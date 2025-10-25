Cá rô phi ôi thiu trong bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh khiến phụ huynh phẫn nộ

Phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm phụ huynh bất ngờ kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, huyện Ba Vì, Hà Nội) và phát hiện lượng lớn cá rô phi phi lê có dấu hiệu ôi thiu, được đựng trong chậu nhựa.

Trong video, một phụ huynh cầm miếng cá đưa lên trước máy quay, dùng tay miết nhẹ, phần thịt lập tức rữa nát, bốc mùi khó chịu. Giọng người quay clip nghẹn lại vì bức xúc: “Cá bở, thiu thối luôn ấy, sao mà yên tâm để các con ăn được cái này!”

Chỉ sau ít giờ, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến dư luận phẫn nộ và dấy lên lo ngại sâu sắc về an toàn thực phẩm trong các bếp ăn học đường - nơi lẽ ra phải là không gian an toàn, sạch sẽ và đầy nhân văn dành cho trẻ nhỏ.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đào Lượng - đơn vị cung ứng thực phẩm đã gửi lời xin lỗi, song phụ huynh không chấp nhận

Một phụ huynh nghẹn ngào chia sẻ: “Là người mẹ, tôi thật sự rùng mình khi đọc tin ấy. Không phải vì sợ bệnh, mà vì cảm giác bất lực và đau đớn. Thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào bếp ăn học đường – nơi lẽ ra phải sạch sẽ và nhân văn. Khi người lớn đánh mất sự cẩn trọng, thì trẻ em lại là những người đầu tiên phải ‘nếm’ hậu quả, không chỉ bằng sức khỏe mà còn bằng niềm tin vào môi trường học đường”.

Sáng 25/10, ông Kiều Đức Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, bếp ăn bán trú của nhà trường sẽ được mở lại vào thứ Hai tuần tới, ngày 27/10. Về đơn vị cung cấp thực phẩm mới, ông Quang thông tin: đã có đơn vị trúng thầu, tuy nhiên tên doanh nghiệp này bằng tiếng nước ngoài nên ông không nhớ rõ.

Không chỉ lo ngại trước nguy cơ tức thời, phụ huynh Phạm Minh Hòa còn cảnh báo về những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe học sinh. Chị chia sẻ: “Trẻ em học cả ngày, thể chất vốn yếu. Nếu bữa ăn ở trường chứa hóa chất độc hại thì hậu quả có thể kéo dài hàng chục năm. Hãy nhìn Nhật Bản, họ khắt khe trong kiểm soát bữa ăn học đường nên có thế hệ khỏe mạnh, sống thọ – đó là điều Việt Nam cần học hỏi”.

Từ thực tế đáng lo ngại này, chị Minh Hòa đề xuất cần có những biện pháp mạnh hơn: “Việc chỉ xử phạt hành chính hoặc chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm là chưa đủ sức răn đe. Cần có quy định chặt chẽ hơn, thậm chí xem xét xử lý hình sự nếu phát hiện cố tình sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn. Nhà trường cũng nên được trang bị thiết bị test nhanh hóa chất hoặc công cụ kiểm tra độc lập để phát hiện sớm vi phạm”.

Từ góc nhìn quản lý, phụ huynh Tịnh Phan cho rằng sự việc cá ươn, thịt ôi lọt vào trường học cho thấy có lỗ hổng lớn trong công tác giám sát. Anh nhận định: “Nếu phụ huynh không phát hiện, có lẽ những bữa ăn ấy vẫn được đưa lên bàn của con trẻ mỗi ngày. Cần cơ chế kiểm tra thường xuyên, chế tài đủ mạnh – không thể chỉ dừng ở việc chấm dứt hợp đồng. Nên để UBND địa phương trực tiếp đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch. Nhà trường phải chịu trách nhiệm với từng suất ăn”.

Đồng quan điểm, phụ huynh Vương Vũ cho rằng công tác kiểm tra, giám sát hiện nay vẫn còn lỏng lẻo.Vì vậy thời gian tới, cần xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ hơn với bữa ăn học sinh, vì các cháu là tương lai của đất nước. Thật đau lòng khi trẻ nhỏ lẽ ra phải được bảo vệ lại trở thành nạn nhân của sự tắc trách”.

Anh Vũ cũng đề xuất giải pháp cụ thể: “Đây là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, cần kiểm tra nhiều tầng, xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Mỗi trường nên có ban kiểm tra độc lập, có đại diện phụ huynh tham gia giám sát hằng ngày. Làm trong bếp ăn học đường phải đặt lương tâm lên hàng đầu, vì mỗi suất cơm là sức khỏe của trẻ”.

Phải kiểm soát tận gốc bữa ăn học đường

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đào Lượng – đơn vị cung ứng thực phẩm cho trường đã gửi lời xin lỗi, song phụ huynh không chấp nhận. Nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp này và tạm dừng hoạt động bếp ăn để lựa chọn nhà cung cấp mới.

UBND xã Quảng Oai xác nhận vụ việc xảy ra từ đầu tháng 10, đồng thời phát hiện nhiều sai phạm trong quy trình giao nhận và kiểm thực ba bước không đúng quy định. Trường bị yêu cầu tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 6/10, lập biên bản xử phạt hành chính và hướng dẫn lựa chọn lại đơn vị cung cấp theo đúng quy trình. Sáng 24/10, trường họp với phụ huynh để thống nhất phương án khôi phục bếp ăn, bảo đảm an toàn trước khi học sinh ăn trở lại.

Mới đây, hơn 40 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy bị ngộ độc thực phẩm phải vào nhập viện khiến nhiều phụ huynh vô cùng sự bức xúc và lo lắng

Hình ảnh những khay cá ươn, rổ thịt bốc mùi khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng. Không chỉ vì lo con ăn phải thực phẩm hỏng, mà còn vì nỗi sợ sâu xa hơn: chúng ta đang gửi gắm con vào đâu, và ai đang thực sự trông giữ niềm tin của những người làm cha, làm mẹ?

Một bữa ăn học đường tưởng chừng chỉ là chuyện thường nhật nơi căn bếp, nhưng thực chất lại là phép thử của cả một hệ thống - từ nhà trường, đơn vị cung cấp, cơ quan giám sát đến chính quyền địa phương và toàn xã hội.

Điều đáng buồn là sự việc ở Chu Minh không phải cá biệt. Trước đó, tại Trường Tiểu học Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội), phụ huynh cũng từng phản ánh tình trạng thịt ôi, trứng hỏng trong bếp ăn, khiến nhà trường phải dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp. Những lát cắt rời rạc ấy khi ghép lại, tạo thành bức tranh đáng lo ngại về bữa ăn học đường – và không ai dám chắc rằng, ở những ngôi trường khác, chuyện tương tự không âm thầm diễn ra.

Trước những vụ việc gây bức xúc dư luận, TP Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Ngày 23/10, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất việc thí điểm tổ chức bữa ăn bán trú tại các xã Quang Minh và Nội Bài (huyện Mê Linh).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Thành phố đang triển khai mô hình suất ăn sẵn tập trung nhằm kiểm soát toàn bộ quy trình từ nguyên liệu đầu vào, chế biến đến vận chuyển, đồng thời xây dựng thực đơn phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Mô hình này giúp giảm khâu trung gian, tăng tính minh bạch và an toàn thực phẩm. Qua đó, phát huy các ưu điểm, nghiên cứu nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc chung tay bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố, lựa chọn những thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Từ vụ việc ở Chu Minh và nhiều trường khác, có thể thấy rằng mỗi khâu trong chuỗi cung ứng thực phẩm học đường đều cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Không thể để những khay cá rữa, rổ thịt ôi tiếp tục xuất hiện không chỉ ở Trường Chu Minh hay Cự Khê, mà ở bất kỳ ngôi trường nào khác.

Không thể để trẻ em trở thành nạn nhân của sự tắc trách và niềm tin của phụ huynh bị đánh đổi bằng sự dễ dãi. Đã đến lúc các cấp quản lý phải hành động quyết liệt, minh bạch và có chế tài đủ mạnh để chấm dứt tận gốc tình trạng này.

Đó không chỉ là câu chuyện về an toàn thực phẩm, mà còn là sự tử tế dành cho thế hệ tương lai.