Tây Ninh: Nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 3,2 tỷ đồng, tiết kiệm 0,06% [Kỳ 1]

Ban QLDA xã Tân Biên đã phê duyệt cho Công ty Toàn Thắng Lợi Tây Ninh trúng gói thầu hơn 3,2 tỷ, tiết kiệm 0,06%, đáng chú ý là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông cơ sở trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trong năm 2026 ghi nhận các dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương.

Gói thầu số 4 - Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường tổ 13, 14 ấp Tân Thạnh, xã Tân Biên do Ban Quản lý dự án xã Tân Biên làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu.

Chỉ một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Gói thầu số 4 được phát hành hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông báo mời thầu số IB2600332730, đăng tải công khai ngày 30/6/2026.

Trước đó, Trưởng Ban Quản lý dự án xã Tân Biên đã ký ban hành Quyết định số 706/QĐ-BQLDAX ngày 18/6/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Ngày 30/6/2026, Trưởng Ban Quản lý dự án xã Tân Biên tiếp tục ban hành Quyết định số 800/QĐ-BQLDAX về việc phê duyệt E-HSMT cho gói thầu.

Gói thầu được lựa chọn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. Loại hợp đồng là trọn gói, với thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày.

Theo Biên bản mở thầu, tại thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 8 giờ 10 phút ngày 16/7/2026, có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), là Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 157/BC-CTY lập ngày 21/7/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh được đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật, đồng thời được xếp hạng thứ nhất.

Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam là đơn vị tư vấn được thuê thực hiện công tác lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Quyết định số 143/QĐ-CTY ngày 26/6/2026. Tổ trưởng Tổ chuyên gia là ông Dương Hồng Sơn.

Ngày 3/8/2026, ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Biên, ký Quyết định số 1144/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 4.

Theo quyết định này, Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Lợi Tây Ninh trúng thầu với giá 3.202.056.000 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 3.203.988.872 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 1.932.872 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,06%.

Nguồn: MSC

Góc nhìn về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Trao đổi dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hành lang pháp lý hiện hành, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ và Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính, đã quy định các yêu cầu đối với công tác lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu.

Theo Luật sư Hương, khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu xác định các mục tiêu của hoạt động đấu thầu gồm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng.

Từ dữ liệu của gói thầu, Luật sư Hương cho rằng việc chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT và mức chênh lệch giữa giá gói thầu với giá trúng thầu là những thông tin cần được nhìn nhận trong tổng thể công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Dưới góc độ quản lý kinh tế công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá dự toán gói thầu, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án.

Theo ông Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đề cập trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý, đồng thời yêu cầu khắc phục các tồn tại có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu.

Cùng với đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 5/5/2026 của Bộ Tài chính đưa ra các nội dung hướng dẫn liên quan đến việc rà soát chi phí, nâng cao chất lượng lập dự toán giá gói thầu và thực hành tiết kiệm trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn vốn.

Theo các chuyên gia, việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong từng giai đoạn của quá trình lựa chọn nhà thầu có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Toàn Thắng Lợi Tây Ninh và chuỗi chỉ định thầu tại Ban Quản lý dự án xã Tân Biên