TP HCM: Cơ khí Hoàng Nam sửa chữa vỉa hè vòng xoay Phú Hữu, Thủ Đức

Cơ khí Hoàng Nam trúng gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức (TP HCM) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án sửa chữa vỉa hè vòng xoay Phú Hữu (phần vỉa hè đường Nguyễn Duy Trinh và đường Võ Chí Công), khu phố 4 và khu phố 10, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Ngày 22/06/2025, UBND TP Thủ Đức đã phê duyệt dự án theo Quyết định 8496/QĐ-UBND.

Gói thầu số 4: Xây lắp với giá dự toán hơn 1,72 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức trực tiếp mời thầu; Phương thức LCNT “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Ông Lưu Văn Tấn – Giám đốc Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức đã ký Quyết định 244/QĐ-PTHT phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ khí Hoàng Nam trúng thầu với giá 1,7 tỷ đồng.

Ngày 21/10, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ khí Hoàng Nam được Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức phê duyệt trúng thầu với giá 1,7 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày. Đây là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ khí Hoàng Nam có địa chỉ tại Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM; được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 15/09/2025. Công ty đã tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng (trúng độc lập).

Trước đó, tại dự án Sửa chữa vỉa hè vòng xoay Phú Hữu (phần vỉa hè đường Nguyễn Duy Trinh và đường Võ Chí Công), khu phố 4 và khu phố 10, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức từng mời thầu gói thầu số 4: Xây lắp; hoàn thành mở thầu ngày 25/9.

Theo biên bản mở thầu, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu tham gia gồm Công ty CP Chiếu sáng Đô thị và Xây dựng Thành Công với giá dự thầu 1,72 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Cơ khí Hoàng Nam với giá dự thầu 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 6/10, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật TP Thủ Đức đã hủy gói thầu nên trên với lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.