Điện Kremlin nói về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Theo cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11/2026.

Tổng thống Putin, người vừa kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày tới Trung Quốc, đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, ông dự định tham dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18 - 19/11. Tổng thống Trump được cho là cũng đã gửi tín hiệu rằng ông dự định tham dự hội nghị này.

"Tổng thống Putin xác nhận sẽ tham dự hội nghị APEC. Tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu cả hai nhà lãnh đạo (Nga - Mỹ) đều ở Trung Quốc, họ có thể có một cuộc gặp", ông Ushakov nói.

Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: X.

Trước đó, vào tháng 8/2025, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại Alaska, Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Hai bên đánh giá cuộc gặp là hiệu quả, dù không đạt được thỏa thuận.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng đã có nhiều cuộc điện đàm tập trung vào xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế quan trọng khác, bao gồm cả cuộc chiến Mỹ - Iran.

Tổng thống Trump để ngỏ về một chuyến thăm Nga trong năm nay, nói với các nhà báo tuần trước rằng ông sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để giúp thúc đẩy việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, do Washington làm trung gian, đang bế tắc. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng đón tiếp ông Trump.

