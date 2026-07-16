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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm ông Mykhailo Fedorov khỏi cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong đợt cải tổ nội các mới nhất.

Trà Khánh

Tờ The Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine cho biết, quyết định miễn nhiệm được đưa ra sau cuộc họp với lãnh đạo quân đội vào ngày 15/7.

Đây là một phần trong nỗ lực cải tổ chính phủ mà ông Zelensky tiến hành sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Theo truyền thông Ukraine, người có thể thay thế ông Fedorov là Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko. Hiện chưa rõ ông Fedorov có được giao giữ chức vụ khác trong nội các hay không.

Tối cùng ngày, ông Fedorov xác nhận việc mình bị miễn nhiệm trong một bài đăng trên mạng xã hội, cho biết đây là "một vinh dự to lớn khi được phục vụ nhân dân Ukraine trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng”.

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Việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov là một phần trong nỗ lực cải tổ chính phủ mà ông Zelensky. Ảnh: AP.

Ông Fedorov liệt kê hơn 20 thành tựu lớn trong thời gian giữ chức, bao gồm việc vô hiệu hóa hệ thống Starlink mà các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng, chiến dịch đánh vào hệ thống hậu cần của Moskva tại bán đảo Crimea, cũng như một sáng kiến cải cách quân đội mà ông mô tả là "không được nhiều người ủng hộ nhưng vô cùng quan trọng”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nêu ba mục tiêu mà ông chưa thể hoàn thành: cải tổ hoàn toàn Bộ Quốc phòng Ukraine "theo các tiêu chuẩn của NATO và lẽ thường", cải cách toàn diện hệ thống mua sắm quốc phòng và xây dựng "một nền văn hóa trách nhiệm giải trình”.

Ông Fedorov được Tổng thống Zelensky bổ nhiệm hồi tháng 1, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine, với nhiệm vụ mang lại động lực mới cho nỗ lực quân sự của Kiev. Ông cũng là một trong những người đầu tiên thúc đẩy sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (drone), loại vũ khí đã trở thành yếu tố nổi bật trên chiến trường Ukraine.

Trong 6 tháng ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, quân đội Ukraine đã đạt được những thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực drone, cũng như việc khởi động chương trình cải tổ sâu rộng lực lượng vũ trang. Điều này khiến Fedorov còn được gọi là "ông trùm drone" của Ukraine.

Thông báo về việc miễn nhiệm ông Fedorov được đưa ra sau khi quốc hội Ukraine ngày 14/7 phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng Svyrydenko, người giữ cương vị này trong một năm.

Tổng thống Zelensky trước đó tuyên bố chính phủ cần được tái cơ cấu. Người kế nhiệm bà Svyrydenko nhiều khả năng là Serhiy Koretskyi, giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz.

#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine #xung đột Ukraine #Ukraine

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