Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines

Tính đến sáng 25/5, ít nhất 1 du khách người Malaysia được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở một khu dân cư đông đúc của thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, sụp đổ vào khoảng 2h30 sáng 24/5.

Tính đến sáng 25/5, ít nhất 1 du khách người Malaysia được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập nhà và ít nhất 21 người, chủ yếu là công nhân, vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khoảng 24 công nhân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài lúc tòa nhà đổ sập.

apsapnhaophilippines.jpg
Vụ sập nhà xảy ra tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP/Aaron Favila.

"1 du khách người Malaysia thiệt mạng và 1 du khách khác bị thương sau khi nhà nghỉ nơi họ ở bị vùi lấp một phần bởi mảnh vỡ từ tòa nhà sập ở thành phố Angeles", Maria Lea Sajili, Giám đốc Sở Cứu hỏa, thông tin.

Khoảng 700 nhân viên cứu hộ đang cẩn thận tìm kiếm trong đống đổ nát những người còn mắc kẹt.

"Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi”, Joamel Angcao, một sinh viên 18 tuổi, chia sẻ với hãng AP khi cô chờ tin tức về cha mẹ, những người nằm trong số nạn nhân bị mắc kẹt.

Được biết, cha mẹ của Joamel đang trông coi xe bán đồ ăn và cà phê bên cạnh tòa nhà thì nó đổ sập.

John Carlo Villarente, một thợ sửa ống nước trẻ tuổi, cho biết anh đã rời khỏi tòa nhà để uống nước khoảng hai giờ trước khi nó sụp đổ sau trận mưa lớn và gió mạnh.

"Tôi rất sốc, có cả cháu trai tôi ở bên trong. Chúng tôi chạy đến cố gắng giúp đỡ nhưng không được phép lại gần vì mọi người nói rằng rất nguy hiểm", John nói.

Randy Alapide, một thợ sửa ống nước 41 tuổi, đang trong giờ nghỉ khi tai nạn xảy ra. Anh đã vội vã quay lại hiện trường và giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí các công nhân bị mắc kẹt bằng cách vẽ bản đồ để đánh dấu chính xác vị trí của họ.

“Tôi biết 3 người trong số những nạn nhân mất tích. Họ đều là trụ cột gia đình và có người thân đang chờ đợi họ”, Alapide nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sập nhà trong động đất ở Thái Lan năm 2025

Nguồn video: VTV
#sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines #sập nhà ở Philippines #tai nạn xây dựng #Philippines #thương vong vụ sập nhà ở Philippines

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines

Một tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines, đã bị sập vào sáng sớm 24/5, khiến nhiều công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

AP dẫn lời Thiếu tướng Jess Mendez cho hay, vụ sập tòa nhà 9 tầng xảy ra trong trận giông bão ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, vào sáng sớm 24/5. 22 công nhân đã kịp thoát ra ngoài trong khi những người khác vẫn đang mất tích.

"Một số công nhân kịp thoát ra ngoài nhưng bị thương", ông Jess Mendez thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mưa lớn làm sập nhà trong đêm, 7 mẹ con tử vong

Người mẹ và 6 đứa con của cô đã thiệt mạng ở miền đông Afghanistan sau khi trận mưa lớn khiến nhà của họ đổ sập vào ban đêm.

AP dẫn lời Said Tayeb Hammad, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Nangarhar, ngày 29/1 cho biết trận mưa lớn trút xuống thành phố Jalalabad từ cuối ngày 26/1 đến sáng 28/1 đã làm sập một ngôi nhà trong đêm, khiến người mẹ và 6 đứa con của cô, từ 4 đến 15 tuổi, tử vong.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong đống đổ nát. Người cha bị thương được chuyển tới bệnh viện địa phương điều trị.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nhà sập vì mưa lũ, gia đình 5 người tử vong

Một ngôi nhà bị sập mái trong trận mưa lũ kinh hoàng ở Afghanistan, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

AP dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan ngày 1/1 cho biết, mưa lớn đã gây ra trận lũ quét ở một số khu vực của Afghanistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Mohammad Yousaf Saeedi, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Herat, trong số những người thiệt mạng có 5 thành viên của một gia đình, trong đó có 2 trẻ em. Được biết, ngôi nhà của họ ở Kabkan, Herat, đã bị sập mái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới