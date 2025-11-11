TP HCM: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu hơn 21 tỷ tại Thủ Đức

Theo biên bản mở thầu ngày 10/11, gói thầu hơn 21 tỷ đồng do Ban QLDA khu vực Thành phố Thủ Đức (TP HCM) làm chủ đầu tư đã thu hút 2 nhà thầu tham gia.

Tiết kiệm cao nhất 3,69%

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh) có tổng mức đầu tư hơn 685 tỷ đồng do UBND TP Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định 14162/QĐ-UBND ngày 30/10/2024.

Mục tiêu dự án nâng cấp, mở rộng mặt đường nhằm từng bước phát triển hệ thống giao thông đô thị, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt; góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước cho khu vực Quận 9 nói riêng và thành phố nói chung. Dự án hoàn thành còn góp phần tạo điều kiện đi lại cho nhân dân được thuân lợi.

Gói thầu XL2: Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật (từ Km 1+420 đến cuối tuyến) với giá dự toán hơn 21,19 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức (Ban QLDA khu vực Thành phố Thủ Đức) trực tiếp mời thầu.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 10/11. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 10/11, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết với giá dự thầu 20,41 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3,69%); Liên danh Lã Xuân Oai XL2 (Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long – liên danh chính) với giá dự thầu hơn 20,98 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 1,02%).

Trước đó, gói thầu XL2: Xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật (từ Km 1+420 đến cuối tuyến) thuộc dự án nêu trên đã hoàn thành mở thầu ngày 3/10; duy nhất liên danh Lã Xuân Oai XL2 (Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long – liên danh chính) dự thầu với giá hơn 20,98 tỷ đồng. Đến ngày 20/10, Ban QLDA khu vực Thành phố Thủ Đức đã phê duyệt Quyết định 20/QĐ-QLDA-04 hủy gói thầu trên với lý do “Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023”.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết có địa chỉ tại Phường Lái Thiêu, TP HCM; đã tham gia108 gói thầu, trong đó trúng 90 gói, 1 chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 447,33 tỷ đồng (trên 7,24 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ ngày 16/5 đến 7/11, công ty đã trúng 5 gói xây lắp tại UBND Phường Lái Thiêu (TP HCM) trong đó 4/5 gói chỉ định thầu, 1 gói chỉ duy nhất tham gia và trúng. Ngoài ra, công ty còn trúng thầu tại Bình Dương (cũ): UBND phường Bình Nhâm, Bình Hòa, Ban QLDA khu vực TP Dĩ An, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Thuận An…

Các gói thầu công ty đã trúng tại UBND phường Lái Thiêu:

Ngày 7/11, Gói số 4: Thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang đường Bình Nhâm 07 (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến cầu nhánh Rạch Bà Đệ) với giá trúng thầu 6,33 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Chỉnh trang đường Trần Quốc Tuấn; ngày 16/05, UBND phường Lái Thiêu đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết trúng với giá 991 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Cũng trong ngày 16/5, gói thầu thuộc dự án Gắn mới hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Lái Thiêu (Lái Thiêu 111, Lái Thiêu 112, Lái Thiêu 114, hẻm Miễu Bà, đường Đê Bao) được chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết trúng với giá 806 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày…

Trước đó, ngày 31/7, gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Nguyễn Thái Học của Ban QLDA khu vực thành phố Dĩ An, duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết tham gia và trúng với giá 8,7 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày…

Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long địa chỉ tại Phường Hòa Hưng, TP HCM; đã trúng 94/120 gói thầu, 6 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 906 tỷ đồng. Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 406 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/9, Phó Giám đốc Ban QLDA khu vực huyện Hóc Môn – ông Nguyễn Minh Hải đã ký Quyết định cho liên danh Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long – Công ty TNHH Xây dựng Bách Khang trúng liền 2 gói xây lắp tại dự án Nạo vét kênh tiêu Liên xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh. Cả 2 gói thầu trên chỉ duy nhất liên danh tham gia và trúng.

Gói thầu Xây lắp 5: Đường giao thông –Thoát nước mưa – cây xanh địa bàn xã Xuân Thới Sơn; Liên danh kênh tiêu Liên xã (Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long – Công ty TNHH Xây dựng Bách Khang) trúng thầu với giá 13,44 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày;

Gói thầu Xây lắp 4: Đường giao thông –Thoát nước mưa – cây xanh địa bàn xã Xuân Thới Đông; Liên danh kênh tiêu Liên xã XL4 (Công ty TNHH Xây dựng Bách Khang - Công ty TNHH Xây dựng Bảo Nam Long) trúng thầu với giá 13,42 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày…