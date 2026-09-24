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Xã hội

Án mạng trong nhà trọ, 2 người tử vong ở TP HCM

Nghe tiếng hô hoán trong dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện nhiều người nằm bất động; có 2 người tử vong.

Xuân Danh

Chiều 24/9, Công an xã Củ Chi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ án mạng xảy ra tại dãy nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi, TP HCM).

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Tuyến đường nơi xảy ra vụ việc đang được lực lượng giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt để cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ trọng án.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều nay, người dân nghe tiếng hô hoán, cầu cứu trong dãy nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng, chạy đến thì thấy một thanh niên cầm dao trời khỏi khu trọ. Bên trong, hai người phụ nữ đã tử vong, hai người khác trọng thương. Ngay sau đó, người dân đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân. Khoảng chiều cùng ngày, người đàn ông này được cho là do phát sinh mâu thuẫn gia đình đã mang hung khí tìm đến nơi gia đình vợ đang thuê trọ. Tại đây, nghi phạm bất ngờ tấn công nhiều người trong gia đình nhà vợ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

#TP HCM #tử vong #Vụ án mạng #Tội phạm bạo lực #Dãy trọ Hồ Văn Tắng #Ly thân

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