Gói thầu hơn 6,79 tỷ đồng tại Cần Thơ tiết kiệm 6,05% qua đấu thầu

Gói thầu xây dựng tuyến GTNT Kênh 3 Bù Xụ B tại Cần Thơ có 2 nhà thầu tham dự, giá trúng thầu giảm hơn 411 triệu đồng so với dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại cơ sở đang được đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, một gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông nông thôn vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu với sự tham gia của 2 nhà thầu. Kết quả lựa chọn cho thấy giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu hơn 411 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 6,05%.

Hai nhà thầu cùng tham gia dự thầu

Gói thầu có tên “Thi công xây dựng công trình: Tuyến GTNT Kênh 3 Bù Xụ B”, thuộc dự án Tuyến GTNT Kênh 3 Bù Xụ B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ, giá gói thầu được duyệt là 6.793.796.400 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 210 ngày.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-BQLDA ngày 17/07/2026 do ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xà Phiên ký.

Đến ngày 30/07/2026, ông Nguyễn Quốc Thịnh tiếp tục ký Quyết định số 113/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Hồ sơ được lập trên cơ sở Tờ trình của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thành Nam và Báo cáo thẩm định số 08/2026/BCTĐ.HSMT của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Duy Nguyên.

Thông báo mời thầu có mã E-TBMT: IB2600402167-00, được đăng tải ngày 30/07/2026 và đóng thầu lúc 9h ngày 08/08/2026.

Biên bản mở thầu điện tử ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, gồm Liên danh Ngọc Trâm - Huy Hiếu và Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCĐG-TN ngày 14/08/2026, cả 2 hồ sơ dự thầu đều được đánh giá đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Về giá dự thầu, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI (Mã số thuế: 1801070233) chào giá 6.440.596.820 đồng, xếp hạng thứ hai.

Trong khi đó, Liên danh Ngọc Trâm - Huy Hiếu chào giá 6.382.700.000 đồng, được xếp hạng thứ nhất.

Ngày 19/08/2026, trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 08/2026/BCTĐ.KQLCNT của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Duy Nguyên, ông Nguyễn Quốc Thịnh ký Quyết định số 160/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định, Liên danh Ngọc Trâm - Huy Hiếu được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 6.382.700.000 đồng. Chứng thư số hoàn tất phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lúc 14h23 phút 46 giây ngày 20/08/2026.

Nguồn: MSC

Đối chiếu với giá gói thầu 6.793.796.400 đồng, mức giá trúng thầu 6.382.700.000 đồng giúp giảm chi phí 411.096.400 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,05%.

Hai doanh nghiệp trong liên danh có kinh nghiệm tham gia đấu thầu

Đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Trâm (MSDN: vn6300356939), có trụ sở tại Quốc lộ 1A, Ấp Phú Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Người đại diện theo pháp luật là ông Trương Thanh Nhả.

Theo dữ liệu được cung cấp, tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 56 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, trượt 18 gói và 1 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng được ghi nhận là 70.622.682.856 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 35.159.885.000 đồng; giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh là 35.462.797.856 đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH MTV Huy Hiếu (MSDN: vn20005387610), có trụ sở tại Ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Văn Tuệ.

Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 148 gói thầu, trong đó trúng 96 gói, trượt 51 gói và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp đã trúng được ghi nhận là 258.597.252.492 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 109.878.870.189 đồng; giá trị các gói thầu tham gia và trúng với vai trò liên danh là 148.718.382.303 đồng.

Yêu cầu kiểm soát chặt quá trình thực hiện hợp đồng

Trao đổi về hồ sơ, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng quy trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu cần được xem xét trên cơ sở các quy định về bảo đảm cạnh tranh, độc lập pháp lý và tài chính giữa các bên theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các quy định liên quan tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo luật sư, việc chủ đầu tư sử dụng các đơn vị tư vấn thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định kết quả là một trong những nội dung cần được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đối với việc đánh giá hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập cho biết việc đánh giá theo các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá phải được thực hiện đúng hồ sơ mời thầu và quy định pháp luật hiện hành. Đối với nhà thầu xếp hạng thứ nhất, các nội dung liên quan cần tiếp tục được đối chiếu, làm rõ theo quy định trước khi hoàn tất quá trình lựa chọn.

Ở góc độ hiệu quả sử dụng vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc gói thầu có 2 nhà thầu tham gia và giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 6,05% là một kết quả đáng ghi nhận về mặt tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công không chỉ được thể hiện ở kết quả lựa chọn nhà thầu mà còn phụ thuộc vào quá trình thực hiện hợp đồng. Vì vậy, chủ đầu tư cần tiếp tục kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ và thanh quyết toán công trình theo đúng hợp đồng và quy định pháp luật.

Việc giám sát chặt chẽ các khâu sau đấu thầu sẽ góp phần bảo đảm khoản kinh phí tiết kiệm từ quá trình lựa chọn nhà thầu được đi đôi với chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.