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[GALLERY] Game Việt 6 năm tuổi bất ngờ đóng cửa, game thủ tiếc nuối

Số hóa - Xe

[GALLERY] Game Việt 6 năm tuổi bất ngờ đóng cửa, game thủ tiếc nuối

Sau 6 năm gắn bó với cộng đồng, một tựa game hải tặc đình đám tại Việt Nam bất ngờ thông báo dừng phát hành, để lại nhiều tiếc nuối cho người chơi.

Thiên Trang (TH)
Thị trường game Việt vừa đón nhận thêm một thông tin khiến nhiều game thủ không khỏi hụt hẫng khi một tựa game di động chủ đề hải tặc đã tồn tại suốt khoảng 6 năm bất ngờ công bố lộ trình ngừng phát hành, khép lại hành trình dài từng gắn bó với hàng nghìn người chơi trên cả nước.
Thị trường game Việt vừa đón nhận thêm một thông tin khiến nhiều game thủ không khỏi hụt hẫng khi một tựa game di động chủ đề hải tặc đã tồn tại suốt khoảng 6 năm bất ngờ công bố lộ trình ngừng phát hành, khép lại hành trình dài từng gắn bó với hàng nghìn người chơi trên cả nước.
Theo thông báo từ đơn vị vận hành, trò chơi sẽ lần lượt đóng các tính năng nạp tiền, triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi quyền lợi cho người dùng trước khi chính thức dừng hoạt động hoàn toàn trong thời gian tới, đánh dấu sự kết thúc của một trong những sản phẩm từng tạo được dấu ấn nhất định trên thị trường game di động Việt Nam.
Theo thông báo từ đơn vị vận hành, trò chơi sẽ lần lượt đóng các tính năng nạp tiền, triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi quyền lợi cho người dùng trước khi chính thức dừng hoạt động hoàn toàn trong thời gian tới, đánh dấu sự kết thúc của một trong những sản phẩm từng tạo được dấu ấn nhất định trên thị trường game di động Việt Nam.
Điều khiến cộng đồng bất ngờ là đây không phải một tựa game mới ra mắt rồi nhanh chóng thất bại, mà là sản phẩm đã duy trì hoạt động ổn định trong nhiều năm, sở hữu lượng người chơi trung thành và từng trải qua nhiều bản cập nhật lớn nhỏ nhằm duy trì sức hút trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành công nghiệp game.
Điều khiến cộng đồng bất ngờ là đây không phải một tựa game mới ra mắt rồi nhanh chóng thất bại, mà là sản phẩm đã duy trì hoạt động ổn định trong nhiều năm, sở hữu lượng người chơi trung thành và từng trải qua nhiều bản cập nhật lớn nhỏ nhằm duy trì sức hút trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành công nghiệp game.
Trong suốt vòng đời phát triển, trò chơi thu hút người dùng nhờ đề tài hải tặc quen thuộc, hệ thống nhân vật phong phú cùng các hoạt động bang hội và tương tác cộng đồng sôi động, giúp nhiều người chơi xây dựng được những mối quan hệ thân thiết vượt ra ngoài phạm vi của một sản phẩm giải trí thông thường.
Trong suốt vòng đời phát triển, trò chơi thu hút người dùng nhờ đề tài hải tặc quen thuộc, hệ thống nhân vật phong phú cùng các hoạt động bang hội và tương tác cộng đồng sôi động, giúp nhiều người chơi xây dựng được những mối quan hệ thân thiết vượt ra ngoài phạm vi của một sản phẩm giải trí thông thường.
Ngay sau khi thông báo ngừng phát hành được đăng tải, hàng loạt bài viết chia sẻ cảm xúc đã xuất hiện trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội, nơi nhiều game thủ kể lại hành trình đồng hành từ những ngày đầu ra mắt, những trận chiến đáng nhớ cùng bạn bè và các cột mốc phát triển của cộng đồng trong suốt nhiều năm qua.
Ngay sau khi thông báo ngừng phát hành được đăng tải, hàng loạt bài viết chia sẻ cảm xúc đã xuất hiện trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội, nơi nhiều game thủ kể lại hành trình đồng hành từ những ngày đầu ra mắt, những trận chiến đáng nhớ cùng bạn bè và các cột mốc phát triển của cộng đồng trong suốt nhiều năm qua.
Mặc dù phía vận hành chưa công bố chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa, nhiều người cho rằng đây là hệ quả khó tránh khỏi trong bối cảnh thị trường game mobile đang thay đổi rất nhanh, khi người dùng liên tục chuyển sang các sản phẩm mới với đồ họa hiện đại hơn, lối chơi đa dạng hơn và chiến lược vận hành mạnh mẽ hơn.
Mặc dù phía vận hành chưa công bố chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa, nhiều người cho rằng đây là hệ quả khó tránh khỏi trong bối cảnh thị trường game mobile đang thay đổi rất nhanh, khi người dùng liên tục chuyển sang các sản phẩm mới với đồ họa hiện đại hơn, lối chơi đa dạng hơn và chiến lược vận hành mạnh mẽ hơn.
Thực tế cho thấy không chỉ riêng lĩnh vực game mà nhiều nền tảng trực tuyến khác cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt, chi phí vận hành gia tăng và yêu cầu đổi mới liên tục để giữ chân người dùng, khiến ngay cả những sản phẩm từng có vị thế vững chắc cũng khó duy trì sức hút lâu dài.
Thực tế cho thấy không chỉ riêng lĩnh vực game mà nhiều nền tảng trực tuyến khác cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt, chi phí vận hành gia tăng và yêu cầu đổi mới liên tục để giữ chân người dùng, khiến ngay cả những sản phẩm từng có vị thế vững chắc cũng khó duy trì sức hút lâu dài.
Sự ra đi của tựa game hải tặc này có thể sẽ khiến nhiều bang hội tan rã, những người bạn từng gặp gỡ qua thế giới ảo ít có cơ hội tương tác hơn, nhưng đồng thời cũng khép lại một chương đáng nhớ trong ký ức của nhiều game thủ Việt, những người đã dành không ít thời gian, cảm xúc và kỷ niệm cho một sản phẩm từng là một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
Sự ra đi của tựa game hải tặc này có thể sẽ khiến nhiều bang hội tan rã, những người bạn từng gặp gỡ qua thế giới ảo ít có cơ hội tương tác hơn, nhưng đồng thời cũng khép lại một chương đáng nhớ trong ký ức của nhiều game thủ Việt, những người đã dành không ít thời gian, cảm xúc và kỷ niệm cho một sản phẩm từng là một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#game Việt #game hải tặc #đóng cửa #game thủ #kỷ niệm #cộng đồng

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