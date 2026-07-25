TP HCM: Hoàng Thiện và Khánh Phát cạnh tranh gói thầu xây trường hơn 12,6 tỷ

Gói thầu thi công xây lắp hơn 12,67 tỷ đồng thuộc dự án xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Tân Hiệp và sửa chữa Trường Tiểu học Khánh Bình (CS1) tại TP HCM thu hút hai nhà thầu tham gia, chênh lệch giá dự thầu sau giảm giá hơn 202 triệu đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây lắp (Mã gói thầu: BP2600494112; Mã TBMT: IB2600355492) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 12 Phòng học Trường tiểu học Tân Hiệp và sửa chữa Trường tiểu học Khánh Bình (cs1) (Mã dự án: 8197217).

Dự án này được phê duyệt theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 12/06/2026 do Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp Trần Thị Cẩm Tú ký ban hành, với tổng mức đầu tư 17.435.822.412 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 12.673.813.424 đồng, chi phí thiết bị là 1.601.886.240 đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn và chi phí dự phòng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho Phường.

Sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 và E-HSMT được ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 09/07/2026 của UBND phường Tân Hiệp, gói thầu Thi công xây lắp chính thức phát hành E-HSMT rộng rãi qua mạng. Gói thầu có giá phê duyệt 12.673.813.424 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

Cục diện mở thầu và chiến thuật giảm giá tài chính

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 21:07 ngày 18/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu thu hút sự tham gia của 2 nhà thầu cạnh tranh trực tiếp. Đáng chú ý, diễn biến chào giá của các đơn vị dự thầu thể hiện những phương án tính toán tài chính khác biệt rõ rệt.

Nguồn: MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Hoàng Thiện nộp hồ sơ dự thầu với giá chào ban đầu đúng bằng 100% giá gói thầu là 12.673.813.424 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã đính kèm thư giảm giá 3,1%, tương ứng số tiền giảm 392.888.216 đồng. Sau giảm giá, giá dự thầu của Công ty TNHH Hoàng Thiện hạ xuống còn 12.280.925.208 đồng. Mức giảm giá này giúp gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,10% so với dự toán phê duyệt.

Ở chiều ngược lại, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Khánh Phát chào giá dự thầu 12.483.706.219 đồng và không áp dụng thư giảm giá. Mức giá này mang lại khoản tiết kiệm 190.107.205 đồng cho ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,50%.

So sánh trực diện về mặt chi phí sau giảm giá, Công ty TNHH Hoàng Thiện đang tạm thời chiếm ưu thế khi giá dự thầu thấp hơn đối thủ Khánh Phát số tiền 202.781.011 đồng. Về mặt tiến độ, cả hai nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện 180 ngày, khớp hoàn toàn với yêu cầu của E-HSMT.

Bức tranh năng lực và tần suất chạm mặt lịch sử

Tìm hiểu dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, cả hai nhà thầu tham gia cuộc đua tại phường Tân Hiệp đều là những gương mặt rất quen thuộc trong lĩnh vực thi công xây lắp hạ tầng và công trình dân dụng tại khu vực TP HCM.

Công ty TNHH Hoàng Thiện (thành lập từ năm 2009, do ông Trần Phúc Thiện làm Đại diện pháp luật) có bề dày kinh nghiệm đáng nể khi từng tham gia 150 gói thầu, trong đó trúng 109 gói, trượt 31 gói, 9 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu mà đơn vị này đã trúng tích lũy đạt 165.276.193.744 đồng (trong đó giá trị trúng thầu độc lập đạt 158.987.106.837 đồng). Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH Hoàng Thiện ở mức 99,52%, thể hiện tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở các gói thầu trước đây thường rất nhỏ. Đơn vị này từng ghi nhận mối quan hệ đối tác rất khăng khít với một số bên mời thầu lớn trên địa bàn, điển hình như tại Công ty TNHH MTV TV XD Phước Tấn (trúng 66/83 gói thầu tham gia với tổng giá trị hơn 61,36 tỷ đồng, tỷ lệ trúng đạt tới 79,5%).

Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Khánh Phát (thành lập từ năm 2019, do ông Lê Văn Trúc làm Đại diện pháp luật) cũng sở hữu hồ sơ năng lực đáng chú ý với 76 gói thầu đã tham gia, trúng 46 gói, trượt 25 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt 57.293.386.180 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Khánh Phát đạt 97,65%.

Điểm đáng chú ý là trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Hoàng Thiện và Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Khánh Phát đã có tới 14 lần đối đầu trực tiếp tại các gói thầu xây lắp trên địa bàn. Kết quả đối đầu lịch sử ghi nhận Công ty TNHH Hoàng Thiện thắng 5 gói, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Khánh Phát thắng 7 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Việc hai "người quen" tiếp tục tái ngộ tại gói thầu xây dựng trường học 12,6 tỷ đồng ở phường Tân Hiệp tạo nên một cục diện cạnh tranh đầy duyên nợ.

Hiện tại, gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Xây dựng 12 Phòng học Trường tiểu học Tân Hiệp và sửa chữa Trường tiểu học Khánh Bình (cs1) đang trong giai đoạn đánh giá chi tiết E-HSDT. Việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá toàn diện về năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, tính hợp lệ của hồ sơ cũng như phương án tài chính do Tổ chuyên gia và UBND phường Tân Hiệp thực hiện, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.