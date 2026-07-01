TP Đồng Nai: Năng lực thực thi của Công ty Thắng Vũ tại 10 gói thầu xã Lộc Tấn [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại UBND xã Lộc Tấn (TP Đồng Nai) trong giai đoạn 2025-2026 đang bộc lộ những con số thống kê đáng chú ý. Từ thời điểm toàn bộ tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương (bỏ cấp hành chính trung gian, chỉ còn chính quyền 2 cấp: Tỉnh/Thành phố và Xã), công tác quản lý ngân sách và phân bổ vốn đầu tư công tại các chính quyền cơ sở cấp xã như Lộc Tấn đòi hỏi sự công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, dữ liệu bóc tách từ hồ sơ đấu thầu cho thấy toàn bộ 10 gói thầu được công bố tại địa phương này đều do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ (MSDN: 3801335941, trụ sở tại ấp 2, xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai) đảm nhận thực hiện với tỷ lệ 100%.
Năng lực thực thi thế nào?
Hồ sơ trích xuất cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu tại UBND xã Lộc Tấn và trúng cả 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt mức hơn 5,84 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong hệ sinh thái đấu thầu tại địa bàn này, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ ghi nhận trạng thái gần như không có đối thủ tham gia cạnh tranh.
Dưới góc độ pháp lý, việc một doanh nghiệp được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc chào hàng cạnh tranh đối với các gói thầu có giá trị nhỏ là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu hiện hành, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp duy nhất đảm nhận toàn bộ các dự án từ thi công xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án cho đến tư vấn giám sát trên một địa bàn xã đặt ra bài toán lớn về năng lực thực thi.
Điển hình, chỉ tính riêng trong ngày 13 và 14/06/2026, hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đã được UBND xã Lộc Tấn công bố, giao thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thắng Vũ. Có thể liệt kê các dự án dồn dập như: Gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.712.900.000 đồng (phê duyệt ngày 08/06/2026); Gói thầu tư vấn quản lý dự án giá 118.200.000 đồng (phê duyệt ngày 05/06/2026); cùng nhiều gói tư vấn giám sát thi công có giá trị dao động từ 20.900.000 đồng đến 39.300.000 đồng được công bố liên tiếp.
Câu hỏi đặt ra về năng lực thực tế đối với nhân sự, máy móc thiết bị và nguồn lực tài chính của nhà thầu. Việc phải đồng loạt triển khai thi công, quản lý và giám sát nhiều dự án cùng lúc đòi hỏi Công ty Thắng Vũ phải có một bộ máy vận hành cực kỳ chuyên nghiệp và quy mô lớn để đảm bảo chất lượng, tiến độ từng công trình, tránh tình trạng "quá tải" dẫn đến thi công cầm chừng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư công của địa phương.
Bình luận về thực trạng thầu tại UBND xã Lộc Tấn, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, mục tiêu tối thượng của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng chỉ định thầu đúng hạn mức là hợp pháp, tuy nhiên, khi một địa phương ghi nhận tình trạng một doanh nghiệp trúng 100% gói thầu đều tại một chủ đầu tư, cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng về năng lực thực tế của nhà thầu đó. Đặc biệt, điều này cần bám sát tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, yêu cầu rà soát chặt chẽ quy trình thẩm định, năng lực nhân sự, thiết bị để bảo đảm không xảy ra tình trạng nhà thầu không đáp ứng nổi tiến độ khi nhận quá nhiều việc cùng lúc".
Bức tranh thầu tại UBND xã Lộc Tấn không chỉ dừng lại ở số lượng gói thầu. Phân tích sâu vào cấu trúc tài chính của gói thầu xây dựng quy mô lớn nhất (Quyết định số 157/QĐ-UBND), dữ liệu bộc lộ một tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 13,77%, một con số đang được các chuyên gia phân tích dữ liệu mổ xẻ nhằm làm rõ bản chất thực sự của các bước thương thảo giảm giá, liệu đây có phải là chiến lược tài chính thực chất hay chỉ là một nghiệp vụ xử lý hồ sơ.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:
[Kỳ 2] Giải mã khoản tiết kiệm 13,77% của Công ty Thắng Vũ tại xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai
Siết chặt tính minh bạch và chống độc quyền thầu theo Chỉ thị số 12/CT-TTg năm 2026
Để nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công, ngăn chặn tình trạng độc quyền và hạn chế cạnh tranh tại các dự án, hệ thống pháp luật hiện hành đã có những chỉ đạo và chế tài vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở.
Tinh thần quyết liệt từ Chỉ thị 12/CT-TTg
Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và mua sắm công đã đặt ra những yêu cầu khắt khe nhằm chấn chỉnh môi trường đầu tư, đặc biệt là tại các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo tinh thần của Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, trong bối cảnh TP Đồng Nai áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp (cấp Tỉnh/Thành phố và cấp Xã), vai trò giám sát đối với các dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư càng được đề cao và siết chặt.
Thực hiện nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg, các chủ đầu tư và bên mời thầu tuyệt đối không được lạm dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm né tránh các thủ tục cạnh tranh minh bạch. Đối với những địa phương, cơ quan đơn vị thường xuyên ghi nhận tình trạng chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu liên tiếp toàn bộ các dự án, hoặc có tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu liên tục ở mức rất thấp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải lập tức đưa các dự án này vào diện kiểm tra, giám sát đặc biệt. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần chủ động tiến hành thanh tra đột xuất để làm rõ nguyên nhân, đánh giá lại tính khách quan của tổ chuyên gia và đơn vị thẩm định nhằm bảo vệ nguồn vốn công.
Nền tảng pháp lý từ Luật Đấu thầu sửa đổi
Cơ sở pháp lý nền tảng cho việc minh bạch hóa đấu thầu là Điều 89 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15). Điều luật này quy định chi tiết các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào quy trình lựa chọn nhà thầu. Hành vi cố ý thiết lập các điều kiện hạn chế sự tham gia của các nhà thầu độc lập, chia nhỏ dự án để chỉ định thầu, hoặc tạo ra môi trường cạnh tranh không bình đẳng nhằm mục đích ưu ái cho một nhà thầu cụ thể đều vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây thất thoát, lãng phí nguồn lực quốc gia và làm xói mòn niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định bắt buộc phải công khai toàn bộ thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các văn bản như quyết định phê duyệt trúng thầu phải thể hiện đầy đủ thông tin pháp nhân, bao gồm việc định danh rõ ràng người đại diện theo pháp luật của nhà thầu trúng thầu. Việc ban hành các quyết định hành chính có tính chất khuyết danh, thiếu thông tin liên lạc bị xem là hành vi thiếu minh bạch, gây cản trở quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát hợp pháp của các cơ quan báo chí, tổ chức xã hội và người dân. Nếu để xảy ra tình trạng độc quyền thầu do thiếu kiểm tra, giám sát, cá nhân người đứng đầu chủ đầu tư sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của pháp luật hiện hành.