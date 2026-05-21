Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Động đất ở Peru - Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người bị thương

Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía nam Peru, khiến 27 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất tối 19/5 nằm cách thị trấn Pampa de Tate, thuộc vùng Ica, 20 km về phía đông nam, ở độ sâu 56,5 km.

"Trận động đất đã gây hư hại nhiều tòa nhà, khiến 27 người bị thương. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo", các quan chức cho biết.

dongdat.png
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru, Amadeo Flores, đã đến thăm thành phố Ica và thị sát một số tòa nhà bị hư hại, trong đó có Đại học San Luis Gonzaga.

Trong khi đó, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứng chịu một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter vào ngày 20/5, theo thông báo của các cơ quan cứu hộ.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông tin, trận động đất xảy ra tại khu vực Battalgazi thuộc tỉnh Malatya lúc 9h sáng 20/5, với tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại trong cơn địa chấn, nhưng hình ảnh trên truyền hình cho thấy các trường học được sơ tán và người dân đổ xô ra ngoài.

AP đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy lớn và động đất thường xuyên xảy ra tại nước này.

Năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía nam và đông nam. Ngoài ra, 6.000 người khác thiệt mạng ở các khu vực phía bắc của nước láng giềng Syria.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất ở Nhật Bản hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
#Động đất ở Peru #động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ #thương vong vì động đất ở Peru #Peru #Thổ Nhĩ Kỳ #thảm họa động đất

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Động đất ở Trung Quốc, hơn 7.000 người sơ tán

Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng ngày 18/5 đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại khu vực Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, vào sáng sớm 18/5, khiến nhiều tòa nhà bị sập.

"2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong khi hơn 7.000 cư dân đã được sơ tán khỏi thành phố Lưu Châu", nguồn tin cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hình ảnh về trận động đất gây sóng thần ở Indonesia

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở ngoài khơi Indonesia gây ra những đợt sóng thần nhỏ trong khu vực và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, một trận động đất ngoài khơi Indonesia đã gây ra sóng thần nhỏ vào sáng 2/4, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều ngôi nhà, công trình.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter, với tâm chấn nằm ở độ sâu 35 km tại biển Molucca.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Động đất mạnh 7,5 độ Richter gây cảnh báo sóng thần ở Nhật

Một trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản, khiến cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo sóng thần.

AP đưa tin, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển ở Nhật Bản, và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần tại khu vực này.

"Trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter xảy ra ngoài khơi Sanriku, Nhật Bản, vào khoảng 16h53 ngày 20/4 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới mặt biển", Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới