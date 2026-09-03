Toàn Thắng Lợi Tây Ninh và chuỗi chỉ định thầu tại Ban QLDA xã Tân Biên[Kỳ 2]

Từ tháng 6 đến 8/2026, Ban QLDA xã Tân Biên đã chỉ định trúng 4 gói thầu giao thông với tổng dự toán gần 4,5 tỷ cho Công ty Toàn Thắng Lợi Tây Ninh thi công

4 gói thầu, tổng giá trị gần 4,5 tỷ đồng

Theo tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, bên cạnh gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng có giá hơn 3,2 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,06% được phản ánh tại Kỳ 1. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026, Ban Quản lý dự án xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu 4 gói xây lắp giao thông cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh, với tổng giá trị trúng thầu 4.374.112.000 đồng.

Cụ thể, gói thầu đầu tiên là Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường số 61-2, 69, ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên.

Dự án được UBND xã Tân Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 09/04/2026. Đến ngày 28/05/2026, ông Nguyễn Chí Công, Trưởng Ban Quản lý dự án xã Tân Biên, ký Quyết định số 509/QĐ-BQLDAX phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 349/BC-TTĐ ngày 05/06/2026 của Tổ thẩm định, ngày 08/06/2026, ông Nguyễn Chí Công ký Quyết định số 553/QĐ-BQLDAX phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh.

Gói thầu có giá dự toán 1.027.892.209 đồng, gồm chi phí xây dựng 1.023.265.439 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông 4.626.770 đồng. Giá trúng thầu là 1.025.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Như vậy, số tiền chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 2.892.209 đồng, tương ứng khoảng 0,28%.

Nguồn: MSC

Gói thầu thứ hai là Gói thầu số 2 - Thi công xây dựng, thuộc Dự án Nâng cấp mặt đường Dương Bạch Mai, xã Tân Biên.

Dự án được UBND xã Tân Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/06/2026. Ngày 16/07/2026, ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên, ký Quyết định số 935/QĐ-BQLDAX phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 624/BC-TTĐ ngày 27/07/2026 của Tổ thẩm định, ngày 29/07/2026, ông Lê Hoàng Vũ ký Quyết định số 1099/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.852.739.000 đồng, so với giá gói thầu 1.910.924.510 đồng. Mức chênh lệch là 58.185.510 đồng, tương ứng 3,04%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Nguồn: MSC

Gói thầu thứ ba là Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường Thạnh Tây 7, xã Tân Biên.

UBND xã Tân Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 22/04/2026. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên Lê Hoàng Vũ phê duyệt tại Quyết định số 1025/QĐ-BQLDA ngày 23/07/2026.

Sau Báo cáo thẩm định số 675/BC-TTĐ ngày 29/07/2026 của Tổ thẩm định, ngày 05/08/2026, ông Lê Hoàng Vũ ký Quyết định số 1156/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh.

Giá trúng thầu là 972.506.000 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.002.310.215 đồng, gồm chi phí xây dựng 996.011.047 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông 6.299.168 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 29.804.215 đồng, tương ứng 2,97%. Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Gói thầu thứ tư là Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Đường số 8-2-3, ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên.

Dự án được UBND xã Tân Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 25/05/2026. Ngày 03/08/2026, ông Lê Hoàng Vũ ký Quyết định số 1140/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi Tổ thẩm định ban hành Báo cáo thẩm định số 793/BC-TTĐ ngày 12/08/2026, ngày 13/08/2026, ông Lê Hoàng Vũ tiếp tục ký Quyết định số 1184/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh.

Giá trúng thầu là 523.867.000 đồng, so với giá gói thầu 539.787.444 đồng. Số tiền chênh lệch là 15.920.444 đồng, tương ứng 2,95%. Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Tổng mức tiết kiệm hơn 106,8 triệu đồng

Tính chung 4 gói thầu nêu trên, tổng giá trị các gói thầu là 4.480.914.378 đồng. Tổng giá trúng thầu được phê duyệt là 4.374.112.000 đồng.

Qua đó, tổng số tiền chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 106.802.378 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm bình quân khoảng 2,38%.

Trong 4 gói thầu, 3 gói có tỷ lệ tiết kiệm từ 2,95% đến 3,04%. Riêng Gói thầu số 2 thuộc Dự án Đường số 61-2, 69 có tỷ lệ tiết kiệm 0,28%, tương ứng số tiền 2.892.209 đồng.

Các kết quả trên được thể hiện trong các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hồ sơ liên quan được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Góc nhìn chuyên gia về quy trình chỉ định thầu và trách nhiệm của người đứng đầu

Liên quan đến quy trình chỉ định thầu và yêu cầu về thương thảo giá, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, gói thầu xây lắp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng tại cấp xã có thể áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Theo luật sư, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, căn cứ Điều 43 Luật Đấu thầu và khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện thương thảo về giá nhằm bảo đảm giá đề nghị trúng thầu đạt hiệu quả kinh tế, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng cho rằng, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát dự toán và đàm phán giảm giá.

Đặc biệt, đối với trường hợp chỉ định thầu thuộc quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chuyên gia cho biết có yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu đối với xây lắp. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức giảm giá phù hợp với điều kiện thị trường và địa bàn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Theo phân tích của ông Nguyễn Quốc Vũ, Gói thầu Đường số 61-2, 69 có giá trị hơn 1,02 tỷ đồng nhưng giá trúng thầu giảm 2.892.209 đồng, tương ứng 0,28% so với giá gói thầu. Đây là mức giảm tương đối thấp so với 3 gói thầu còn lại trong cùng chuỗi quyết định chỉ định thầu được nêu trên.

Bên cạnh các quy định về lựa chọn nhà thầu, điểm b khoản 5 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu nghiêm cấm việc chỉ định thầu không đúng quy định hoặc lợi dụng quy định để trao thầu cho nhà thầu thân hữu, quen thuộc, không bảo đảm năng lực thực hiện, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Chỉ thị đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trước pháp luật đối với kết quả công tác đấu thầu, chỉ định thầu cũng như việc quản lý tiến độ, chất lượng các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Việc 4 gói thầu xây lắp giao thông tại xã Tân Biên được phê duyệt theo hình thức chỉ định thầu cho cùng một doanh nghiệp trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026 là thông tin được thể hiện trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu. Đánh giá về tính phù hợp của từng trường hợp cần được xem xét trên cơ sở điều kiện áp dụng chỉ định thầu, hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, quá trình thương thảo và các quy định pháp luật có liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.