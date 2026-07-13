Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức

AP đưa tin ngày 12/7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo về việc bà Svyrydenko từ chức, nhấn mạnh rằng Ukraine đang “thay đổi chiến lược chính trị”. Ông đã đề nghị bà Svyrydenko đảm nhiệm một vị trí quan trọng mới liên quan đến mối quan hệ của Ukraine với một đối tác quốc tế chủ chốt.

“Mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một người cụ thể có kinh nghiệm dày dạn, đủ khả năng thực hiện những gì chúng ta đã nhất trí ở cấp lãnh đạo và những gì người dân Ukraine mong đợi”, ông Zelensky nói khi mô tả về cuộc cải tổ sắp tới.

Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Svyrydenko. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà Svyrydenko cho biết bà “tự hào vì đã có vinh dự lãnh đạo Chính phủ ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine”. Bà cũng cho biết đã thảo luận về “các bước tiếp theo” với ông Zelensky, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Tôi vẫn sẵn sàng phục vụ đất nước Ukraine và thực hiện mọi nhiệm vụ nhằm củng cố vị thế của Ukraine, bảo vệ lợi ích quốc gia và tiến gần hơn đến một nền hòa bình công bằng”, bà nói.

Bà Svyrydenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 7/2025 sau khi đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng sẽ có những thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine.

Sau thông báo đó, ông Zelensky đã gặp nhiều quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

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