Tổng kiểm soát vệ sinh ATTP trong trường học ở Thanh Oai

Xã Thanh Oai (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các trường có tổ chức ăn bán trú.

Mới đây, trao đổi với PV, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Oai (TP Hà Nội), cho biết thực hiện hướng dẫn số 02/HD-BCĐ của UBND TP Hà Nội, xã đã tổ chức đánh giá hồ sơ năng lực và điều kiện thực tế của các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống cho trường học.

Từ đó, lựa chọn các nhà cung cấp đạt chuẩn, các nhà cung cấp cùng với các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP), đảm bảo bữa ăn bán trú đủ khẩu phần, dinh dưỡng theo khuyến nghị của ngành Y tế.

Bếp ăn một chiều tại trường Tiểu học Thanh Mai được chia khu rõ ràng.

Ngoài ra, xã cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các trường có tổ chức ăn bán trú,việc kiểm tra ngẫu nhiên được duy trì thường xuyên tạo tính công khai, minh bạch và sự tin tưởng của phụ huynh, kiên quyết xử lý nếu xảy ra các vi phạm.

Đồng thời chỉ đạo Ban giám Hiệu các trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giám sát hàng ngày các khâu tiếp nhận, kiểm tra, chế biến thực phẩm, phục vụ bữa ăn. Đến nay, bếp ăn bán trú trên địa bàn xã Thanh Oai đều đủ điều kiện ATTP.

Thời gian tới, xã Thanh Oai sẽ tiếp tục duy trì công tác giám sát thường xuyên, tăng cường phối hợ giữa ngành Y tế và Giáo dục, đảm bảo mỗi bữa ăn của học sinh ngon, đủ dinh dưỡng, an toàn.

Đồ ăn chia khay, sau đó được đóng hộp kín và di chuyển đến phòng ăn của trường Tiểu học Thanh Mai.

Trước đó, UBND xã Thanh Oai ban hành 12 văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế trường học và hỗ trợ 700 triệu đồng mua sắm bàn ghế phục vụ ăn bán trú cho 7 trường Tiểu học. Các trường đều có hợp đồng cung cấp thực phẩm, nước uống được kiểm định định kỳ, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, UBND xã đã tiếp nhận một số phản ánh của phụ huynh về chất lượng khẩu phần và quy trình bảo quản thực phẩm. Vì vậy, xã đã yêu cầu trường Tiểu học Thanh Mai chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm, đồng thời xử phạt trường Tiểu học Kim Thư 24 triệu đồng và buộc thay nhà cung cấp không đạt chuẩn. Các trường liên quan đã nghiêm túc khắc phục, siết chặt quy trình nhập, lưu trữ và chế biến thực phẩm, tăng cường kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Tại hội nghị đánh giá công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn vừa qua, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan khẳng định, xã Thanh Oai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dinh dưỡng học đường, hướng tới mục tiêu mỗi bữa ăn bán trú không chỉ ngon miệng mà còn an toàn, đầy đủ dinh dưỡng, góp phần xây dựng thế hệ học sinh khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc.