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Quân sự - Thế giới

Thương vong trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines

Tính đến chiều 8/6, ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra miền nam Philippines vào sáng sớm 8/6. Tính đến chiều cùng ngày, ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong cơn địa chấn này.

General Santos, một thành phố cảng với hơn 700.000 dân, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số tòa nhà bị sập và cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại do động đất tại thành phố General Santos, và thiệt hại do sóng thần được ghi nhận ở ít nhất một ngôi làng ven biển.

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Một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở thành phố General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. Ảnh: Br. Manuel de Leon/Inquirer.net.

"Ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 130 người khác bị thương ở General Santos, nơi một số tòa nhà bị sập một phần và nhiều công trình, bao gồm cả một cây cầu giao thông quan trọng, bị nứt gây nguy hiểm", ông Rod Sosmeña, Giám đốc khu vực của Văn phòng Phòng vệ Dân sự, nói với AP.

"12 người khác thiệt mạng chủ yếu là do mảnh vỡ rơi xuống, một nhà thờ Hồi giáo bị hư hại và sạt lở đất ở các tỉnh phía nam Sarangani, South Cotabato và Davao Occidental cũng như trên đảo Balut. Ít nhất 7 người mất tích ở General Santos", Sosmeña và một quan chức ứng phó thảm họa khác, Ednar Dayanghirang, cho hay.

Ngoài ra, hơn 100 học sinh tham dự lễ chào cờ buổi sáng tại trường ở khu vực phía nam đã bị bầm tím và một số em ngất xỉu vì hoảng sợ.

Theo các nhà chức trách, thương vong có thể còn gia tăng.

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra tại một tòa nhà và nhà kho bị hư hại ở General Santos.

Do ảnh hưởng của động đất, sân bay quốc tế ở General Santos tạm thời phải đóng cửa và 17 chuyến bay nội địa bị hủy, theo thông báo của các quan chức hàng không dân dụng.

Trận động đất cũng được cảm nhận ở bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo. Một cơn sóng cao 83 cm được ghi nhận ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia, và sóng cao 30 cm xuất hiện ở Palau.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất ở Philippines hồi tháng 5/2026

Nguồn video: VTV
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