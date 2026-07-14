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Quân sự - Thế giới

UAV AI Nga tập kích cảng chiến lược của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích vào cảng Chernomorsk của Ukraine nhằm vào một số tàu được cho là phương tiện triển khai UAV cảm tử.

Trà Khánh

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công nhằm "làm suy yếu khả năng vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương trong khu vực hoạt động Biển Đen" thông qua cảng Chernomorsk, Odessa.

Cuộc tấn công đã phá hủy và làm hư hại ít nhất bốn tàu, bao gồm một phà chở hàng, một tàu chở hàng rời, một tàu tuần tra và một tàu đánh cá được cải tạo thành tàu chở máy bay không người lái trên biển.

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UAV cảm tử của Nga tập kích các tàu của Ukraine tại cảng Chernomorsk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các mục tiêu đều bị tấn công bởi máy bay không người lái Geran-4 'Seeker' sử dụng động cơ phản lực. Biến thể 'Seeker' của UAV Nga được cho là trang bị hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, cho phép các máy bay không người lái này tìm kiếm, nhận dạng và khóa mục tiêu mà không cần sự can thiệp của người điều khiển.

Trong đoạn video về cuộc tấn công được Quân đội Nga công bố cho thấy các máy bay không người lái cảm tử khi chúng tiếp cận mục tiêu. Mức độ thiệt hại đối với các tàu bị ảnh hưởng vẫn chưa được xác định.

Theo đoạn video, tất cả các máy bay không người lái tham gia vào cuộc tấn công dường như đã khóa mục tiêu vào phần cấu trúc thượng tầng của các tàu mà chúng nhắm đến.

Trước đó, ngày 10/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này vẫn duy trì khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào do các nước phương Tây tài trợ cho Kiev và “có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào trên khắp Ukraine”. Đặc biệt nhấn mạnh các cuộc tấn công liên tục vào “các cơ sở cảng biển của Ukraine, cũng như nhằm vào nhiều tàu thuyền vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự cho Quân đội Ukraine.

Những tuần gần đây, Quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở công nghiệp quân sự và các địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu lưỡng dụng của Ukraine, liên tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái cảm tử, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo Moscow, chiến dịch này nhằm đáp trả các "cuộc tấn công" của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video UAV AI Nga tập kích cảng chiến lược của Ukraine ở Odessa. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

RT
Link bài gốc Copy link
https://www.rt.com/russia/642910-drone-strikes-ukrainian-port/
#xung đột Ukraine #chiến sự Ukraine #cảng Odessa #UAV cảm tử

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