TP Đồng Nai: Gói thầu nâng cấp đường 3,38 tỷ, chỉ duy nhất Thái Sơn tham gia

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/06/2026, giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng đã ký Quyết định số 43/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước khu trung tâm ấp 3, xã Tân Hưng (xã An Khương cũ). Dự án hạ tầng cấp xã này trước đó đã được Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) phê duyệt tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được duyệt là 3,386 tỷ đồng. Sau quá trình chấm điểm hồ sơ đề xuất, đơn vị trúng thầu được công bố là Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn. Giá trúng thầu làm tròn được phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-TTDVTH là 3,335 tỷ đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này đạt xấp xỉ 50.794.111 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,50%.

Quyết định số 43/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước khu trung tâm ấp 3, xã Tân Hưng (xã An Khương cũ). (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, biên bản mở thầu mã số E-TBMT IB2600217431 hoàn thành ngày 29/05/2026 cho thấy, dù gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi nhằm tìm kiếm các đơn vị xây lắp có năng lực, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất một tài khoản của Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn nộp hồ sơ dự thầu.

Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế 3800405177) địa chỉ tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận, Phường Bình Long, TP Đồng Nai. Theo các dữ liệu ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu này đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 104,812 tỷ đồng. Số liệu này phản ánh ưu thế rất lớn của doanh nghiệp trong phân khúc xây dựng hạ tầng giao thông và thoát nước cấp cơ sở tại địa bàn, bộc lộ đặc trưng của một nhà thầu có tính cạnh tranh nội vùng rất cao.

Hiện tượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi qua mạng thu hút ít doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 2% không phải là câu chuyện hiếm gặp trong lĩnh vực đầu tư công tại các chính quyền địa phương hiện nay. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc các dự án sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức đấu thầu công khai nhưng chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ sẽ vô hình trung làm giảm đi ý nghĩa thực chất của hoạt động đấu thầu qua mạng là tìm ra phương án tối ưu nhất về cả kỹ thuật lẫn chi phí. Khi không có áp lực cạnh tranh trực tiếp, các doanh nghiệp không có động lực để giảm giá sâu, dẫn đến việc dòng vốn đầu tư công chưa được tối ưu hóa một cách triệt để nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng.

Tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công, cơ quan quản lý đã nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả giảm giá thông qua các giải pháp thương thảo và quản lý thực hiện hợp đồng chặt chẽ. Tinh thần này cũng được quán triệt sâu sắc tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đòi hỏi các địa phương, đặc biệt là các đô thị trực thuộc trung ương như TP Đồng Nai, phải quyết liệt hơn nữa trong việc giám sát, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu, tránh tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, nâng cao hiệu lực hiệu quả sử dụng nguồn vốn của nhân dân.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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