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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Putin từ chối đề xuất của ông Zelensky về cuộc gặp trực tiếp

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đề xuất của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 5/6, Tổng thống Putin cho rằng đề xuất trong thư ngỏ của ông Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo lúc này là "không phù hợp", đặc biệt là sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào ký túc xá trường đại học ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát hôm 22/5 khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Liệu đó là cách để tạo điều kiện cho cuộc đàm phán trực tiếp, hay là tạo ra một môi trường khiến mọi cuộc gặp cá nhân trở nên bất khả thi? Tôi nghĩ là vế thứ hai”, ông Putin nói.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin/AP.

Khi được hỏi liệu ông có gặp nhà lãnh đạo Ukraine hay không, Tổng thống Putin trả lời: "Tôi thấy hiện tại chưa có lý do gì để gặp ông ấy cả. Cuộc gặp này sẽ không mang lại lợi ích gì".

Trước đây, Tổng thống Putin từng đề nghị ông Zelensky đến Moscow để đàm phán, song nhà lãnh đạo Ukraine đã thẳng thừng từ chối. Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết ông không loại trừ khả năng gặp mặt (nhà lãnh đạo Ukraine) ở một nước thứ ba, nhưng chỉ khi nào có thỏa thuận để ký kết.

Hôm 4/6, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ đề nghị ngừng bắn ngay lập tức của ông Zelensky, nhấn mạnh rằng Moscow muốn một giải pháp toàn diện, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề Ukraine theo những gì đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Anchorage, Alaska (Mỹ), đồng thời nói thêm rằng Ukraine cần chấp nhận chúng để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga vẫn duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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