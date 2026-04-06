Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

TP HCM: Hai nhà thầu "quen mặt" đối đầu tại gói thầu chuyển đổi số phường Minh Phụng

Gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại phường Minh Phụng, TP HCM ghi nhận sự cạnh tranh sát sao giữa hai nhà thầu có lịch sử "đối đầu" dày dạn với mức giá dự thầu chênh lệch cực thấp.

Hải Đăng

Ngày 01/04/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng đã tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc tại phường Minh Phụng". Đây là gói thầu quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng số cho đơn vị hành chính mới được thành lập theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

snapedit-1775399966370-4841.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán là 1.511.564.920 đồng. Kết thúc thời điểm đóng thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 02 hồ sơ dự thầu đến từ Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải và Công ty TNHH TM DV C.T.M.

Đáng chú ý, mức giá chào thầu của hai đơn vị này vô cùng sát sao. Cụ thể, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải bỏ giá 1.495.588.800 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Công ty TNHH TM DV C.T.M đưa ra mức giá 1.499.220.800 đồng. Khoảng cách chênh lệch giữa hai nhà thầu chỉ chưa đầy 4 triệu đồng trên một gói thầu có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhận diện những "đối thủ" đầy duyên nợ

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy đây không phải lần đầu tiên hai đơn vị này "đụng độ". Theo thống kê từ hệ thống phân tích dữ liệu đấu thầu chuyên sâu, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải và Công ty TNHH TM DV C.T.M đã từng đối đầu trực tiếp trong 13 gói thầu khác nhau. Trong những lần chạm trán trước đó, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải giành chiến thắng 7 gói, trong khi Công ty TNHH TM DV C.T.M thắng 3 gói.

Về năng lực tổng thể, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải (Mã định danh: vn0305952571) là đơn vị có quy mô khá lớn với 40 nhân viên, đã tham gia 140 gói thầu và trúng 82 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này lên tới hơn 165 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Ở phía ngược lại, Công ty TNHH TM DV C.T.M (Mã định danh: vn0315312429) dù có quy mô siêu nhỏ với 8 nhân viên đăng ký nhưng lại sở hữu tỷ lệ trúng thầu đáng nể. Đơn vị này đã tham gia 61 gói thầu và giành chiến thắng tới 49 gói. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH TM DV C.T.M đạt 97,38%, cho thấy sự tính toán giá thầu rất hiệu quả.

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Việc gói thầu thu hút được hai nhà thầu có năng lực thực sự và lịch sử đối đầu minh bạch là tín hiệu tích cực trong công tác đầu tư công tại phường Minh Phụng. Tuy nhiên, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này hiện đang ở mức thấp (dao động khoảng 0,8% đến 1%).

Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, việc có nhiều nhà thầu tham gia là cơ sở tốt để chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tối ưu. Tuy nhiên, khi mức giá chào sát giá dự toán, tổ chuyên gia cần đặc biệt chú trọng đến đánh giá kỹ thuật và tính tương thích của thiết bị với hạ tầng chuyển đổi số hiện có".

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm dưới góc độ pháp lý: "Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình về tính chính xác của giá gói thầu và quá trình xét thầu. Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa trên giá thấp nhất mà phải đảm bảo các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và tính khả thi của tiến độ thực hiện".

Gói thầu được thực hiện dưới hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 30 ngày. Đây là thách thức về mặt tiến độ đối với bất kỳ đơn vị nào trúng thầu, nhất là trong bối cảnh các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc tại phường Minh Phụng đang cần ổn định trang thiết bị để vận hành bộ máy sau sáp nhập.

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu kỹ thuật. Dư luận và các đơn vị chuyên môn đang chờ đợi kết quả cuối cùng để xem nhà thầu nào sẽ đồng hành cùng chính quyền phường Minh Phụng trong công cuộc chuyển đổi số sắp tới.

QUY ĐỊNH VỀ XÉT THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Việc thực hiện gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc tại phường Minh Phụng" được căn cứ trên hệ thống pháp luật hiện hành về đấu thầu:

1. Hệ thống văn bản pháp quy áp dụng

  • Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Là khung pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.
  • Luật số 90/2025/QH15: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, cập nhật các quy định mới nhất về quản lý tài sản công và đầu tư.
  • Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
  • Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu

  • Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
  • Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  • Loại hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Theo Biên bản mở thầu ngày 01/04/2026, quá trình xét thầu đối với Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải và Công ty TNHH TM DV C.T.M phải tập trung vào:

  • Kiểm tra tính hợp lệ: Bao gồm hiệu lực của E-HSDT (60 ngày) và Bảo đảm dự thầu (22.500.000 đồng, hiệu lực 90 ngày).
  • Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Nhà thầu phải chứng minh đủ năng lực thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin.
  • Đánh giá về kỹ thuật: Thiết bị cung cấp phải đáp ứng cấu hình, thông số kỹ thuật và yêu cầu về chuyển đổi số của chủ đầu tư.
  • Đánh giá về giá: Trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu có giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (sau khi đã hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giảm giá - nếu có) sẽ được xếp hạng thứ nhất.

4. Trách nhiệm giải trình và xử lý tình huống

  • Chủ đầu tư (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng) có trách nhiệm giải trình về quá trình đánh giá, đảm bảo không có sự ưu ái hay phân biệt đối xử giữa các nhà thầu.
  • Trường hợp mức tiết kiệm thấp (như mức chào giá 1.495.588.800 đồng và 1.499.220.800 đồng so với giá dự toán 1.511.564.920 đồng), tổ chuyên gia cần thẩm định kỹ giá thị trường của thiết bị tại thời điểm xét thầu để đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
  • Địa giới hành chính: Mọi giao dịch và hồ sơ pháp lý phải cập nhật theo tên đơn vị hành chính mới là phường Minh Phụng, TP HCM (được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 1, Phường 7 và Phường 16 của Quận 11 cũ theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15).
#đấu thầu #chuyển đổi số #Minh Phụng #công nghệ thông tin #nhà thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Gói thầu hơn 44 tỷ, hai nhà thầu giá thấp bị loại vì lỗi kỹ thuật

Dù đưa ra mức giá thấp hơn Liên danh trúng thầu khoảng 2,3 tỷ đồng, nhưng Công ty TNHH Thông Nữ và một liên danh khác vẫn bị loại tại gói thầu số 24 (T-20) do không đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 68/QĐ-BQLDA1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 24: Thi công Xây dựng (T-20). Đáng chú ý, tại gói thầu sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản này, nhà thầu trúng thầu lại là đơn vị có giá dự thầu cao nhất trong số các nhà thầu tham dự.

qd-1863.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phước Hải: Công ty S.C.O.M trúng gói thầu thiết bị CNTT hơn 2,7 tỷ đồng

Gói thầu mua sắm thiết bị CNTT tại xã Phước Hải đã tìm được nhà thầu trúng thầu là Công ty S.C.O.M với giá hơn 2,7 tỷ đồng, trong bối cảnh cuộc đấu chỉ có hai đơn vị tham gia.

Vừa qua, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Hải đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại UBND xã và Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Hải". Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng số cấp cơ sở, tuy nhiên diễn biến cuộc thầu và năng lực đơn vị trúng thầu đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn.

Từ kế hoạch ngân sách đến cuộc đua "song mã"

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu hơn 7,9 tỷ đồng tại Petrolimex Aviation chỉ duy nhất Công ty Sao Việt tham dự

Gói thầu "Mua viên thử nước cho các Chi nhánh năm 2026" do Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex làm chủ đầu tư đã được mở thầu qua mạng với sự tham gia của duy nhất Công ty Sao Việt .

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600084268, gói thầu "Mua viên thử nước cho các Chi nhánh năm 2026" chính thức hoàn thành mở thầu vào lúc 10h28 ngày 13/03/2026. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm cùng tên, do Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu.

Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước, nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Công ty HĐCONS và chuỗi 11 gói thầu tại USSH [Kỳ 2]

Công ty HĐCONS và chuỗi 11 gói thầu tại USSH [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (USSH), Công ty HĐCONS đã trúng thầu tuyệt đối 11 gói thầu với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng, đa số qua hình thức chỉ định thầu sát giá dự toán.