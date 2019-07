Thị trường Hà Nội lại "sốt" nấm nhập khẩu giá nửa cây vàng/kg

Nấm là loại thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng nhất là những người ăn chay. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại nấm với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, để có mức giá lên đến 20 triệu đồng một kg thì có lẽ chỉ có nấm Tùng Nhung được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo những người bán loại nấm này cho biết, nấm Tùng Nhung có tên gọi là Matsutare mọc trên rễ cây thông đỏ và cho thu hái vào dịp tháng 7 Âm lịch. Để tìm ra loại nấm này và hái thì những người nông dân Nhật Bản phải đào lớp lá mục vì loại nấm này ẩn mình sát đất. Thậm chí, có những cây nấm còn ẩn mình dưới lớp đất mục khá sâu nên phải đào rất khó khăn.

“Theo thông tin tôi được người nhà bên Nhật cho biết thì loại nấm Tùng Nhung này chỉ mọc đúng vào dịp tháng 7 Âm lịch. Ở những nơi cây nấm mọc và bị hái thì sẽ không bao giờ có cây khác mọc lên và đây là loại nấm mọc tự nhiên 100% không có chuyện con người có thể trồng được”, chị Nguyễn Phương Anh (Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội), một người bán nấm Tùng Nhung cho biết.

Nấm Tùng Nhung có xuất xứ Nhật Bản với mức giá đắt đỏ.

Cũng theo chị Phương Anh, nấm Tùng Nhung rất quý hiếm nên người Nhật thường dùng làm quà để biếu, tặng và lượng nấm được nhập về Việt Nam theo đường xách tay cũng rất ít nên nấm có giá đắt và nhiều người muốn mua sẽ phải đặt hàng trước.



“Chất lượng của cây nấm phụ thuộc vào độ to, nhỏ của thân cây. Không phải cứ cây nấm to là ngon và bổ dưỡng. Chính vì vậy, những hộp nấm thân cây to sẽ có mức giá thấp hơn vài triệu đồng so với những hộp thân nhỏ. Người dùng nên chọn mua những hộp nấm cao 7-8cm, thân nấm không tách rời, chân nấm nguyên vẹn, không bị sâu hay động vật ăn”, chị Phương Anh thông tin thêm.

Không chỉ bán nấm Tùng Nhung tươi mà nhiều người – nhất là trên chợ online còn bán cả nấm Tùng Nhung cấp đông, nấm Tùng Nhung khô và tinh chất. Tuy nhiên, những loại nấm khô, tinh chất dễ bị làm giả do đó người tiêu dùng cầ có cách nhận biết để không mua phải nấm kém chất lượng.

Theo thông tin từ một trang website của một trường Đại học ở Nhật Bản thì nấm Matsutakechứa 8 axit amin thiết yếu, lượng lớn vitamin B1, B2, C và PP. Đây là một trong những nguyên liệu làm món ăn có giá trị dinh dưỡng cao và loại dược liệu đặc biệt có tác dụng kiện thân, có lợi cho đường ruột, giảm đau, ích khí, tiêu đờm, chống viêm, tẩy giun…

Bà Nguyễn Thị Minh (Hoàn Kiếm – Hà Nội) một người từng sinh sống tại Nhật Bản cho biết, nấm Tùng Nhung có mùi thơm dễ chịu, mùi thơm toát ra từ vỏ ngoài cây nấm. Khi nấm hái về được người dân rửa nhẹ nhàng, sau đó lau nhẹ nhàng bằng khăn ẩm. Sau khi cắt gốc phải rửa thật nhanh nếu không sẽ bay mất mùi thơm. Nấm Tùng Nhung có màu trắng, mềm mịn và dễ dàng chế biến nhiều món ăn ngon.

“Nấm Tùng Nhung ăn rất ngon và bổ dưỡng nên người Nhật rất thích thú. Tuy nhiên giá đắt đỏ nên không phải muốn ăn là được. Nấm Tùng Nhung có thể làm món xào nhưng ngon nhất vẫn là làm món canh. Canh nấm ngọt và thơm”, bà Minh thông tin.

Theo một trang website về dinh dưỡng của Nhật Bản thì nấm Tùng Nhung là một trong những vị thuốc trường thọ, có tác dụng tái tạo tế bào, ngừa và triệt tiêu các tế bào ung thư. Với tính hàn, mát, giải độc tố… nấm Tùng Nhung được kết hợp trong các vị thuốc có tác dụng dung hoà, tạo hiệu quả cao cho các vị thuốc đông y khác.

Nấm Tùng Nhung có tác dụng bồi bổ, tăng cường sinh lực cho nam giới, bổ dưỡng sức khỏe, giảm đau nhức cho bệnh nhân ung thư/ tiểu đường, giúp trẻ em mau lớn, cứng cáp. Đặc biệt nấm Tùng nhung hồi phục sức khoẻ nhanh, nên trong cung đình được dùng như mỹ phẩm làm da trắng mịn, căng sáng bền lâu.