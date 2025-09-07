Hà Nội

Xã hội

Tin mới nhất về cơn bão số 7, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc

Theo dự báo đến 16h ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Thanh Hà

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7.

Hồi 04h ngày 07/9, tâm bão ở khoảng 18,9°N – 114,8°E, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9 (62–88km/h), giật cấp 11.

bao-so-7.gif
Hướng đi của bão số 7.

Đến 16h ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Vị trí ở 20,2°N - 113,8°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc.

Gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,0-22,0°N; kinh tuyến 112,0-117,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 4h ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và mạnh thêm. Vị trí ở 21,2°N - 112,6°E, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam.

Gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N; kinh tuyến 110,0-116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 9/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Vị trí ở 22,5°N - 107,5°E, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3,0-5,0 m, biển động rất mạnh.

Người dân và du khách cần lưu ý tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh thành bão số 7

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

7.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.
Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to

Bão Yinxing (bão số 7) dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần trên khu vực Gia Lai - Bình Định, tuy nhiên, có thể xảy ra mưa lớn gây ngập úng.

Giữa 2 cơn bão Yinxing (bão số 7) và bão Toriji (bão số 8) xuất hiện khoảng cách (khoảng 1.200-1.400km) tương tác bão đôi. Bão Toriji sẽ làm cho bão Yinxing lệch nhiều hơn xuống phía Nam, suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04h ngày 11/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.   
Bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km

Sáng 10/11, bão số 7 (Yinxing) mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc.

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, vào Hồi 07h (10/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.   
Khoảng 7h ngày 11/11, bão số 7 trên vùng biển phía Bắc Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão di chuyển theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10km/h và suy yếu, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.
Bao so 7 cach quan dao Hoang Sa khoang 330 km
Ảnh nchmf 
Đến 7h ngày 12/11, bão số 7 trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió vùng tâm bão cấp 6, giật cấp 8.
Vào lúc 19h ngày 12/11, bão trên khu vực Tây Nguyên, vẫn di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ di chuyển khoảng 15km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Sức gió vùng tâm bão cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội.        
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa bão. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Đêm 10/11 và ngày 11/11, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m.
Gần sáng ngày 11/11, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.  
Theo dự báo, trong khoảng ngày 12 đến 13/11, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7.
Mời độc giả xem video: Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, sẵn sàng ứng phó thiên tai


