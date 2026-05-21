Động đất ở Peru - Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người bị thương

Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía nam Peru, khiến 27 người bị thương.

AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất tối 19/5 nằm cách thị trấn Pampa de Tate, thuộc vùng Ica, 20 km về phía đông nam, ở độ sâu 56,5 km.

"Trận động đất đã gây hư hại nhiều tòa nhà, khiến 27 người bị thương. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo", các quan chức cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru, Amadeo Flores, đã đến thăm thành phố Ica và thị sát một số tòa nhà bị hư hại, trong đó có Đại học San Luis Gonzaga.

Trong khi đó, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứng chịu một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter vào ngày 20/5, theo thông báo của các cơ quan cứu hộ.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông tin, trận động đất xảy ra tại khu vực Battalgazi thuộc tỉnh Malatya lúc 9h sáng 20/5, với tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại trong cơn địa chấn, nhưng hình ảnh trên truyền hình cho thấy các trường học được sơ tán và người dân đổ xô ra ngoài.

AP đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy lớn và động đất thường xuyên xảy ra tại nước này.

Năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía nam và đông nam. Ngoài ra, 6.000 người khác thiệt mạng ở các khu vực phía bắc của nước láng giềng Syria.

