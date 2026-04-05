Gói thầu hơn 7,9 tỷ đồng tại Petrolimex Aviation chỉ duy nhất Công ty Sao Việt tham dự

Gói thầu "Mua viên thử nước cho các Chi nhánh năm 2026" do Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex làm chủ đầu tư đã được mở thầu qua mạng với sự tham gia của duy nhất Công ty Sao Việt .

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600084268, gói thầu "Mua viên thử nước cho các Chi nhánh năm 2026" chính thức hoàn thành mở thầu vào lúc 10h28 ngày 13/03/2026. Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm cùng tên, do Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu.

Đáng chú ý, dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước, nhưng đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt.

Tỉ lệ tiết kiệm thấp tại gói thầu "một mình một ngựa"

Gói thầu có giá dự toán là 7.905.000.000 đồng. Tại biên bản mở thầu, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt đưa ra mức giá dự thầu là 7.620.480.000 đồng. Như vậy, nếu được lựa chọn trúng thầu ở mức giá này, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp đạt khoảng 3,6%, tương đương số tiền giảm giá hơn 284 triệu đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Trước đó, ngày 24/02/2026, ông Ngô Quốc Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex đã ký Quyết định số 081/PA-QĐ-TGĐ phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này. Theo đó, nguồn vốn thực hiện được xác định từ nguồn vốn tự có của Công ty. Địa điểm thực hiện gói thầu trải dài tại nhiều địa phương như Xã Nội Bài (TP Hà Nội), Phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng), Phường Bắc Cam Ranh (Tỉnh Khánh Hòa), Phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng), Xã Đức Trọng (Tỉnh Lâm Đồng), Phường Tân Sơn Hòa (TP HCM) và đặc khu Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang).

Mối quan hệ "quen mặt" giữa nhà thầu và chủ đầu tư

Tìm hiểu về năng lực và lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt (MST: 0304201082) có địa chỉ trụ sở tại TP HCM, do ông Trương Thoại Long làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này thể hiện vị thế "đáng gờm" trên thị trường khi đã tham gia tổng cộng 158 gói thầu, trong đó trúng tới 128 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 80%.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa nhà thầu này và Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex cho thấy sự gắn bó chặt chẽ. Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt đã tham gia 15 gói thầu do Petrolimex Aviation mời thầu và trúng đến 14 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng đơn vị này đạt hơn 36,8 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán tại các gói thầu này cũng ở mức khá cao, đạt khoảng 95,18%.

Mới đây nhất, vào ngày 06/03/2026, nhà thầu này cũng vừa được ghi nhận trúng gói thầu "Mua hóa chất, chất chuẩn cho các Chi nhánh năm 2026" cũng do Petrolimex Aviation mời thầu với giá trị hơn 2,1 tỷ đồng.

Góc nhìn pháp lý về tình huống một nhà thầu tham dự

Việc một gói thầu trị giá hơn 7,9 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự đặt ra những nghi vấn về tính cạnh tranh và sự hấp dẫn của hồ sơ mời thầu.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ nhận định, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP (hướng dẫn Luật Đấu thầu 22/2023/QH15), trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự là tình huống thường gặp trong đấu thầu qua mạng. Khi đó, chủ đầu tư có quyền mở thầu ngay để tiến hành đánh giá hồ sơ hoặc gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, Luật sư Vũ nhấn mạnh: "Dù pháp luật cho phép mở thầu ngay, nhưng chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để đảm bảo không có các 'rào cản kỹ thuật' vô hình làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho vốn doanh nghiệp".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, việc nhà thầu "quen mặt" liên tục trúng các gói thầu tại một đơn vị với tỷ lệ tiết kiệm thấp cần được các cơ quan chức năng và ban kiểm soát doanh nghiệp lưu tâm. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác quản lý đầu tư và mua sắm tài sản theo tinh thần của Luật Đấu thầu 2023.

Hiện nay, gói thầu vẫn đang trong quá trình xét thầu. Dư luận đang chờ đợi liệu Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt có tiếp tục nối dài chuỗi thành tích trúng thầu tại Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex hay không.