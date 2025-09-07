Tin mới nhất về cơn bão số 7, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc

Theo dự báo đến 16h ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7.

Hồi 04h ngày 07/9, tâm bão ở khoảng 18,9°N – 114,8°E, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9 (62–88km/h), giật cấp 11.

Hướng đi của bão số 7.

Đến 16h ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Vị trí ở 20,2°N - 113,8°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc.

Gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,0-22,0°N; kinh tuyến 112,0-117,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 4h ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và mạnh thêm. Vị trí ở 21,2°N - 112,6°E, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam.

Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; kinh tuyến 110,0-116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 9/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Vị trí ở 22,5°N - 107,5°E, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3,0-5,0 m, biển động rất mạnh.

Người dân và du khách cần lưu ý tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.