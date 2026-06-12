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[GALLERY] 7-Eleven tung máy ảnh mini New Balance giá hơn 600.000 đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] 7-Eleven tung máy ảnh mini New Balance giá hơn 600.000 đồng

7-Eleven hợp tác New Balance ra mắt máy ảnh mini chỉ 24 gram, hỗ trợ chụp ảnh, quay video và ghi âm, gây sốt giới trẻ Hong Kong.

Thiên Trang (th)
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm hoạt động tại Hong Kong, 7-Eleven đã bắt tay cùng New Balance để ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn, thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng và giới sưu tầm nhờ những sản phẩm mang phong cách trẻ trung, đậm chất hoài cổ và tính ứng dụng cao trong cuộc sống hằng ngày.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm hoạt động tại Hong Kong, 7-Eleven đã bắt tay cùng New Balance để ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn, thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng và giới sưu tầm nhờ những sản phẩm mang phong cách trẻ trung, đậm chất hoài cổ và tính ứng dụng cao trong cuộc sống hằng ngày.
Tâm điểm của bộ sưu tập lần này là mẫu máy ảnh mini mang thương hiệu New Balance với thiết kế siêu nhỏ gọn, chỉ nặng 24 gram, đủ để người dùng dễ dàng mang theo bên mình hoặc treo trên túi xách, balo như một món phụ kiện thời trang độc đáo và khác biệt.
Tâm điểm của bộ sưu tập lần này là mẫu máy ảnh mini mang thương hiệu New Balance với thiết kế siêu nhỏ gọn, chỉ nặng 24 gram, đủ để người dùng dễ dàng mang theo bên mình hoặc treo trên túi xách, balo như một món phụ kiện thời trang độc đáo và khác biệt.
Sản phẩm được phân phối dưới hình thức “blind box”, tạo thêm yếu tố bất ngờ cho người mua bởi họ sẽ không biết mình nhận được phiên bản nào cho đến khi mở hộp, qua đó gia tăng giá trị sưu tầm và sức hấp dẫn đối với giới trẻ yêu thích các sản phẩm phiên bản giới hạn.
Sản phẩm được phân phối dưới hình thức “blind box”, tạo thêm yếu tố bất ngờ cho người mua bởi họ sẽ không biết mình nhận được phiên bản nào cho đến khi mở hộp, qua đó gia tăng giá trị sưu tầm và sức hấp dẫn đối với giới trẻ yêu thích các sản phẩm phiên bản giới hạn.
Theo công bố từ 7-Eleven, chiếc máy ảnh mini này sở hữu bốn phiên bản thiết kế khác nhau gồm màu xám cam cổ điển, màu hồng nổi bật, màu tím với họa tiết lấy cảm hứng từ giày thể thao New Balance và phiên bản màu xanh olive cá tính.
Theo công bố từ 7-Eleven, chiếc máy ảnh mini này sở hữu bốn phiên bản thiết kế khác nhau gồm màu xám cam cổ điển, màu hồng nổi bật, màu tím với họa tiết lấy cảm hứng từ giày thể thao New Balance và phiên bản màu xanh olive cá tính.
Dù có kích thước nhỏ bé, thiết bị vẫn được trang bị đầy đủ ba tính năng quan trọng gồm chụp ảnh, quay video và ghi âm, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh độ phân giải cùng 25 bộ lọc màu có thể áp dụng cho cả hình ảnh lẫn video nhằm tăng tính sáng tạo cho người sử dụng.
Dù có kích thước nhỏ bé, thiết bị vẫn được trang bị đầy đủ ba tính năng quan trọng gồm chụp ảnh, quay video và ghi âm, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh độ phân giải cùng 25 bộ lọc màu có thể áp dụng cho cả hình ảnh lẫn video nhằm tăng tính sáng tạo cho người sử dụng.
Một điểm đáng chú ý khác là chế độ phát hiện chuyển động thông minh, cho phép máy tự động bắt đầu ghi hình khi phát hiện vật thể di chuyển và ngừng hoạt động sau 10 giây không có chuyển động, giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ trên thẻ nhớ.
Một điểm đáng chú ý khác là chế độ phát hiện chuyển động thông minh, cho phép máy tự động bắt đầu ghi hình khi phát hiện vật thể di chuyển và ngừng hoạt động sau 10 giây không có chuyển động, giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ trên thẻ nhớ.
Về cấu hình, máy ảnh được trang bị cảm biến độ phân giải 1,6 MP, hỗ trợ thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 128 GB, sử dụng pin tích hợp và sạc qua cổng USB-C, đáp ứng tốt nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc thường ngày một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Về cấu hình, máy ảnh được trang bị cảm biến độ phân giải 1,6 MP, hỗ trợ thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 128 GB, sử dụng pin tích hợp và sạc qua cổng USB-C, đáp ứng tốt nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc thường ngày một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Để sở hữu sản phẩm này, khách hàng tại Hong Kong cần tham gia chương trình tích điểm của 7-Eleven, trong đó mẫu máy ảnh mini có giá đổi 168 HKD, tương đương khoảng 621.000 đồng, và được dự đoán sẽ trở thành món phụ kiện công nghệ retro được săn đón trong thời gian tới.
Để sở hữu sản phẩm này, khách hàng tại Hong Kong cần tham gia chương trình tích điểm của 7-Eleven, trong đó mẫu máy ảnh mini có giá đổi 168 HKD, tương đương khoảng 621.000 đồng, và được dự đoán sẽ trở thành món phụ kiện công nghệ retro được săn đón trong thời gian tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (th)
#7-Eleven #New Balance #máy ảnh mini #giới hạn #công nghệ

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