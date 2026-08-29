TP HCM: Công ty Dũng Tuyết trúng gói thầu xây lắp hơn 30,58 tỷ

Ban QLDA ĐTXD phường Bình Hòa TP HCM phê duyệt Công ty Dũng Tuyết trúng gói thầu hơn 30,58 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm 2,26% khi là nhà thầu duy nhất tham dự

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa (TP HCM) Hoàng Đại Hiệp đã ký ban hành Quyết định số 73/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Chỉnh trang đường Bình Hòa 11 và đường Đồng An". Doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết.

Toàn cảnh gói thầu xây lắp hơn 30,58 tỷ đồng

Dự án Chỉnh trang đường Bình Hòa 11 và đường Đồng An được triển khai thực hiện tại phường Bình Hòa (TP HCM) với nguồn vốn từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt theo Quyết định số 28/QĐ-QLDA ngày 03/07/2026 do ông Hoàng Đại Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa ký ban hành, bao gồm 07 gói thầu với tổng giá trị 32.520.132.797 đồng. Trong đó, gói thầu "Thi công xây dựng" là gói thầu xây lắp có quy mô lớn nhất.

Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) của gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số 46/QĐ-QLDA ngày 20/07/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa. Thông báo mời thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 20/07/2026. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 270 ngày.

Giá gói thầu được phê duyệt là 31.293.033.464 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 30.830.574.841 đồng và chi phí dự phòng là 462.458.623 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 07/08/2026 ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết dự thầu với giá 30.584.844.305 đồng.

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 05-015/TTr-SG ngày 20/08/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn lập (bà Nguyễn Cao Mỹ Hạnh làm Tổ trưởng tổ chuyên gia) và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 04/BCTĐ-HT-024 ngày 21/08/2026 của Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-QLDA ngày 21/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nguồn: MSC

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết trúng thầu với giá 30.584.844.305 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 30.132.851.533 đồng và chi phí dự phòng 1,5% là 451.992.772 đồng). So với giá gói thầu 31.293.033.464 đồng, giảm 708.189.159 đồng, tương ứng 2,26%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Diễn biến đánh giá hồ sơ và vị thế của nhà thầu

Hồ sơ đánh giá E-HSDT thể hiện, do chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham dự, căn cứ khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính, tổ chuyên gia không tiến hành xếp hạng nhà thầu mà thực hiện đánh giá trực tiếp tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính đối với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết.

Trong giai đoạn xét thầu, tổ chuyên gia và chủ đầu tư đã tiến hành quy trình làm rõ hồ sơ dự thầu đối với phần nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công theo đúng quy định tại Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, Tổ chuyên gia đã phát hành Công văn số 04-015/CV-SG ngày 13/08/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa ban hành Công văn số 51/QLDA ngày 14/08/2026 và Công ty Dũng Tuyết đã có văn bản giải trình, làm rõ số 01/CVBH11-CTYDT ngày 18/08/2026. Sau bước làm rõ, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và năng lực thực hiện.

Về mặt chủ thể tham gia, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết có mã số thuế 3701406363, địa chỉ trụ sở đặt tại số 19/2 Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh do bà Tăng Thị Dũng Tuyết làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy tính đến tháng 8/2026, công ty đã tham gia khoảng 118 gói thầu, trong đó trúng 98 gói, trượt 19 gói và 01 gói chưa có kết quả, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 550,24 tỷ đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định cụ thể quá trình xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng.

Trong trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc mở thầu ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) theo đúng quy định pháp luật.

Đồng quan điểm phân tích mang tính xây dựng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định thêm: "Hoạt động đánh giá hồ sơ và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã được hoàn thành theo đúng trình tự thủ tục. Tuy nhiên, bài toán quan trọng đối với các gói thầu có tính cạnh tranh trực tiếp thấp nằm ở khâu kiểm soát, thực hiện hợp đồng thực địa sau đấu thầu theo đúng quy định tại Điều 35 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ thi công thực địa, tiêu chuẩn chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách được giao."