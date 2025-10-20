Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn Tiểu học Cự Khê, nhiều học sinh nghỉ học

Ngày 20/10, ghi nhận của PV tại Trường tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) sau sự việc phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước tại bếp ăn nhà trường, nhiều phụ huynh có con đang theo học đã tạm thời cho con mình nghỉ học.

Chia sẻ với PV, anh Đào Văn T. - là phụ huynh có 2 con đang theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (lớp 4 và lớp 2), cho biết, ngày 19/10 gia đình nhận được thông báo của nhà trường về việc phụ huynh lựa chọn phương án đưa đón con về sau buổi tan học, hoặc chủ động mang cơm đến trường ăn bán trú tạm thời.

Phụ huynh Trường tiểu học Cự Khê gửi đơn xin cho con nghỉ học.

“Do công việc của hai vợ chồng khá bận rộn, trường cách nhà 1,5km nên gia đình đang tính nhờ bà ngoại từ quê Ninh Bình lên giúp đưa đón cháu đi học. Buổi trưa bà đón cháu về ăn uống, đầu giờ chiều lại đưa cháu đến lớp. Hiện không có người đưa đón, vợ chồng tôi chỉ đành cho con nghỉ học, chờ đến khi trường có bếp ăn mới cho con trở lại học” - anh Đào Văn T. cho hay.

Một số phụ huynh khác tranh thủ tạm gác công việc gia đình mang theo cơm, bánh mỳ đến trường cho con nhỏ. Hoặc một số cháu được người thân đến đón về nhà sau buổi học sáng.

Cơm và bánh mỳ phụ huynh mang cho con.

Tương tự, một phụ huynh khác cũng đang có 2 con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê, cho hay do công việc bận rộn, gia đình cũng không thể sắp xếp được người đưa đón nên đã viết đơn xin cô giáo chủ nhiệm cho con tạm thời nghỉ học.

“Con lớn nhà tôi học lớp 3, nhưng lớp cháu đã tạm nghỉ gần 20 bạn. Bé còn lại học lớp 1, trong lớp cũng nghỉ hơn 20 bạn. Nghỉ nhiều nhất là khối lớp 1 do việc đưa đón con phụ huynh không sắp xếp được…”, chị H. – một phụ huynh chia sẻ.

Bên cạnh đó, với những học sinh ở lại buổi trưa, một số phụ huynh khác tranh thủ tạm gác công việc gia đình mang theo cơm, bánh mỳ đến trường cho con nhỏ. Hoặc một số cháu được người thân đến đón về nhà sau buổi học sáng.

Nhằm tìm hiểu thêm các thông tin liên quan cũng như phương án mà nhà trường đưa ra, chiều 20/10, PV liên hệ qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Nam - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cự Khê, tuy nhiên bà Nam không nghe máy.

Nhiều em học sinh lớp 2 Trường tiểu học Cự Khê mang theo cơm ăn bán trú trưa ngày 20/10.

Trước đó, trong văn bản gửi Trường tiểu học Cự Khê và toàn thể các bậc phụ huynh, ông Phan Đức Long - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh cho rằng, sự cố xảy ra ngày 15/10 tại bếp ăn của nhà trường liên quan đến chất lượng thực phẩm của nhà cung cấp đưa đến không đảm bảo là điều đáng tiếc với doanh nghiệp này.

Ông Long cho biết, từ ngày 17/10, Trường tiểu học Cự Khê cũng đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Nhật Anh. Đại diện doanh nghiệp này cũng gửi lời xin lỗi đến nhà trường và phụ huynh, cùng các học sinh tại Trường tiểu học Cự Khê.

>>> Mời độc giả xem video: Phụ huynh phát hiện hàng loạt túi lớn đựng trứng cút luộc sẵn bốc mùi hôi, chảy nước tại bếp ăn Trường tiểu học Cự Khê ngày 15/10.