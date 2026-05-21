Điện Kremlin nói về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 11/2026.

An An (Theo RT)

Theo cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11/2026.

Tổng thống Putin, người vừa kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày tới Trung Quốc, đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, ông dự định tham dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18 - 19/11. Tổng thống Trump được cho là cũng đã gửi tín hiệu rằng ông dự định tham dự hội nghị này.

"Tổng thống Putin xác nhận sẽ tham dự hội nghị APEC. Tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu cả hai nhà lãnh đạo (Nga - Mỹ) đều ở Trung Quốc, họ có thể có một cuộc gặp", ông Ushakov nói.

Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: X.

Trước đó, vào tháng 8/2025, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại Alaska, Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Hai bên đánh giá cuộc gặp là hiệu quả, dù không đạt được thỏa thuận.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng đã có nhiều cuộc điện đàm tập trung vào xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế quan trọng khác, bao gồm cả cuộc chiến Mỹ - Iran.

Tổng thống Trump để ngỏ về một chuyến thăm Nga trong năm nay, nói với các nhà báo tuần trước rằng ông sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để giúp thúc đẩy việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, do Washington làm trung gian, đang bế tắc. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng đón tiếp ông Trump.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tình hữu nghị, sự tin tưởng chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

"Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đã tiến xa từng bước một chính là nhờ hai nước không ngừng tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau và phối hợp chiến lược với sự kiên trì bền bỉ, mở rộng hợp tác với khát vọng luôn vươn tới những tầm cao mới, bảo vệ công lý và sự công bằng quốc tế cũng như thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại với quyết tâm không lay chuyển", nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

AP đưa tin, trong một tuyên bố hôm 16/5, Điện Kremlin cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/5, được lên lịch trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng 9

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tới Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Theo Politico, Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tới thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới.

“Chúng tôi rất mong chờ điều đó", ông Trump phát biểu khi dự quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, tối 14/5.

