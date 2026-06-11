An Viễn: Gói thầu nâng cấp đường Khu B Tân Lâm tiết kiệm hơn 5% ngân sách

Dù chỉ có 1 đơn vị tham gia đấu thầu, gói thầu xây lắp có giá trị hơn 5 tỷ đồng thuộc dự án Nâng cấp đường tại xã An Viễn vẫn đạt tỷ lệ tiết kiệm ở mức 5,17%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Nâng cấp đường, mương thoát nước tuyến đường Khu B Tân Lâm được chính quyền xã An Viễn (TP Đồng Nai) phê duyệt nhằm mục tiêu then chốt là cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đời sống dân sinh. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 157/QĐ-TTDVTH ngày 22/04/2026, gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án này được định hướng lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng hình thức chào hàng cạnh tranh.

Bước đi cẩn trọng, tiết kiệm tối đa ngân sách

Ngày 14/05/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Viễn đã ký Quyết định số 186/QĐ-TTDVTH phê duyệt E-HSMT với giá dự toán được ấn định là 5.305.288.000 đồng. Quá trình phát hành hồ sơ mời thầu diễn ra công khai, minh bạch. Đến thời điểm đóng thầu ngày 27/05/2026, hệ thống ghi nhận chỉ có một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Khu B Tân Lâm (gồm Công ty TNHH Mỹ Phát Build và Công ty TNHH Đại Đại Hùng).

Đáng chú ý, dù bối cảnh gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, sức ép cạnh tranh về giá vẫn được nhà thầu thể hiện rõ nét. Ngày 05/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Viễn ký Quyết định số 209/QĐ-TTDVTH phê duyệt Liên danh Khu B Tân Lâm trúng thầu với giá 5.030.954.000 đồng.

So với dự toán ban đầu, mức giá trúng thầu này đã giúp chủ đầu tư "giữ lại" cho ngân sách nhà nước 274.334.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5,17%. Trong lĩnh vực xây lắp, nơi chi phí vật liệu và nhân công thường xuyên biến động khiến biên độ lợi nhuận trở nên rất mỏng, việc kéo giảm giá thành trên 5% là một nỗ lực cực kỳ lớn. Con số này đáp ứng xuất sắc yêu cầu tối thiểu 5% theo định hướng tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính.

Quyết định số 209/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

"Sức khỏe" tài chính và bề dày kinh nghiệm của liên danh trúng thầu

Việc Liên danh Khu B Tân Lâm tự tin chào giá với tỷ lệ giảm sâu phần lớn bắt nguồn từ nền tảng năng lực vững chắc của hai thành viên. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy cả Mỹ Phát Build và Đại Đại Hùng đều là những "tay chơi" kỳ cựu, am hiểu sâu sắc địa bàn TP Đồng Nai.

Cụ thể, Công ty TNHH Đại Đại Hùng (mã số thuế 3602475454, trụ sở tại xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) có lịch sử tham gia 54 gói thầu, trong đó đánh bại nhiều đối thủ để trúng 46 gói, mang về tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 407.110.344.509 đồng. Sự lão luyện trên thương trường giúp doanh nghiệp này tối ưu hóa được bộ máy thi công và chuỗi cung ứng vật liệu.

Đồng hành trong liên danh là Công ty TNHH Mỹ Phát Build (mã số thuế 3603533268, trụ sở tại xã Trảng Bom, TP Đồng Nai). Mặc dù có quy mô tham gia khiêm tốn hơn với 12 gói thầu, nhưng tỷ lệ chiến thắng của đơn vị này rất ấn tượng khi trúng tới 8 gói, đạt tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 32.509.993.145 đồng. Việc hai đơn vị giàu thực lực bắt tay nhau đã tạo ra một cấu trúc tài chính và nhân sự đủ mạnh, cho phép họ hạ giá thành dự thầu mà vẫn cam kết hoàn thành công trình trong 120 ngày.

Góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Phân tích về bản chất sự việc, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng kết quả của gói thầu này là một điểm sáng cần nhân rộng. Nhận định về việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc thiếu minh bạch "Mạng đấu thầu quốc gia là một sân chơi sòng phẳng, việc ít nhà thầu tham gia có thể do quy mô, vị trí địa lý hoặc biên độ lợi nhuận của gói thầu chưa đủ sức hấp dẫn số đông".

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng để tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn, chủ đầu tư cần nghiên cứu sâu hơn về thị trường nhằm thiết kế các tiêu chí mời thầu linh hoạt, kích thích thêm nhiều doanh nghiệp tham gia cọ xát. Đồng thời, khi nhà thầu đã trúng với giá tiết kiệm sâu, trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã An Viễn trong giai đoạn hậu đấu thầu là vô cùng nặng nề. Cơ quan quản lý dự án phải tăng cường giám sát hiện trường, nghiệm thu khắt khe để bảo đảm chất lượng công trình không bị ảnh hưởng bởi yếu tố giảm giá, đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ lợi ích cộng đồng.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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