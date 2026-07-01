TP Đồng Nai: Năng lực thực thi của Công ty Thắng Vũ tại 10 gói thầu xã Lộc Tấn [Kỳ 1]

Công ty Thắng Vũ đảm nhận trọn vẹn 10 gói thầu tại xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai. Việc tuân thủ quy trình chỉ định thầu là cần thiết, song năng lực triển khai đồng loạt và tính minh bạch trong văn bản pháp lý đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại UBND xã Lộc Tấn (TP Đồng Nai) trong giai đoạn 2025-2026 đang bộc lộ những con số thống kê đáng chú ý. Từ thời điểm toàn bộ tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (bỏ cấp hành chính trung gian, chỉ còn chính quyền 2 cấp: Tỉnh/Thành phố và Xã), công tác quản lý ngân sách và phân bổ vốn đầu tư công tại các chính quyền cơ sở cấp xã như Lộc Tấn đòi hỏi sự công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết.



Tuy nhiên, dữ liệu bóc tách từ hồ sơ đấu thầu cho thấy toàn bộ 10 gói thầu được công bố tại địa phương này đều do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ (MSDN: 3801335941, trụ sở tại ấp 2, xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai) đảm nhận thực hiện với tỷ lệ 100%.

Năng lực thực thi thế nào?

Hồ sơ trích xuất cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu tại UBND xã Lộc Tấn và trúng cả 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt mức hơn 5,84 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong hệ sinh thái đấu thầu tại địa bàn này, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ ghi nhận trạng thái gần như không có đối thủ tham gia cạnh tranh.

Dưới góc độ pháp lý, việc một doanh nghiệp được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc chào hàng cạnh tranh đối với các gói thầu có giá trị nhỏ là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu hiện hành, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp duy nhất đảm nhận toàn bộ các dự án từ thi công xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án cho đến tư vấn giám sát trên một địa bàn xã đặt ra bài toán lớn về năng lực thực thi.

Điển hình, chỉ tính riêng trong ngày 13 và 14/06/2026, hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đã được UBND xã Lộc Tấn công bố, giao thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ. Có thể liệt kê các dự án dồn dập như: Gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.712.900.000 đồng (phê duyệt ngày 08/06/2026); Gói thầu tư vấn quản lý dự án giá 118.200.000 đồng (phê duyệt ngày 05/06/2026); cùng nhiều gói tư vấn giám sát thi công có giá trị dao động từ 20.900.000 đồng đến 39.300.000 đồng được công bố liên tiếp.

Câu hỏi đặt ra về năng lực thực tế đối với nhân sự, máy móc thiết bị và nguồn lực tài chính của nhà thầu. Việc phải đồng loạt triển khai thi công, quản lý và giám sát nhiều dự án cùng lúc đòi hỏi Công ty Thắng Vũ phải có một bộ máy vận hành cực kỳ chuyên nghiệp và quy mô lớn để đảm bảo chất lượng, tiến độ từng công trình, tránh tình trạng "quá tải" dẫn đến thi công cầm chừng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư công của địa phương.

Bình luận về thực trạng thầu tại UBND xã Lộc Tấn, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, mục tiêu tối thượng của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng chỉ định thầu đúng hạn mức là hợp pháp, tuy nhiên, khi một địa phương ghi nhận tình trạng một doanh nghiệp trúng 100% gói thầu đều tại một chủ đầu tư, cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng về năng lực thực tế của nhà thầu đó. Đặc biệt, điều này cần bám sát tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, yêu cầu rà soát chặt chẽ quy trình thẩm định, năng lực nhân sự, thiết bị để bảo đảm không xảy ra tình trạng nhà thầu không đáp ứng nổi tiến độ khi nhận quá nhiều việc cùng lúc".

Bức tranh thầu tại UBND xã Lộc Tấn không chỉ dừng lại ở số lượng gói thầu. Phân tích sâu vào cấu trúc tài chính của gói thầu xây dựng quy mô lớn nhất (Quyết định số 157/QĐ-UBND), dữ liệu bộc lộ một tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 13,77%, một con số đang được các chuyên gia phân tích dữ liệu mổ xẻ nhằm làm rõ bản chất thực sự của các bước thương thảo giảm giá, liệu đây có phải là chiến lược tài chính thực chất hay chỉ là một nghiệp vụ xử lý hồ sơ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Giải mã khoản tiết kiệm 13,77% của Công ty Thắng Vũ tại xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai