Tây Ninh: Gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng tại xã Phước Vinh tiết kiệm 0,08%

Ban QLDA xã Phước Vinh vừa phê duyệt cho Công ty Hiệp Ninh trúng gói thầu xây lắp hơn 4,38 tỷ. Cuộc thầu chỉ duy nhất Công ty Hiệp Ninh dự thầu, giảm giá 0,08%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đường Tổ 26 ấp Hòa Đông A. Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Toàn cảnh gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng

Gói thầu có tên đầy đủ là Xây lắp (Bao gồm: Xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông), mã thông báo mời thầu (E-TBMT) IB2600417802, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600233144.

Dự án Đường Tổ 26 ấp Hòa Đông A được đầu tư bằng nguồn vốn kết hợp từ ngân sách tỉnh và ngân sách xã. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện 150 ngày.

Về trình tự pháp lý, ngày 27/07/2026, ông Nguyễn Bảo Duy, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh đã ký Quyết định số 75/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.

Tiếp đó, ngày 04/08/2026, ông Nguyễn Bảo Duy ký Quyết định số 86/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

Giá gói thầu được xác lập là 4.386.749.020 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 4.378.376.158 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 8.372.862 đồng.

Theo dữ liệu tại Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10h17 ngày 13/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại thời điểm đóng thầu có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), là Công ty TNHH Hiệp Ninh (MST: 3901187380).

Doanh nghiệp tham gia dự thầu độc lập với giá dự thầu ghi nhận tại đơn dự thầu là 4.383.330.399 đồng, không đính kèm thư giảm giá.

Công tác đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng thực hiện. Tổ chuyên gia gồm ông Nguyễn Trung Hưng, Tổ trưởng; ông Dương Quốc Khiêm và ông Phạm Quang Nguyên.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 145/BC-TCG ngày 24/08/2026, ngày 19/08/2026, chủ đầu tư đã phát hành Công văn số 95-ĐT/CV-CTY đề nghị nhà thầu bổ sung, làm rõ hồ sơ.

Sau khi nhà thầu nộp bổ sung tài liệu vào ngày 24/08/2026, Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ của Công ty TNHH Hiệp Ninh đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, đồng thời đề nghị xếp hạng 1.

Ngày 25/08/2026, ông Nguyễn Bảo Duy, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Công ty TNHH Hiệp Ninh trúng thầu với giá 4.383.330.000 đồng. So với giá gói thầu 4.386.749.020 đồng, giá trị chênh lệch là 3.419.020 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,08%.

Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Hiệp Ninh được thành lập ngày 23/05/2014, có địa chỉ trụ sở tại Số 144, Đường Nguyễn Trọng Cát, Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp là ông Nguyễn Quang Minh. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là xây dựng các công trình đường bộ và công trình kỹ thuật dân dụng.

Thống kê hoạt động đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 119 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 74 gói, trượt 41 gói, có 1 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt trên 245,7 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 181,5 tỷ đồng.

Theo dữ liệu thống kê, địa bàn tham dự thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại tỉnh Tây Ninh với 108 gói thầu. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán theo thống kê từ cơ sở dữ liệu mở là 98,65%.

Tại địa bàn xã Phước Vinh, dữ liệu quá khứ ghi nhận ngày 15/01/2026, Công ty TNHH Hiệp Ninh từng được Phòng Kinh tế xã Phước Vinh chỉ định thầu rút gọn đối với 2 gói thầu xây lắp.

Trong đó, gói thầu Xây lắp (bao gồm: xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) có giá trúng thầu 714.000.000 đồng và một gói thầu Xây lắp (bao gồm: xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông) khác có giá trúng thầu 502.900.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2026, Công ty TNHH Hiệp Ninh cũng được ghi nhận trúng một số gói thầu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án xã Long Thuận, doanh nghiệp trúng Gói thầu Xây lắp + đảm bảo giao thông với giá 10.978.254.093 đồng ngày 17/06/2026.

Tại Ban Quản lý dự án phường Ninh Thạnh, doanh nghiệp trúng Gói thầu Thi công xây dựng với giá 8.500.276.416 đồng ngày 25/05/2026.

Tại Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh, doanh nghiệp trúng Gói thầu Thi công xây dựng với giá 6.145.561.000 đồng ngày 16/06/2026.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Dương Minh Châu, doanh nghiệp trúng Gói thầu Xây lắp + Đảm bảo ATGT với giá 5.969.920.590 đồng ngày 15/06/2026.

Ngoài ra, tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh, doanh nghiệp trúng Gói thầu Xây dựng với giá 5.590.753.477 đồng ngày 12/05/2026.

Quy định pháp luật và yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi về quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, có quy định về việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với một số gói thầu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, đối với quy trình đấu thầu qua mạng, việc mở thầu và đánh giá hồ sơ trong trường hợp có một nhà thầu nộp E-HSDT được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, hoạt động lựa chọn nhà thầu vẫn phải bảo đảm các nguyên tắc về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Luật Đấu thầu cũng quy định E-HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không công bằng cho một hoặc một số nhà thầu.

Từ kết quả của gói thầu, việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và mức chênh lệch giữa giá trúng thầu với giá gói thầu là 3.419.020 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,08%, là những dữ liệu có thể được xem xét trong quá trình đánh giá hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu.

Đồng thời, việc xây dựng hồ sơ mời thầu, xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cần tiếp tục được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định hiện hành.

Liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐTV ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong công tác quản lý, sử dụng vốn.

Theo đó, công tác lập dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu cần được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu thuộc Dự án Đường Tổ 26 ấp Hòa Đông A hiện đã được Ban Quản lý dự án xã Phước Vinh phê duyệt theo Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 25/08/2026. Công ty TNHH Hiệp Ninh là nhà thầu được phê duyệt trúng thầu với giá 4.383.330.000 đồng.