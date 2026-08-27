Xã Tân Hòa: Loại đối thủ giá thấp, Minh Hưng trúng thầu hơn 4,7 tỷ đồng

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Tân Hòa (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường SNO.20 (Mã KHLCNT: PL2600192187; Mã E-TBMT: IB2600406562-00). Gói thầu có quy mô giá trị hơn 4,75 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kết hợp ngân sách xã.

Loại đối thủ giảm giá sâu, trúng thầu sát giá dự toán

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường SNO.20 được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-PKT ngày 30/06/2026 do bà Lương Hiền Thảo - Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa ký.

Ngày 29/07/2026, Quyết định số 841/QĐ-PKT được ban hành phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) với giá gói thầu xác định là 4.752.065.598 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 4.725.020.371 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông là 27.045.227 đồng). Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.

Biên bản mở thầu ngày 07/08/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự gồm: Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn đưa ra mức giá dự thầu 4.751.698.980 đồng kèm thư giảm giá 6,5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 4.442.838.546,3 đồng. Mức chào giá này thấp hơn giá gói thầu tới 309.227.051 đồng và thấp hơn giá dự thầu của đối thủ cạnh tranh 299.081.284 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng chào giá 4.741.919.831 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 295/BC-CTY ngày 20/08/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn bị đánh giá không đạt về năng lực và kinh nghiệm.

Cụ thể, Tổ chuyên gia đã có Công văn số 166/CV-CTY ngày 11/08/2026 và công văn ngày 17/08/2026 yêu cầu làm rõ hồ sơ. Sau khi nhà thầu phản hồi ngày 19/08/2026, Tổ chuyên gia kết luận nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh kinh nghiệm của Chỉ huy trưởng và Phụ trách kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Hồ sơ của nhà thầu Trường Sơn bị loại, không được chuyển sang bước đánh giá kỹ thuật và tài chính.

Nguồn: MSC

Ngày 22/08/2026 (ký số ngày 23/08/2026), bà Lương Hiền Thảo - Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa đã ký ban hành Quyết định số 857/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Minh Hưng chính thức trúng thầu với giá 4.741.919.831 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói 120 ngày. So với giá gói thầu 4.752.065.598 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu khoảng 10.145.767 đồng, tương ứng 0,21%.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Minh Hưng (đăng ký trụ sở tại Số 183A, Khu phố 20, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh; do ông Lê Thành Phúc làm người đại diện pháp luật) đã tham gia 121 gói thầu, trong đó trúng 83 gói với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 228 tỷ đồng. Trong số 121 gói thầu đã tham gia, có tới 112 gói doanh nghiệp dự thầu trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị trúng thầu hơn 215,9 tỷ đồng và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 98,68%.

Trong lịch sử đấu thầu, Công ty Minh Hưng đã tham gia 29 gói thầu do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam làm bên mời thầu hoặc tư vấn và đã trúng tới 21 gói thầu.

Góc nhìn chuyên môn về bảo đảm tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả nguồn vốn

Đánh giá về diễn biến gói thầu dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các quy định hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ đã thiết lập một hệ thống quy chuẩn chặt chẽ hướng đến 05 mục tiêu cốt lõi quy định tại khoản 8 Điều 4: cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình."

"Trong quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), đối với tiêu chí nhân sự chủ chốt, bám sát khoản 2 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, pháp luật quy định cụ thể về cơ chế cho phép nhà thầu làm rõ, bổ sung, thay thế nhân sự chủ chốt không đáp ứng tối đa 02 lần nhằm bảo đảm tính khách quan, tránh việc loại bỏ cơ học các nhà thầu có đề xuất tài chính cạnh tranh. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà thầu chào giá thấp hơn khoảng 300 triệu đồng bị loại bỏ do không chứng minh được kinh nghiệm thực tế của nhân sự sau 02 lần thực hiện quy trình làm rõ thầu, dẫn đến việc gói thầu chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm dôi dư cho ngân sách ở mức thấp xấp xỉ 0,21%, diễn biến thực tế này phản ánh tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa đạt kết quả tối ưu như kỳ vọng."

Đồng quan điểm phân tích mang tính xây dựng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định thêm: "Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công đòi hỏi phải đề cao trách nhiệm giải trình và vai trò của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc rà soát thiết kế dự toán, bảo đảm giá gói thầu sát với biến động thực tế của thị trường và chủ động thương thảo, đàm phán hoàn thiện hợp đồng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài chính công."

"Đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tỷ lệ tiết kiệm dôi dư thấp, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm giải trình cụ thể theo đúng Điều 78 Luật Đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT. Chủ đầu tư có nghĩa vụ giải trình làm rõ tính phù hợp, khách quan trong quy trình lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), phương án thiết lập các tiêu chí năng lực kỹ thuật và quy trình đánh giá E-HSDT, chứng minh việc đánh giá tiêu chuẩn nhân sự chủ chốt không tạo ra các rào cản kỹ thuật trái quy định nhằm vô hiệu hóa phương án chào giá cạnh tranh, bảo đảm tính minh bạch và công bằng thực chất cho cuộc thầu."