà hấp gừng hoặc ức gà xào nấm. Khi kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên cách chế biến ít dầu, hạn chế chiên ngập dầu và các loại sốt nhiều đường. Ảnh: CellphoneS
Không chỉ luộc, ức gà còn có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như ức gà áp chảo, salad ức gà, ức gà nướng mật ong, ức gà xé trộn rau củ, ức gà sốt tiêu đen, ức gà hấp gừng hoặc ức gà xào nấm. Khi kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên cách chế biến ít dầu, hạn chế chiên ngập dầu và các loại sốt nhiều đường. Ảnh: CellphoneS
Ức gà là thực phẩm giàu protein và tương đối ít chất béo, nhưng hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng lượng calo, khẩu phần, mức độ vận động và chất lượng toàn bộ chế độ ăn. Vì vậy, thay vì chỉ ăn ức gà, nên kết hợp cùng rau củ, trái cây, chất béo lành mạnh và các nguồn tinh bột phù hợp để tạo nên thực đơn đa dạng, cân đối. Ảnh: CellphoneS
Ức gà là thực phẩm giàu protein và tương đối ít chất béo, nhưng hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng lượng calo, khẩu phần, mức độ vận động và chất lượng toàn bộ chế độ ăn. Vì vậy, thay vì chỉ ăn ức gà, nên kết hợp cùng rau củ, trái cây, chất béo lành mạnh và các nguồn tinh bột phù hợp để tạo nên thực đơn đa dạng, cân đối. Ảnh: CellphoneS
Xem video: Sau tuổi 40, cơ thể dễ hình thành cục máu đông nếu chế độ ăn thiếu thực phẩm hỗ trợ tuần hoàn
Ngọc Mai
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