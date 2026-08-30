Tây Ninh: Lộ diện nhà thầu trúng gói thầu đường kênh Tân Thành - Lò Gạch

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách xã. Kết quả mở thầu và thẩm định hồ sơ ghi nhận cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai nhà thầu, trong đó một bên bị loại do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo điều kiện cho Liên danh Lâm Thịnh Phát Đạt - Tường Tộ trúng thầu.

Cận cảnh kết quả lựa chọn nhà thầu tuyến đường cặp kênh Tân Thành - Lò Gạch

Cụ thể, tại gói thầu Thi công sửa chữa tuyến đường cặp kênh Tân Thành - Lò Gạch (từ kênh Hưng Điền đến kênh Thanh Niên) có mã thông báo mời thầu IB2600430323, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600246030 được phê duyệt theo Quyết định số 767/QĐ-QLDA ngày 05/08/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng Lê Tài Lộc ký ban hành. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 769/QĐ-BQL ngày 06/08/2026 bởi Giám đốc Lê Tài Lộc, xác định giá gói thầu là 2.920.709.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng sau thuế là 2.828.011.000 đồng và chi phí dự phòng là 92.698.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách xã.

Đến ngày 21/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng Lê Tài Lộc đã chính thức ký ban hành Quyết định số 789/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu nêu trên.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Lâm Thịnh Phát Đạt - Tường Tộ (gồm Công ty TNHH TMDV Lâm Thịnh Phát Đạt, mã số thuế 1101967388 và Công ty TNHH Một thành viên Tường Tộ, mã số thuế 1101373641).

Nguồn: MSC

Giá trúng thầu được phê duyệt là 2.805.819.154 đồng. So với giá gói thầu 2.920.709.000 đồng, giảm sau đấu thầu là 114.889.846 đồng, tương đương 3,93%.

Bóc tách hồ sơ đánh giá và lý do đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật

Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 17/08/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đúng quy định. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liên danh Lâm Thịnh Phát Đạt - Tường Tộ là Công ty TNHH XD - TM - DV Danh Nghiệp (mã số thuế 1101847411), chào giá dự thầu 2.828.008.912 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 208/2026/BCĐG-TSB ngày 20/08/2026 do Tổ chuyên gia gồm ông Huỳnh Ngọc Khoa (Tổ trưởng) và ông Phạm Đức Lập (Thành viên) lập, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm.

Dù vậy, khi tiến hành thẩm định chi tiết đề xuất kỹ thuật, Tổ chuyên gia đã kết luận Công ty TNHH XD - TM - DV Danh Nghiệp không đạt yêu cầu kỹ thuật do mắc phải các thiếu sót cơ bản:

Tại Mục 1.4 về biện pháp tổ chức thi công các hạng mục: Nhà thầu có thuyết minh và bản vẽ nhưng bản vẽ mờ, không thể hiện đầy đủ kích thước hình học.

Tại Mục 2 về tiến độ thi công: Nhà thầu đề xuất thời gian 180 ngày nhưng thiếu bảng tiến độ chi tiết phù hợp với biện pháp thi công.

Tại Mục 2.2: Nhà thầu không đề xuất biểu đồ huy động thiết bị và bố trí nhân lực tương ứng với các giai đoạn thi công.

Tại Mục 4.2: Hồ sơ có trình bày kế hoạch bảo hành nhưng bỏ sót hoàn toàn kế hoạch bảo trì công trình theo tiêu chí bắt buộc của E-HSMT.

Góc nhìn chuyên gia

Bình luận về quy trình triển khai gói thầu dưới lăng kính pháp luật chuyên ngành, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Điều 81 và Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng đối với gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có quy mô giá trị dưới 5 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp với các quy định về hạn mức và điều kiện áp dụng pháp định.

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, trường hợp hồ sơ của nhà thầu không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản được nêu trong E-HSMT như bản vẽ thiết kế mờ không bảo đảm tính rõ ràng, thiếu bảng tiến độ chi tiết, thiếu biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị thi công hoặc bỏ sót kế hoạch bảo trì công trình việc tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật là phù hợp với trình tự và quy trình chuyên môn quy định tại các mẫu báo cáo đánh giá ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính."