Tây Ninh: Gói thầu đường Xóm Chợ tiết kiệm 11,39%, 2 nhà thầu bị loại

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án Nâng cấp, mở rộng đường Xóm Chợ tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 8/2026. Gói thầu ghi nhận mức tiết kiệm 655,46 triệu đồng, tương đương 11,39% giá gói thầu.

3 nhà thầu tham dự gói thầu hơn 5,75 tỷ đồng

Công trình Nâng cấp, mở rộng đường Xóm Chợ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách xã, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án có mã KHLCNT PL2600242140, được phê duyệt theo Quyết định số 267/QĐ-BQLDA ngày 30/07/2026 do ông Trần Hồng Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ ký ban hành.

Gói thầu trọng tâm của dự án là gói "Thi công xây dựng", có mã số thông báo mời thầu E-TBMT IB2600422693. Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng từ ngày 05/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hồ sơ mời thầu được phê duyệt theo Quyết định số 294/QĐ-BQLDA ngày 05/08/2026 do Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong ký. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê là đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Long Phát thực hiện công tác thẩm định.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 5.755.459.182 đồng, trong đó chi phí xây dựng là 5.232.235.622 đồng, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 261.611.780 đồng và chi phí dự phòng trượt giá 261.611.780 đồng.

Gói thầu được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, áp dụng loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thi công 240 ngày.

Tại thời điểm đóng, mở thầu ngày 14/08/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận 3 nhà thầu nộp E-HSDT, gồm Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt chào giá 5.100.000.000 đồng; Công ty TNHH Xây dựng Giao Thông 6 chào giá 5.217.776.642 đồng; và Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông chào giá 5.263.466.644 đồng.

Cả 3 nhà thầu không áp dụng thư giảm giá và đều cung cấp bảo đảm dự thầu trị giá 86.000.000 đồng theo yêu cầu của bên mời thầu.

Đến ngày 21/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong ký Quyết định số 359/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, công nhận Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt trúng thầu với giá 5.100.000.000 đồng.

So với giá gói thầu 5.755.459.182 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 655.459.182 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 11,39%.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 22-05/BCDG/MNL do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Nhân Lê lập ngày 17/08/2026, quá trình đánh giá được thực hiện qua các bước theo tiêu chuẩn nêu trong E-HSMT.

Ở bước kiểm tra tính hợp lệ và đánh giá năng lực, kinh nghiệm, cả 3 nhà thầu tham dự đều được đánh giá "Đạt". Theo báo cáo đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Giao Thông 6 và Trung tâm Quản lý đường bộ - đường sông đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, máy móc thiết bị và hợp đồng tương tự theo tiêu chuẩn của E-HSMT.

Tại bước đánh giá kỹ thuật, hai nhà thầu này được đánh giá "Không đạt" do không đính kèm bản vẽ biện pháp thi công dọn dẹp mặt bằng theo yêu cầu tại Mục 2, tiểu mục 2.4 thuộc bảng Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công của E-HSMT.

Căn cứ khoản 7 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí cụ thể theo phương pháp đánh giá được quy định trong E-HSMT, tổ chuyên gia thực hiện theo trình tự đánh giá đã được quy định và không đánh giá tiếp các nội dung thuộc trường hợp pháp luật quy định.

Kết quả, Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được đưa vào bước đánh giá tài chính, từ đó được phê duyệt trúng thầu với giá 5.100.000.000 đồng.

Góc nhìn pháp lý về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Trao đổi về các quy định liên quan đến việc lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định các yêu cầu đối với hồ sơ mời thầu, trong đó bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và không đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế không bình đẳng trong đấu thầu.

Theo luật sư, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật trong E-HSMT cần phù hợp với quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với việc làm rõ E-HSDT và xử lý các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương dẫn khoản 6 Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Theo đó, việc đánh giá và làm rõ hồ sơ cần được thực hiện trên cơ sở các quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành; việc làm rõ không được làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT cũng như giá dự thầu.

Từ góc độ pháp lý, luật sư cho rằng việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và tổ chức đánh giá E-HSDT cần được thực hiện khách quan, nhất quán với các yêu cầu đã được công khai trong E-HSMT, qua đó bảo đảm các nguyên tắc của hoạt động lựa chọn nhà thầu và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.