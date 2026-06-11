[GALLERY] Game Việt 6 năm tuổi bất ngờ đóng cửa, game thủ tiếc nuối

Sau 6 năm gắn bó với cộng đồng, một tựa game hải tặc đình đám tại Việt Nam bất ngờ thông báo dừng phát hành, để lại nhiều tiếc nuối cho người chơi.
Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.
Một ứng dụng tính chỉ số BMI vừa bị phát hiện chứa mã độc nguy hiểm có thể ghi màn hình, đọc SMS và đánh cắp mã OTP ngân hàng của người dùng.
Mazda CX-5 thế hệ thứ ba vừa ra mắt tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này công bố chính thức tại Malaysia.
Robot hình người của Xiaomi gây chú ý khi tự cầm Xiaomi 17T Pro, zoom và chụp ảnh trên sân khấu, cho thấy bước tiến lớn về AI và robot.
Sau mẫu sedan siêu sang S800, thương hiệu Maextro của Huawei đã phát triển MPV 7 chỗ với trần sao Starlight kiểu Rolls-Royce, cụm đèn hậu có khả năng tuỳ biến.
SpaceX vừa hé lộ tham vọng xây dựng mạng lưới máy chủ AI ngoài không gian với 1 triệu vệ tinh, sử dụng chip NVIDIA và năng lượng mặt trời liên tục.
Từng là mẫu coupe dùng động cơ tăng áp. Mới đây, Mitsubishi Eclipse tái xuất dưới dạng ôtô thuần điện với thiết kế được mới dựa trên nền tảng của Nissan Leaf.
Apple tiếp tục hỗ trợ iPhone 11 trên iOS 27, nhưng nhiều tính năng Siri AI mới chỉ dành cho iPhone Air và dòng iPhone 17 Pro có RAM 12 GB.
Mazda vừa giới thiệu phiên bản CX-30 2027 nâng cấp dành cho thị trường châu Âu với hàng loạt nâng cấp về trang bị, công nghệ an toàn và các công nghệ mới.
Danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 ghi nhận tới 5 mẫu xe của Toyota, ngoài ra còn có 2 mẫu xe của Suzuki, 2 của Isuzu và một mẫu xe Hàn thương hiệu Hyundai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có cơ hội phát triển sự nghiệp và thu nhập tăng vọt từ tiền lương, thưởng, lãi gửi tiết kiệm...
Kia New Sorento Hybrid ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD, giá bán từ 1.349 đến 1,399 tỷ đồng.
Chỉ một cài đặt nhỏ trên điều hòa cũng có thể khiến hóa đơn điện mùa hè tăng đáng kể. Chọn đúng chế độ quạt giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ máy.
Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.
Những bức ảnh được hãng AP đăng tải cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.
Intel cho rằng Frame Generation và AI không còn là tính năng phụ trợ mà sẽ trở thành chìa khóa giúp máy chơi game cầm tay chinh phục các tựa game AAA tương lai.
Mẫu trực thăng phổ biến nhất của Airbus là H145 được loại bỏ buồng lái để tập trung vào cấu hình chở hàng, tích hợp AI cùng kiến trúc mô-đun linh hoạt.
Từng bị xem là quá viển vông để thương mại hóa, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể đang thu hút hàng triệu USD đầu tư và có thể thay đổi tương lai y học.
Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.
Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.
Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.