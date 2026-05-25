Thông tin mới vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines

Tính đến sáng 25/5, ít nhất 1 du khách người Malaysia được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines.

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở một khu dân cư đông đúc của thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, sụp đổ vào khoảng 2h30 sáng 24/5.

Tính đến sáng 25/5, ít nhất 1 du khách người Malaysia được xác định đã thiệt mạng trong vụ sập nhà và ít nhất 21 người, chủ yếu là công nhân, vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khoảng 24 công nhân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài lúc tòa nhà đổ sập.

Vụ sập nhà xảy ra tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP/Aaron Favila.

"1 du khách người Malaysia thiệt mạng và 1 du khách khác bị thương sau khi nhà nghỉ nơi họ ở bị vùi lấp một phần bởi mảnh vỡ từ tòa nhà sập ở thành phố Angeles", Maria Lea Sajili, Giám đốc Sở Cứu hỏa, thông tin.

Khoảng 700 nhân viên cứu hộ đang cẩn thận tìm kiếm trong đống đổ nát những người còn mắc kẹt.

"Đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi”, Joamel Angcao, một sinh viên 18 tuổi, chia sẻ với hãng AP khi cô chờ tin tức về cha mẹ, những người nằm trong số nạn nhân bị mắc kẹt.

Được biết, cha mẹ của Joamel đang trông coi xe bán đồ ăn và cà phê bên cạnh tòa nhà thì nó đổ sập.

John Carlo Villarente, một thợ sửa ống nước trẻ tuổi, cho biết anh đã rời khỏi tòa nhà để uống nước khoảng hai giờ trước khi nó sụp đổ sau trận mưa lớn và gió mạnh.

"Tôi rất sốc, có cả cháu trai tôi ở bên trong. Chúng tôi chạy đến cố gắng giúp đỡ nhưng không được phép lại gần vì mọi người nói rằng rất nguy hiểm", John nói.

Randy Alapide, một thợ sửa ống nước 41 tuổi, đang trong giờ nghỉ khi tai nạn xảy ra. Anh đã vội vã quay lại hiện trường và giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí các công nhân bị mắc kẹt bằng cách vẽ bản đồ để đánh dấu chính xác vị trí của họ.

“Tôi biết 3 người trong số những nạn nhân mất tích. Họ đều là trụ cột gia đình và có người thân đang chờ đợi họ”, Alapide nói.

