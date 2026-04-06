TP HCM: Hai nhà thầu "quen mặt" đối đầu tại gói thầu chuyển đổi số phường Minh Phụng

Ngày 01/04/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng đã tiến hành mở thầu qua mạng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc tại phường Minh Phụng". Đây là gói thầu quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng số cho đơn vị hành chính mới được thành lập theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán là 1.511.564.920 đồng. Kết thúc thời điểm đóng thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 02 hồ sơ dự thầu đến từ Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải và Công ty TNHH TM DV C.T.M.
Đáng chú ý, mức giá chào thầu của hai đơn vị này vô cùng sát sao. Cụ thể, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải bỏ giá 1.495.588.800 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Công ty TNHH TM DV C.T.M đưa ra mức giá 1.499.220.800 đồng. Khoảng cách chênh lệch giữa hai nhà thầu chỉ chưa đầy 4 triệu đồng trên một gói thầu có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Nhận diện những "đối thủ" đầy duyên nợ
Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy đây không phải lần đầu tiên hai đơn vị này "đụng độ". Theo thống kê từ hệ thống phân tích dữ liệu đấu thầu chuyên sâu, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải và Công ty TNHH TM DV C.T.M đã từng đối đầu trực tiếp trong 13 gói thầu khác nhau. Trong những lần chạm trán trước đó, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải giành chiến thắng 7 gói, trong khi Công ty TNHH TM DV C.T.M thắng 3 gói.
Về năng lực tổng thể, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải (Mã định danh: vn0305952571) là đơn vị có quy mô khá lớn với 40 nhân viên, đã tham gia 140 gói thầu và trúng 82 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của đơn vị này lên tới hơn 165 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.
Ở phía ngược lại, Công ty TNHH TM DV C.T.M (Mã định danh: vn0315312429) dù có quy mô siêu nhỏ với 8 nhân viên đăng ký nhưng lại sở hữu tỷ lệ trúng thầu đáng nể. Đơn vị này đã tham gia 61 gói thầu và giành chiến thắng tới 49 gói. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty TNHH TM DV C.T.M đạt 97,38%, cho thấy sự tính toán giá thầu rất hiệu quả.
Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
Việc gói thầu thu hút được hai nhà thầu có năng lực thực sự và lịch sử đối đầu minh bạch là tín hiệu tích cực trong công tác đầu tư công tại phường Minh Phụng. Tuy nhiên, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này hiện đang ở mức thấp (dao động khoảng 0,8% đến 1%).
Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, việc có nhiều nhà thầu tham gia là cơ sở tốt để chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tối ưu. Tuy nhiên, khi mức giá chào sát giá dự toán, tổ chuyên gia cần đặc biệt chú trọng đến đánh giá kỹ thuật và tính tương thích của thiết bị với hạ tầng chuyển đổi số hiện có".
Luật sư Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm dưới góc độ pháp lý: "Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình về tính chính xác của giá gói thầu và quá trình xét thầu. Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ dựa trên giá thấp nhất mà phải đảm bảo các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và tính khả thi của tiến độ thực hiện".
Gói thầu được thực hiện dưới hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 30 ngày. Đây là thách thức về mặt tiến độ đối với bất kỳ đơn vị nào trúng thầu, nhất là trong bối cảnh các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc tại phường Minh Phụng đang cần ổn định trang thiết bị để vận hành bộ máy sau sáp nhập.
Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn xét thầu kỹ thuật. Dư luận và các đơn vị chuyên môn đang chờ đợi kết quả cuối cùng để xem nhà thầu nào sẽ đồng hành cùng chính quyền phường Minh Phụng trong công cuộc chuyển đổi số sắp tới.
QUY ĐỊNH VỀ XÉT THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Việc thực hiện gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc tại phường Minh Phụng" được căn cứ trên hệ thống pháp luật hiện hành về đấu thầu:
1. Hệ thống văn bản pháp quy áp dụng
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Là khung pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.
- Luật số 90/2025/QH15: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, cập nhật các quy định mới nhất về quản lý tài sản công và đầu tư.
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
2. Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu
- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Theo Biên bản mở thầu ngày 01/04/2026, quá trình xét thầu đối với Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ Hoàng Hải và Công ty TNHH TM DV C.T.M phải tập trung vào:
- Kiểm tra tính hợp lệ: Bao gồm hiệu lực của E-HSDT (60 ngày) và Bảo đảm dự thầu (22.500.000 đồng, hiệu lực 90 ngày).
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Nhà thầu phải chứng minh đủ năng lực thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin.
- Đánh giá về kỹ thuật: Thiết bị cung cấp phải đáp ứng cấu hình, thông số kỹ thuật và yêu cầu về chuyển đổi số của chủ đầu tư.
- Đánh giá về giá: Trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu có giá dự thầu sau giảm giá thấp nhất (sau khi đã hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giảm giá - nếu có) sẽ được xếp hạng thứ nhất.
4. Trách nhiệm giải trình và xử lý tình huống
- Chủ đầu tư (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Phụng) có trách nhiệm giải trình về quá trình đánh giá, đảm bảo không có sự ưu ái hay phân biệt đối xử giữa các nhà thầu.
- Trường hợp mức tiết kiệm thấp (như mức chào giá 1.495.588.800 đồng và 1.499.220.800 đồng so với giá dự toán 1.511.564.920 đồng), tổ chuyên gia cần thẩm định kỹ giá thị trường của thiết bị tại thời điểm xét thầu để đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
- Địa giới hành chính: Mọi giao dịch và hồ sơ pháp lý phải cập nhật theo tên đơn vị hành chính mới là phường Minh Phụng, TP HCM (được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 1, Phường 7 và Phường 16 của Quận 11 cũ theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15).