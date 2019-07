Nhiều ngân hàng báo lãi “khủng” 6 tháng đầu năm 2019

Gần đây, nhiều ngân hàng đồng loạt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng Vietcombank lãi cao nhất với 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2019, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả bán niên này đang làm nức lòng cổ đông và khả năng VCB đạt 20.500 tỷ đồng lãi trước thuế /năm theo kế hoạch đã nằm trong tầm tay.

6 tháng đầu năm 2019, nhiều ngân hàng báo lãi lớn. Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018 được đánh giá là năm kỷ lục với chính ngân hàng này và vị trí số 1 được duy trì trong khoảng cách xa về lợi nhuận với các tổ chức còn lại.

Tương tự, Ngân hàng Quân Đội (MB) công bố lãi trước thuế đạt 4.306 tỷ đồng, hoàn thành 50,5% kế hoạch năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018.

Ở nhóm NHTM CP, Ngân hàng ACB cũng đạt được mức lãi nghìn tỷ trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 3.600 tỷ đồng, hoàn thành 50% chỉ tiêu cả năm 2019. Tiếp đó là các NH như VIB, TPBank... với mức lãi trước thuế lần lượt là 1.820 tỷ đồng, 1.620 tỷ đồng...

Theo công bố kết quả kinh doanh quý II/2019 của Techcombank, nhà băng này báo lãi kỷ lục trong nửa đầu năm 2019 với hơn 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ và ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 15 quý liên tiếp. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tăng 12% trong 6 tháng đầu năm, đạt 360,7 nghìn tỷ đồng với tăng trưởng tín dụng cũng ở mức 12%.

Tại HDBank, ngân hàng vừa hé lộ lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm dự kiến vượt 2.200 tỷ đồng, các chỉ số ROA và ROE đạt lần lượt 1,7% và 20%, thuộc nhóm cao so với toàn ngành. Tổng dư nợ đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng đồng thời tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ tiếp tục được kiểm soát ở mức 1%.

Tại VIB, nhà băng này cho biết 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận đạt mức kỷ lục so với chính ngân hàng là 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Một điểm nổi trội của VIB là ngân hàng có doanh số phân phối bảo hiểm nhân thọ và doanh số thẻ đạt cao, tăng trưởng bán lẻ tiếp tục duy trì top đầu.

Còn TPBank cho biết lãi trước thuế 6 tháng 2019 ước đạt 1.620 tỷ đồng tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm nay của Sacombank cũng tăng mạnh lên 1.456 tỷ đồng. Khiêm tốn nhất trong số các ngân hàng đã báo lãi, Kienlongbank đạt ghi nhận lãi trước thuế 148,5 tỷ đồng, thực hiện 48% kế hoạch cả năm…

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) tiết lộ, nửa đầu năm 2019, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh tới 192% so với cùng kỳ, đạt gần 567 tỷ đồng.

Như vậy, với những thông tin công bố bước đầu, một số ngân hàng như Vietcombank, ACB hay HDBank đã ghi danh trong top lãi khủng từ trên 2.000 tỷ đồng.