Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Tấn Huy Food trúng gói cung cấp suất ăn trưa bán trú hơn 16 tỷ

Gói thầu cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh tại trường THPT Thủ Đức (TP HCM) về tay Công ty TNHH Tấn Huy Food.

An Nhiên

Cụ thể, tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh với dự toán 16.253.360.000 do trường THPT Thủ Đức phê duyệt ngày 08/09/2025 theo Quyết định 56/QĐ-THPTTĐ.

Gói thầu Cung cấp suất ăn trưa bán trú cho học sinh có giá 16.253.360.000 đồng; Phương thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Hình thức LCNT “Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt”.

Ngày 09/09/2025, trường THPT Thủ Đức đã phê duyệt Quyết định 58/QĐ-THPTTĐ cho Công ty TNHH Tấn Huy Food trúng thầu với giá 16.253.360.000 đồng thực hiện trong 17 tháng.

Trúng 4/4 gói thầu cung cấp suất ăn hơn 34 tỷ

Công ty TNHH Tấn Huy Food có địa chỉ tại Phường Linh Xuân, TP HCM; được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 07/08/2025. Từ đó đến nay, công ty đã trúng 4/4 gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học TP HCM theo hình thức LCNT “Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt”. Tổng giá trị trúng thầu 34.471.728.000 đồng (toàn bộ trúng độc lập).

Trong đó, ngày 2/10, công ty trúng gói thầu Cung cấp suất ăn cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Văn Bá với giá 6.739.200.000 đồng thực hiện trong 9 tháng;

Ngày 29/9, gói thầu Cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú của trường THCS Tam Bình với giá trúng thầu 4.664.800.000 đồng thực hiện trong 8 tháng;

Gói thầu Cung cấp suất ăn bán trú buổi trưa cho học sinh; ngày 17/9 trường THCS Bình Thọ đã phê duyệt Công ty TNHH Tấn Huy Food trúng thầu với giá 6.814.368.000 đồng thực hiện trong 9 tháng.

#trường THPT Thủ Đức #Công ty TNHH Tấn Huy Food #suất ăn trường học #suất ăn bán trú #tphcm

Bài liên quan

Bạn đọc

TP HCM: Thành Tân Tiến liên tục “thắng đậm” tại các gói thầu suất ăn bán trú

Từ tháng 8/2025 đến ngày 6/9/2025, công ty Thành Tân Tiến đã trúng 9 gói cung cấp suất ăn bán trú cho các trường tại TP HCM.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Tân Tiến (công ty Thành Tân Tiến) có địa chỉ tại Phường Bình Trị Đông, TP HCM thường xuyên trúng các gói thầu cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Công ty đã trúng 34/34 gói thầu với tổng giá trị hơn 35,6 tỷ đồng (trên 15,33 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu), toàn bộ trúng độc lập; tỷ lệ trúng thầu 100% theo hình thức chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt…

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thực phẩm Huy Hoàng trúng loạt gói thầu suất ăn học đường tại TP HCM

Liên tiếp trúng 5 gói thầu cung cấp thực phẩm cho các trường học tại TP.HCM trong tháng 9/2025, Công ty TNHH XNK Thực phẩm Huy Hoàng đang cho thấy một hiệu suất ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp đang đặt ra những

Trong tháng 9/2025, thị trường đấu thầu mảng cung cấp dịch vụ suất ăn học đường tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự thắng thế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Huy Hoàng (gọi tắt là Công ty Huy Hoàng) khi liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu giá trị hàng tỷ đồng.

Nhà thầu "quen mặt" và tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối

Xem chi tiết

Bạn đọc

Thực phẩm Thiên Hưng và chuỗi thắng thầu suất ăn học đường 100% không đối thủ [Kỳ 1]

Mới tham gia thị trường đấu thầu từ cuối năm 2024, Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng đã nhanh chóng trúng hàng loạt gói thầu cung cấp suất ăn tại các trường học ở TPHCM, đáng chú ý là nhiều gói có giá trúng thầu bằng giá mời thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường cung cấp thực phẩm và suất ăn học đường tại TP.HCM gần đây đang ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của một cái tên còn khá mới: Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng (MSDN: 0318329808). Dù thông tin nhà thầu mới được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 10/09/2024, doanh nghiệp này đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp quen thuộc cho hàng loạt trường học công lập trên địa bàn.

Gần đây nhất, ngày 09/09/2025, ông Nguyễn Hồng Đức – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (phường An Hội Đông) đã ký Quyết định số 329/QĐ-THCS.NT phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Hưng thực hiện “Gói thầu cung cấp nguyên liệu thực phẩm, hàng hóa và nước uống cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi năm học 2025-2026”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới