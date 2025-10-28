Tấn Huy Food trúng gói cung cấp suất ăn trưa bán trú hơn 16 tỷ

Gói thầu cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh tại trường THPT Thủ Đức (TP HCM) về tay Công ty TNHH Tấn Huy Food.

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh với dự toán 16.253.360.000 do trường THPT Thủ Đức phê duyệt ngày 08/09/2025 theo Quyết định 56/QĐ-THPTTĐ.

Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh có giá 16.253.360.000 đồng; Phương thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Hình thức LCNT “Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt”.

Ngày 09/09/2025, trường THPT Thủ Đức đã phê duyệt Quyết định 58/QĐ-THPTTĐ cho Công ty TNHH Tấn Huy Food trúng thầu với giá 16.253.360.000 đồng thực hiện trong 17 tháng.

Trúng 4/4 gói thầu cung cấp suất ăn hơn 34 tỷ

Công ty TNHH Tấn Huy Food có địa chỉ tại Phường Linh Xuân, TP HCM; được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 07/08/2025. Từ đó đến nay, công ty đã trúng 4/4 gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học TP HCM theo hình thức LCNT “Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt”. Tổng giá trị trúng thầu 34.471.728.000 đồng (toàn bộ trúng độc lập).

Trong đó, ngày 2/10, công ty trúng gói thầu Cung cấp suất ăn cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Văn Bá với giá 6.739.200.000 đồng thực hiện trong 9 tháng;

Ngày 29/9, gói thầu Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú của trường THCS Tam Bình với giá trúng thầu 4.664.800.000 đồng thực hiện trong 8 tháng;

Gói thầu Cung cấp suất ăn bán trú buổi trưa cho học sinh; ngày 17/9 trường THCS Bình Thọ đã phê duyệt Công ty TNHH Tấn Huy Food trúng thầu với giá 6.814.368.000 đồng thực hiện trong 9 tháng.