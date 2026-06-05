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Quân sự - Thế giới

Ông Zelensky gửi thư ngỏ tới Tổng thống Nga Putin

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trong thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã kêu gọi đàm phán trực tiếp và rằng các cuộc đàm phán có thể được tổ chức tại một quốc gia thứ ba trung lập.

Ông Zelensky đề xuất Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các quốc gia Ả Rập là những nước có thể đứng ra tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP/Petros Karadjias.

"Các nhà lãnh đạo chính là người giải quyết những vấn đề then chốt. Điều đó luôn đúng và sẽ luôn đúng. Tôi đề xuất ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp như vậy", ông Zelensky viết.

Theo nhà lãnh đạo Zelensky, Ukraine sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian đàm phán và đề xuất trao đổi tù binh toàn diện như một bước đầu tiên hướng tới chấm dứt xung đột.

AP cho rằng, ông Zelensky dường như đang cố gắng nắm bắt thời điểm then chốt trong cuộc chiến, khi Ukraine bắt đầu giành lại một số lợi thế trên chiến trường, chủ yếu nhờ khả năng tấn công tầm xa được cải thiện, làm phức tạp thêm các bước tiến của Nga. Trong khi đó, Moscow cũng tăng cường chiến dịch không kích trên khắp Ukraine, nhằm khai thác điểm yếu và sự dễ bị tổn thương liên tục của Kiev trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết sẽ "rất tuyệt" nếu Tổng thống Putin và ông Zelensky gặp nhau.

Khi được hỏi đã thúc giục Tổng thống Putin nhượng bộ điều gì để chấm dứt chiến sự, Tổng thống Trump từ chối cung cấp chi tiết nhưng nói rằng cả hai bên sẽ cần phải thỏa hiệp.

“Cả hai bên sẽ phải nhượng bộ. Tôi là người đề xuất những sự nhượng bộ đó”, ông chủ Nhà Trắng nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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